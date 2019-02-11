В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве

Иметь дополнительную квартиру в крупном городе — выгодно. Можно сдать и получать дополнительный доход. Некоторые и вовсе отдают в аренду свою квартиру, а себе снимают домик за городом — денег хватает и за съемной жилье заплатить, и не работать. На заработки, как правило, едут в Москву и в города-миллионники. Где можно не работать, сдавая недвижимость? Такой рейтинг крупных городов России по доходности аренды составили эксперты портала Domofond.ru. Они выяснили, в каких городах сдача квартиры в аренду принесет доход, равный месячной зарплате, а где это станет хорошей прибавкой.

Выгоднее всего сдавать жилье в аренду в Симферополе: аренда «однушки» покрывает 79% средней зарплаты, а двухкомнатной квартиры – 103%. На втором месте – еще один крымский город Севастополь, где арендная ставка равна 69% зарплаты. В тройке лидеров курортный Сочи 62%.

- Не факт, что там имеет смысл именно покупать квартиры под сдачу, но жителям, у которых есть лишняя свободная площадь, в городах из первой десятки определенно повезло больше, чем остальным, – комментирует Ирина Филатова, главный редактор портала недвижимости Domofond.ru.

Меньше всего владельцам жилья повезло в Тюмени, где аренда однокомнатной квартиры приносит лишь 23% от среднего оклада.

- В Москве это соотношение составило 45%, а в Санкт-Петербурге – 39%. В число лучших городов для арендодателей обе столицы не попали, - рассказали в пресс-службе портала Domofond.ru.

Где выгоднее всего сдавать квартиру в аренду в РоссииФото: Рушан КАЮМОВ

P.S Топ-10 городов с наименее выгодным соотношением дохода от аренды и средней зарплаты:

Тюмень, Магнитогорск, Стерлитамак, Нижний Тагил, Астрахань, Мурманск, Волжский, Курск, Кемерово, Томск.