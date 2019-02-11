2019-02-11T13:40:52+03:00
Спорт

Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн завершила карьеру

На последнем этапе в шведском Оре титулованная спортсменка завоевала бронзу
Сергей КИРИЛЛОВ
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Линдси Вонн после финиша, ставшим для неё завершением профессиональной горнолыжной карьеры.Линдси Вонн после финиша, ставшим для неё завершением профессиональной горнолыжной карьеры.Фото: REUTERS
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В воскресенье скоростной спуск в шведском Оре привлекал особое внимание болельщиков и мировых СМИ. Ведь это была последняя гонка самой титулованной горнолыжницы всех времен. Осенью Линдси Вонн заявила, что уйдет после окончания сезона, но недавно уточнила, что завершит карьеру сразу после чемпионата мира. В последнее время ее дела на трассах складывались не лучшим образом, она падала, получала травмы, но вновь вставала на лыжи после многочисленных операций на коленях.

- Мое тело говорит, что все, хватит, - жаловалась 34-летняя американка, которая поставила себе задачу превзойти по количеству побед на этапах Кубка мира легендарного шведа Ингемара Стенмарка. У него их 86, а у Вонн в начале сезона было 82...

Этот рекорд Стенмарка устоял. А вот Хрустальных глобусов за победы в отдельных дисциплинах по итогам сезона и общем зачете Кубка мира у Линдси все равно оказалось больше - 20, против 19 у шведа. Стенмарк, кстати, встретился с Линдси, пожелав ей всего хорошего.

На пресс-конференцию по случаю завершения профессиональной карьеры Линдси принесла свои главные спортивные трофеи - медали Олимпиад и Кубка мира. Фото: REUTERS

На пресс-конференцию по случаю завершения профессиональной карьеры Линдси принесла свои главные спортивные трофеи - медали Олимпиад и Кубка мира.Фото: REUTERS

Поздравил Вонн с великолепным завершением потрясающей карьеры еще один рекордсмен в области спорта, знаменитый теннисист Роджер Федерер. Победитель 20-и турниров Большого шлема пожелал успехов Линдси в личной жизни и много маленьких детей.

Всего же Вонн соревновалась на высшем уровне 19 лет, придя в Кубок мира в 16-летнем возрасте в 2000 году.

Линдси Вонн в окружении своих друзей и близких. Фото: REUTERS

Линдси Вонн в окружении своих друзей и близких.Фото: REUTERS

КСТАТИ

Днем ранее свою последнюю гонку провел другой знаменитый горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Аксель Лунд Свиндаль. Любопытно, что 36-летний норвежец вообще мог выиграть прощальный старт, но в результате уступил в скоростном спуске своему другу Хьетилю Янсруду всего две сотые секунды.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Оре, Швеция

Женщины, скоростной спуск

1. Илка Штухец (Словения) - 1.01,74.

2. Коринне Зутер (Швейцария) - +0,23.

3. Линдси Вонн (США) - +0,49...

31. Юлия Плешкова (Россия) - +2,23...

36. Екатерина Прокопьева (Россия) - +2,99

Мужчины, скоростной спуск

1. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.19,98

2. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - +0,02

3. Винсент Крихмайр (Австрия) - + 00,31

4. Беат Фойц (Швейцария) - + 0,44...

ИСТОЧНИК KP.RU

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