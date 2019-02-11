2019-02-11T20:47:32+03:00
Общество

Вставай на лыжи ради чуда: В Подмосковье прошла благотворительная Лыжня 6250

Ее участники помогли тяжелобольным детям
Ольга БОРСКАЯ
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Без наград не ушел никто - все участники на финише получали памятные медалиБез наград не ушел никто - все участники на финише получали памятные медалиФото: материалы пресс-служб
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Провести выходные с пользой для здоровья, а заодно - совершить доброе дело. Такой шанс выпал москвичам в это воскресенье 10 февраля. Благотворительный фонд "Линия жизни" собрал неравнодушных горожан на Лыжню 6250. В этом году она прошла уже в пятый раз.

Открыла спротивный праздник на трассе ОУСЦ «Планерная» Ольга Зайцева – российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010), трёхкратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.

Участники могли выбрать одну из двух дистанций - 6250 или 3125 метров, и преодолеть ее классическим, либо коньковым ходом.

На лыжню люди приходили целыми компаниями и семьями. Самым старшим участником забега стал 69-летний Лев Алексеевич. Вместе с сыном и двумя внуками он пробежал дистанцию в 6250 метров. Самой креативной командой была признана команда сотрудников детского сада № 5 города Химки, а самой многочисленной — HYUNDAI.

Лыжня собрала неравнодушных людей

Лыжня собрала неравнодушных людей

Без наград не ушел никто - все участники на финише получали памятные медали. А победителей и призеров ждали кубки и дипломы. Кроме того, всем призерам достались памятные подарки - золотые карты программы «РЖД-Бонус» с суммой достаточной для путешествия Москва-Санкт-Петербург.

Отметим, что все регистрационные взносы и благотоврительные пожертвования участников будут направлены на лечение тяжелобольных детей - подопечных фонда "Линия жизни". Он оказывает адресную помощь детям, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд оплачивает проведение операций, а также приобретение оборудования для больниц и медицинские исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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