В Мордовии выдали шестимиллионный электронный больничный

7 февраля в «РКБ имени С.В. Каткова» столицы Мордовии Саранске выдали шестимиллионный электронный больничный лист. В целом по стране на данный момент выдано 6 012,1 тыс. электронных «больничных». Среди регионов лидирует по количеству уже выданных электронных больничных Татарстан (427,8 тыс. шт.), на втором месте – Белгородская область (377,8 тыс. шт.), а замыкает топ-три Кемеровская область (301,3 тыс. шт.).

По доли выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества выданных больничных лидирует Белгородская область – 51,94%, затем идут Мордовия – 48,57 % и Чечня – 47,10 %.

На данный момент выдают электронные больничные листы свыше 7 тыс. медицинских организаций (около 60 % от общего количества по России).

На территории страны самыми активными медицинскими организациями с наибольшим количеством выданных электронных больничных являются: ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» (27,2 тыс. шт.), ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» (26,8 тыс. шт.) и ОГБУЗ «Городская больница № 2 города Старого Оскола» (25,3 тыс. шт.).