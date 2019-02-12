"Врачи говорили: не жилец!": Жених, узнав, что невеста не будет ходить, бросил ее перед свадьбой

Вот уже больше года 27-летняя медсестра одной из московских детских офтальмологических клиник не встает с постели. В одночасье молодая и здоровая девушка стала инвалидом. Она не может ходить и говорить, а еще ее мучают постоянные боли. Рядом с дочкой 24 часа в сутки ее мама. Авария, перевернувшая жизнь семьи, произошла на глазах женщины.

Утром 13 декабря 2017 года Аня Шушнакова вместе с мамой вышли из продуктового магазина в деревне Гребнево Щелковского района Московской области. Говорили о предстоящей свадьбе: накануне жених сделал Ане предложение. На полуслове их оборвал удар. Иномарка протаранила девушку с такой силой, что ее отбросило на 10 метров.

- Не жилец, - говорили врачи.

Но случилось настоящее чудо. Больше месяца она была в коме, но, несмотря на все прогнозы, пришла в сознание. Потом было несколько операций и дорогостоящие курсы реабилитации в медицинских центрах. Молодая женщина борется за жизнь. Но вердикт медиков печален: она навсегда останется инвалидом.

Узнав о случившемся, жених пропал. Он не навещает Аню и лишь изредка узнает о ее здоровье у близких.

После страшного ДТП Аня стала инвалидом, а жених девушку бросил. Фото из личного архива

Так и не дождалась девушка и ее близкие извинений от виновника ДТП. Против 75-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Однако спустя год и два месяца оно не передано в суд. Родные уверены: следствие затягивают.

- Он до сих пор на свободе и не наказан. Деньги решают все и он тратит их не на лечение Ани, а на дорогих адвокатов, которые защищают его всеми правдами и неправдами, - возмутился Роман, родной брат Ани.

Мужчине, который все это время находится под подпиской о невыезде, грозит до двух лет лишения свободы.