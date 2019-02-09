Рой Медведев: Андропов не дожил до своей оттепели...

МОЗГОВЫЕ ШТУРМЫ

- Кого в Юрии Андропове было больше – правоверного партчиновника, истинного чекиста, или первого настоящего советского реформатора?

- Ни того, ни другого, ни третьего. Он был политик высокого полета. В нем чиновничьего не было ничего абсолютно. Он и с работниками своего аппарата всегда обращался как равный. Ценил в своих помощниках интеллигентность - и подбирал самых лучших. В Андропове не было чинопочитания или требования от подчиненных, чтобы они выполняли его поручения как чиновники. Они должны были выполнять его поручения как научные работники. Устраивал мозговые штурмы среди сотрудников.

- Речь о группе Арбатова?

- Арбатова, Шахназарова, из соседних отделов иногда привлекал таких людей как Красин, Бовин.

- Вы дали Андропову характеристику «более консервативный, более осторожный и умный, чем Горбачев».

- После Ленина он был самым интеллектуально одаренным человеком в советском руководстве. У него был большой интеллект и абсолютная память. Он просматривал массу книг, рукописей, материалов. Он был марксистом. Но не был догматиком в полной мере. Андропов прочел мою первую книгу «К суду истории», которую я почти закончил. Тогда ее попросили сразу три секретаря ЦК – Ильичев, Пономарев и Андропов. Книгу я показывал и старым большевикам, и писателям, и военным. Ни Пономарев, ни Ильичев ничего не сказали, а Андропов ее прочитал. Сказал «очень интересно». И в последующем всегда выделял меня из другой группы диссидентов. От него требовали характеристики на меня. Два раза была угроза моего ареста. Андропов не давал санкции дважды – и как глава КГБ, и как глава государства. Посредником между нами был Георгий Шахназаров. Он передавал мне мнение Андропова: Медведева нельзя привлекать за книгу к ответственности.

Известный писатель, историк и диссидент Рой Медведев.Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

БОЛЬ ГЕНСЕКА

- Вы приводите фразу Горбачева об Андропове, что для того первичным были вопросы идеологии, а вопросы экономики вторичны.

- Андропов не успел дойти до реформ. Когда пришел к власти, он был тяжело больным. Не лечился в кремлевской больнице – лечился в больнице КГБ. О его болезнях знали только врачи –сотрудники КГБ. Врачи Кремлевки об этом не знали ничего. И когда Чазов подошел к нему после избрания генсеком и сказал, что, «наверное, я стану вашим врачом» – Андропов удивился: «Зачем? У меня есть другой врач, и я вполне им удовлетворен». Но характер его болезней потребовал, чтобы Андропов перешел в ЦКБ.

Он знал, что долго не проживет. У него было больное сердце – и там не только инфаркт. У него были больные почки. И еще несколько болезней. И придя к власти он понимал – на недолгий срок.

- На два-три года?

- Он думал, что немножко больше.

- И он думал за этот период сделать достаточно, чтобы безболезненно передать власть Горбачеву?

- Нет. Никакой рекомендации Горбачеву о его преемственности Андропов для ЦК не давал. Рекомендовал только его основным докладчиком на декабрьском пленуме 1983 года. Разные слухи об этом ходят.

- Никто «завещания Андропова» не видел?

- Нет. Андропов завещания оставлять не собирался. Он как глава КГБ знал очень много секретов. Внутренних, внешних, о конкретных людях, которые руководили страной. Представлял большинство коррупционных схем. Знал, кто наиболее подвержен коррупции. Знал, что и сам Брежнев тоже… Но не мог поставить этот вопрос. Его раздражала страсть Брежнева к дорогим подаркам и к орденам. И знал что Брежнев делами не занимается, книг не читает, даже докладных записок, если они более 10 страниц.

НЕ ПРЕСТРОЙЩИК

- Так каковы были цели Андропова?

- Дисциплина, борьба с коррупцией и создание нового штаба, новой группы руководителей.

- Он не собирался ломать систему?

- Не собирался – ни сил для этого не было, ни способности такую систему разработать, ни собрать людей для этого. Ни в одной своей работе он задачи «слома» не ставил. Он говорил: мы не знаем страны в которой живем.

- У вас приводится цитата Егора Лигачева, что подлинным автором перестройки Горбачева являлся Андропов.

- Андропов к этому не имел никакого отношения. И даже Горбачев к перестройки не имел прямого отношения – он начал не с этого. Горбачев был не подготовлен к руководству. С чего он начала? Не с гласности, ускорения и перестройки – это уже в 1987-м. Он начал с репрессий – тогда много выносилось суровых приговоров.

- У Андропова не было костяка людей, на которых он мог опереться в проведении реформ?

- Андропов понимал, что страна выродилась. Он видел вырождение партаппарата. И старение. У власти были больные старики. В кадровом отношении нет подходящих людей. Система подбора кадров сложилась так, что в секретари обкомов выходили серые люди. Уже при Брежневе сложилось так: подбирали послушных. Типа Кириленко. Андропов изменить тенденцию не мог – пока не стал генсеком. Он видел разрушение КГБ - и ему надо было комитет восстанавливать. И он это сделал.

- Есть версия, что в КГБ при Андропове создавался параллельный Совет министров…

- Такого не было. Когда Андропова назначили в КГБ, Брежнев приставил к нему двух замов, чтобы присматривали . Но Андропов быстро взял КГБ в свои руки. И все назначения делал сам. Он повысил авторитет комитета, превратил его из КГБ при Совмине в КГБ СССР , то есть поднял статус. За что его уважают до сих пор в этой организации.

ЯДЕРНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

- Межнациональные конфликты – Андропов успел потушить их в зародыше?

- Сумел их сгладить. Он успел принять меры. При нем улучшилось положение поволжских немцев, крымских татар и турок-месхетинцев. Отдела по делам национальностей в ЦК не было – еще при Сталине ликвидировали. А в Азии накапливались противоречия между республиками.

- При Андропове появился ядерный чемоданчик?

- Это была инициатива военных. Предложил это не глава Минобороны Устинов, а начальник Генштаба Огарков. Квалификация тогдашнего генералитета была высокой.

- Для Андропова страны соцлагеря были опытной площадкой, где обкатывались схемы, которые можно воплотить в СССР?

- Страны СЭВ для него были проблемой. Приходилось в них следить за порядком. Это было обременением.

- Главное, что нам оставил Андропов?

- Главное, что он сделал – поднял уровень КГБ. Сократил число репрессий. Наведение дисциплины на производстве и на селе – его заслуга, но много он не успел. Атмосфера в стране стала жестче – для коррупционеров. Но всех вычистить не успел. Напугать – успел.

- Если бы Андропов прожил отпущенные ему врачами 5 лет...

– СССР не распался бы. Уверен в этом. Он укрепил бы страну. Из экономических реформ он успел провести только расширение хозяйственной самостоятельности предприятий. Мысль бы его работала в этом направлении – но не так радикально, как у Горбачева. И он провел бы свою оттепель.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Евгений СПИЦЫН: Андропов подготовил основу для перестройки

У известного историка, советника ректора МГПУ свой взгляд на роль Андропова в истории страны.

АФГАНСКИЙ СИНДРОМ

- Есть версия, что Андропов голосовал за ввод войск в Афганистан в том числе потому, чтобы ослабить позиции военного лобби в руководстве страны, показать, что армия не готова к войне и ее пора реформировать?

- Андропов инициировал ввод войск — но не для этого. О вводе первоначально знало несколько человек. Министр обороны и куратор ВПК Устинов, глава КГБ Андропов, глава МВД Громыко, Суслов и Брежнев. На первоначальном этапе этим занималась всемогущая тройка — Андропов, Устинов и Громыко. Генерал армии Варенников был против, заместитель начальника Генштаба Ахромеев, да и Огарков, начальник Генштаба — были против ввода. При том вопрос о вводе вставал еще в середине 70-х. И такие просьбы из Кабула усиливались. А протесты это вызвало даже у ряда соцстран — Румынии, Югославии, Китая.

- Андропов не признавал ввод войск ошибкой?

- Нет. И о реформе армии он тогда не думал. У него были хорошие личные отношения с Устиновым. Андропов понимал уровень отношений министра обороны с Брежневым. И знал непререкаемый авторитет Устинова в ВПК.

- Андропов не предполагал реформировать СССР?

- Аркадий Вольский, помощник Андропова по экономическим вопросам подчеркивает — что Андропов ему дал задание перейти от национально-государственного устройства СССР к традиционному административному делению — наподобие царской России. Андропов хотел реформировать СССР из союза государств в традиционное государство с традиционным административно-территориальным делением.

Евгений Спицын.Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛИБЕРАЛ С ЛУБЯНКИ

- Он был либералом и интеллектуалом, читающем на английском, писавший стихи?

- Он систематического образования не получил . Закончил в Рыбинске техникум речного хозяйства и прошел заочное обучение в высшей партшколе и в Петрозаводском пединституте на историко-филологическом факультете. Он там не учился, а числился — был на партработе. Знал финский, немного немецкий. На английском читал — но свободно не говорил. На фоне кого он был интеллектуалом? На фоне Кириленко — возможно. На фоне Устинова или Косыгина — я бы не сказал.

- Его соратники по будущим реформам живы и сегодня?

- Внутри ЦК он создал рабочую группу по проработке реформ. Горбачев, секретарь по сельскому хозяйству, Долгих, секретарь по тяжело промышленности, Рыжков, который только-только стал секретарем по экономике, а был 1-м зампредом Госплана, который знал всю цепочку в отраслях. Под Рыжкова Андропов создал экономический отдел в ЦК — которого раньше не было. И эта группа стала работать над экономической реформой.

- Почему Андропов не захотел — или не смог — пойти по китайскому пути преобразований?

- Дэн Сяопин начинал реформу в крестьянском Китае — как и Ленин в 20-е годы. А СССР в 80-е был индустриальной державой. Линейные сравнения с Китаем не работают. Нобелевский лауреат Леонтьев утверждает, что системного кризиса в советской экономике не было! Советская экономика в отличие от западной никогда не знала масштабных, глобальных кризисов, а тем более Великих депрессий. Но структурный кризис был — перекос в сторону тяжелой промышленности. Надо было от мобилизационной системы ценообразования переходить в сторону легкой промышленности.

- Андропов признавал, что общенародная собственность может измениться, то есть готовил приватизацию?

- Он подготовил теоретическую основу для горбачевских инноваций. Говорил, что наше движение к построению развитого социализма не будет таким однолинейным, как нам представлялось ранее. Более того — возможны откаты назад. Потом это все будет обосновываться прорабами горбачевской перестройки. Руководил этим Александр Яковлев.

Так шло разрушение основ марксизма-ленинизма.

Юрий ЯКУТИН: Спасибо, что вытащил Горбачева — без него было бы больнее

Доктор экономических наук, научный руководитель ИД «Экономическая газета» - о том, за что «генсеку с Лубянки» надо сказать спасибо.

СОВСЕМ НЕ ДЭН

- Андропов не был ни Дэн Сяопином, ни последним сталинистом в брежневском Политбюро?

- Общая беда для высшего руководства партии — зашоренность догмами — они в них вверили. Главную задачу, которую поставил Андропов придя к власти и написав в мае 1983 статью «Крал Маркс...» —понять, а где мы находимся? Каково наше государство? Какова наша экономика? Соответствует ли это нашим шаблонам — развитой социализм?

Доктор экономических наук, научный руководитель ИД «Экономическая газета» Юрий Якутин.Фото: YouTube

- Андропов не мог сразу сказать — социализм мы так и не построили?

- Не мог. Ну какой развитой социализм с таким допотопным сельским хозяйством? Маркс говорил — сельский труд должен стать индустриальным. А у нас было пять укладов в 20-м веке! В том числе рабская феодальная система присутствовала в Средней Азии! Андропов не побоялся поставить вопрос: ребята, давайте изучим — что у нас и где и как. Сначала — оценка сегодняшнему состоянию, потом — определять, куда идти.

- Создание аналитической группы экспертов-экономистов в Госплане — в это же время произошло?

- Аркадий Вольский был одним из помощников Андропова. Он стоял у руля создания нынешнего союза промышленников и предпринимателей. РСПП. Вольский говорил, что единой группы экспертов не было. Были разные группы, которые предлагали разное. Вольский — одно, Бурлацкий — другое, Яковлев — третье. Надо было найти того, кто правду скажет, напишет.

- Но Рыжков разве правду Андропову не говорил, когда под него создали экономический отдел в ЦК в ноябре 1982-го?

- Давно дружу с Рыжковым, этот период своей жизни он вспоминать не любит.

- То есть единой команды «преобразователей» не было?

- Звенья, блоки «команды реформ» Андропов мог формировать. Но единой команды не было. Да его бы свалили и сожрали - другие члены Политбюро. Что, Андропов перед социологами не ставил вопрос о общественных настроениях? Ставил! Но итоги таких исследований в открытый доступ нет попали. И что, по сельскому хозяйству он не ставил вопрос, где был спад? Ставил! Разор и разруха были везде.

ГАЙКИ ЗАКРУЧЕНЫ

- Андропов в декабре 1982-го и январе 1983-го заявил, что наведение дисциплины на предприятиях без больших капвложений даст экономический эффект — он в это верил?

- Я верю в то, что он искренне хотел что-то исправить в стране. А то, что он мог решиться на радикальные реформы - не верю. У него была одна задача — успокоить народ. В том числе и гайки подзакрутить. И за счет этого изыскивать резервы, чтобы кормить народ.

- Почему за площадку экономического эксперимента Андропов выбрал Литву с Белоруссией и три «продвинутых» союзных министерства?

- Это не его было решение. Работала с 1979-го года комиссия по хозяйственной реформе. Перел глазами был опыт Югославии и Польши. А СССР никуда не двигался. Надо было совершенствовать хозяйственный механизм. И выбирали не по показателям «литовцы дисциплинированы в работе, а белорусы просто трудолюбивы». Просто в небольшой Литве проще было наладить хозяйственный механизм. Там проще решить вопрос с налогами на прибыль. И вопросы экономического стимулирования. И с рационализаторством. Систему экономических регуляторов, которые бы нацеливали предприятия республики на высокий результат там было проще выстроить.

- Но это все шаги в рамках социалистической системы хозяйствования?

- Это товарно-денежные решения! В рамках административной системы. Давали предприятиям разные схемы распределения прибыли — в том числе и по легкой промышленности. Чтобы посмотреть, как это будет работать в маленькой республике — чтобы потом распространить на всю страну. С крупной республикой вроде Казахстана или Украины — что же, мы будем играть с поступлениями доходов в союзный бюджет? Это опасно! Кстати, эти меры не были реализованы во время косыгинской реформы 1965 года — к 1970-му все заглохло. Испугались, свернули. Использовали как лозунг - потом и лозунг сняли. Косыгинское наследие Андропов использовал — экономическое содержание его проекта - спустя более 10 лет.

- Что главное было — повысить производительность труда, внедрить новые технологии , привлечь инвестиции со стороны?

- Не было никакого инвестиционного климата, никакого повышения производительности труда — надо было заставить работников выполнять свою работу. Надо было снимать промышленность с дотационного крючка. Можем мы заставить предприятия самостоятельно думать головой? Сталинское «сделай план или сядешь в тюрьму» в 80-е уже не проходило. Экономическим службам предприятий давались права. Вот вам прибыль — вы решайте, как ее расходовать: отдавать на фонд оплаты труда большую часть или как то иначе. Сейчас и представить не могут, какая была закостеневшая система!

- Откуда 6-процентный рост производства в начале 1982 года?

- Было указание выполнить валовый план и добиться роста производства — выполнили! По кольцевой дороге вокруг Москвы по шесть раз гоняли эшелоны грузовые — чтобы выполнить план по грузоперевозкам. Но где, например, обновление станочного парка и переобучение квалифицированных рабочих?

А в инвестициях мы не купались. Мы застряли — БАМ не был достроен и с проектом мелиорации завязли в Средней Азии.

- Почему Андропов не узаконил сельские и мелкие городские кооперативы, цеховиков?

- Он говорил: прежде чем дать свободу, давайте народ накормим! Цеховики уже имели неофициальную власть на Кавказе — и если бы Андропов им власть дал официально, народ бы их смел. Иждивенчество и уравниловка — вот были проблемы.

- Эксперты из «андроповских» групп успели предложить конкретное?

- То что не доделало царское правительство в области крестьянской реформы Витте-Столыпина - попробовал закончить Андропов. Это попытка восстановить товарно-денежные отношения на селе — первая послевоенная попытка после 1965 года.

- Андропов какую-то из стран соцлагеря, вроде Венгрии или Югославии, брал за образе для наших сельчан, например?

- Нет, ни какую не брал. А то, что делал Дэн Сяопин, Андропов еще не воспринимал — в Китае реформы начались в 1978-м году. Мы в космос летали, а там на быках еще пахали.

СЭВ НА ШЕЕ

- Страны СЭВ для Андропова —тяжелое финансовое ярмо?

- Тогда про прибыль не говорили. Идеология превалировала над экономикой. Считалось, что мы должны платить за этот наш форпост в Европе. Да мы даже финнам поставляли нефть и газ как дружественной стране, а те умудрялись часть его перепродавать и получать больше, чем мы им выставляли счет. И после развала СССР финны выставили счет, что мы... остались им должны.

Была большая госплановская комиссия по экономической реформе. Постановление принималось, а бюджета под него — нет! Выделяли под разовые проекты — вроде экспериментов в Литве и Белоруссии. Механизм административно-хозяйственной системы скрипел, кряхтел, но продолжал работать.

- С Китаем, который был против нашего присутствия в Афганистане Андропов начал отношения налаживать. Их глава МИДа приехал на похороны Брежнева — и остался на переговоры с новым генсеком.

- А что они могли предложить в 1982 голу, китайцы? Да ничего. Китаю еще нужно было лет 20, чтобы всерьез заявить о себе. А в Афгане позже произошла сдача позиций без всяких оговорок, и уж точно без учета мнения Китая. Андропов понимал, что там происходит, но были ли силы, чтобы преодолеть происходящее — навряд ли.

- Гонка вооружений нас истощила?

- Оборонный комплекс мог приносить и прибыль - во вешней торговле. То, что Куба и Африка деньги за оружие не возвращали — это другой вопрос. И еще мы не знаем про прибыльность освоения космоса.

- Если бы Андропов правил еще 5-7 лет — в какой стране мы бы жили сегодня?

- Не дай бог такого. Родовые муки рождения новой России были бы более мучительными. Мы бы законсервировали, замариновали советскую систему с ее идеологемами. Россия могла себе позволить исторические вывихи вроде социализма. Сделала зигзаг и достойно прошла — так иди дальше. Но СССР был обречен уже с реформ Косыгина, с 1965 года. Система отторгала все новое. Ну сохранили бы СССР на 10 лет — но и кровушки больше бы пролили при развале. Спасибо Андропову, что вытащил Горбачева - как могильщика Союза. Без этого было бы гораздо больнее.

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Карьерист - так сейчас называли бы Юрия Андропова. Но в годы советской власти это звучало иначе. Сказали бы, что продвигается по партийной линии. И продвигался Андропов упорно, твердо зная, чего хочет. Но личность генсека СССР окутана тайнами. В Рыбинске, который пять лет именовался Андроповым в честь руководителя страны, к столетнему юбилею генсека подготовили выставку. Здесь - его документы, удостоверения, очки, в которых он смотрел на сограждан со всех плакатов, и даже письменные принадлежности, вплоть до красно-синего карандаша. Ох, как любопытно покопаться в этих вещах. За этими аксессуарами и бумажками - огромная история! История одного человека - и целой страны (подробности).

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