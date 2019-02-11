2019-02-11T19:43:30+03:00
Наука

NASA: «Край света» оказался плоским

Получены новые снимки астероида Ultima Thule, расположенного в поясе Койпера [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Снимок из невероятной дали: виден самый край "Края света"Снимок из невероятной дали: виден самый край "Края света"
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Зонд NASA New Horizons передал новые снимки астероида Ultima Thule — самого дальнего объекта Солнечной системы, с которым когда-либо сближался земной космический аппарат. До него 6,6 миллиардов километров. Это далеко за орбитой Плутона - в поясе Койпера.

На серии последовательных снимков астероид предстал, что называется в профиль. Это позволило уточнить его форму. И понять, что он далеко не такой, каким казался раньше.

Сближение с астероидом: его части казались сферическими.

Сближение с астероидом: его части казались сферическими.

Еще ближе, а "Край света" все еще не демонстрирует свой натуральный вид.

Еще ближе, а "Край света" все еще не демонстрирует свой натуральный вид.

Астероид Ultima Thule - он же объект 2014MU69, он же (в переводе с латинского) «Край света» или «Крайний предел». Зонд New Horizons сблизился с ним 1 января 2019 года. Сближаясь, фотографировал. А теперь отдаляется. И снова фотографирует. Новые снимки, которые на днях обнародовало NASA на своем сайте, были сделаны спустя 10 минут после того, как зонд пролетел мимо астероида на минимальном расстоянии.

Снимки, сделанные на отлете: глыбы уже не кажутся сферическими.

Снимки, сделанные на отлете: глыбы уже не кажутся сферическими.

Как сообщил Алан Стерн (Alan Stern) — руководитель миссии из Юго-Западного НИИ (Southwest Research Institute in Boulder, Colorado), астероид считали бинарным — слепленным из двух сферических глыб диаметром 19 и 14 километров, которые слиплись примерно 4 миллиарда лет назад в процессе образования Солнечной системы. Однако оказалось, что глыбы эти отнюдь не сферические. Форма одной — той, которая побольше, весьма странная для астероида. Она почти плоская — как гигантское овсяное печенье. Другая глыба чуть выпуклая — похожа на сплюснутую фасолину. А вместе они напоминают скрипку. По крайней мере на снимках NASA.

Получены новые снимки астероида Ultima Thule, расположенного в поясе Койпера.

Прежние (вверху) и уточненные представления о форме "Конца света".

Прежние (вверху) и уточненные представления о форме "Конца света".

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Дальние дали

Зонд New Horizons был запущен 19 января 2006 года. Летал в окрестностях Юпитера и Сатурна. Перед тем, как взять курс к «Краю света», посетил Плутон. Фотографировал пейзажи этой карликовой планеты и ее спутника Харона.

«Край света» расположен в поясе Койпера — колоссальном диске, вобравшим в себя эдакий «строительный мусор» в виде малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы. Тем и интересен. По образному выражению ученых, путешествие туда равносильно перемещению во времени — на несколько миллиардов лет назад, когда Солнечная система только образовывалась.

В пояс Койпера периодически вторгается Плутон со своим Хароном.

Пояс Койпера простирает от орбиты Нептуна и до «околицы», которая отстоит от Солнца в 55 раз дальше, чем Земля. Пояс Койпера похож на пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера, но в 20 раз шире и в сотни раз массивнее.

Считается, что объекты в поясе Койпера состоят из замерзших летучих веществ — метана, аммиака и воды. Данные, собранные зондом New Horizons позволят уточнить, так ли это на самом деле.

Об открытиях, которые New Horizons сделал перед тем, как отправиться на «Край света», читайте НАСА показало горы и долины Плутона

ИСТОЧНИК KP.RU

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