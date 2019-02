Карьеру Джона Траволты испортили фантастические фильмы

С детства Джон Траволта любил танцевать. В интервью Vanity Fair он вспоминал, что в пять лет танцевал перед телевизором, подражая Джеймсу Кэгни в фильме «Янки дудль денди», хотя Кэгни был белым, а Траволте гораздо больше нравилось, как танцуют чернокожие. И уже в детстве он начал мечтать о том, чтобы стать кинозвездой. Надо сказать, что путь его не выглядит особенно тернистым. В 17 лет родители разрешили ему оставить школу на год, чтобы вместо учебы поработать в театре (школу в результате он так и не окончил). Он играл на сцене в мюзикле «Бриолин» (несколько лет спустя его киноверсия станет одним из его главных хитов), попался на глаза агенту, который обеспечил ему съемки в рекламных роликах…

Он мог сыграть в «Иисус Христос - суперзвезда»

А потом Джон отправился на другой конец страны - из Нью-Йорка в Голливуд. И там снялся в нескольких фильмах (например, в «Кэрри» Брайана де Пальмы - когда шли съемки, никто и не мог подумать, что экранизация Стивена Кинга со временем станет классикой). В гораздо большее количество фильмов он пробовался, но получил от ворот поворот (хотя его могли утвердить на заглавную роль в рок-опере «Иисус Христос - суперзвезда»!) В итоге он получил главную роль в ситкоме «С возвращением, Коттер», и, с одной стороны, это была удача, с другой, как казалось некоторым, - приговор: вырваться из мира простеньких телевизионных комедий на большой экран было тогда делом практически невозможным. Считалось, что, если зритель привык видеть актера в ящике, он не пойдет на него в кино. И тем не менее австралийский продюсер Роберт Стигвуд подписал с Траволтой контракт на участие в трех фильмах, причем актеру был обещан гонорар в миллион долларов. Многие в Голливуде крутили пальцем у виска: миллион - вот за этого парня? Из ситкома?

Но первый же фильм из трех буквально взорвал Голливуд. Это была «Лихорадка субботнего вечера» (1977), социальная молодежная драма, в которой хватало нецензурной ругани и секса, а главное - отчаяния. Герой Траволты, юный продавец из магазина хозтоваров, мечтал вырваться из своей унылой судьбы, из жизни, в которой главное развлечение - танцульки по субботам. Это ни разу не мюзикл - но тем не менее сорок с лишним лет спустя многие ошибочно воспринимают его именно так. На саундтреке звучат несколько песен Bee Gees (в том числе знаменитые How Deep Is Your Love и Stayin’ Alive), и в нескольких сценах Траволта замечательно танцует. Именно «Лихорадка субботнего вечера» дала невероятный толчок моде на диско, которое в следующие несколько лет было самым популярным музыкальным стилем на планете. А Траволта в 24 года стал одним из самых молодых номинантов на премию «Оскар».

Еще через несколько лет Траволта снимется в «Городском ковбое» - фильме, который подхватит моду на совсем другой стиль, кантри и поспособствует его огромной популярности среди тех, кому диско не по вкусу. И третий фильм с Траволтой про музыку - тот самый ретромюзикл «Бриолин», действие которого разворачивалось в 50-е. Благодаря этим картинам Джон стал сверхновой суперзвездой, самым модным молодым актером в Штатах.

Карьеру Джона Траволты испортили фантастические фильмы. Фото: Кадр из фильма

Уступил дорогу Ричарду Гиру

Но, как говорил один мудрец, огонь, который горит в два раза ярче, горит в два раза короче. После колоссального успеха карьера Траволты вдруг резко (и, казалось, необратимо) просела. Несколько провальных фильмов подряд привели к тому, что Траволта вообще отвернулся от Голливуда и не снимался целых четыре года. Самое обидное, что ему предлагали другие роли - вместо «Хорошей пары» и «Идеально» он мог сняться, например, в «Американском жиголо» и «Офицере и джентльмене». Но отказался. А оба фильма стали хитами - и сделали звездой молодого Ричарда Гира, который как раз согласился.

Единственным хитом Траволты за десять с лишним лет стала комедия «Посмотри, кто говорит». В начале 90-х он снимался в совсем уж проходных картинах - пока Квентин Тарантино рывком, за шиворот не вытащил Траволту из болота, дав ему роль Винсента Веги в «Криминальном чтиве». Вообще-то Тарантино писал ее для Майкла Мэдсена, а Траволта представлялся ему «очень, очень, очень хорошим запасным вариантом». На самом деле Тарантино предложил ему две роли на выбор - в «Чтиве» и фильме «От заката до рассвета», который делал вместе с лучшим другом Робертом Родригесом. «Вампиров я как-то не очень…» - сказал Траволта, сыграл Винсента, получил еще одну номинацию на «Оскар» и снова стал звездой. В тот момент, когда, по его собственным словам, «был уверен, что никогда больше не получу ролей ни в блокбастерах, ни в фильмах с оскаровскими амбициями». За роль он получил всего 150 000 долларов - а вскоре ему уже предлагали по 20 миллионов. Хитов у Траволты потом было немало, но… он сам все испортил.

Как известно, актер с середины 70-х состоит в церкви саентологии. Сценарий «Криминального чтива» он, кстати, показывал своему саентологическому начальству - едва услышав, что герой будет наркоманом и убийцей, начальство попыталось отговорить Джона от этого сомнительного проекта. В тот раз он, по счастью, не послушался совета. Но в 2000-м столкновение саентологии с кинематографом все-таки принесло печальные плоды.

Тогда Траволта осуществил проект мечты - выступил продюсером картины «Поле битвы - Земля» по роману основателя церкви Л. Рона Хаббарда и сыграл в картине главную роль - злого инопланетянина с дредами. Провал был самым оглушительным в его карьере. Фильм стоил 73 миллиона долларов, а в мировом прокате собрал меньше 30. Критик Роджер Эберт написал, что смотреть его примерно так же приятно, как ехать в автобусе рядом с бомжом. Траволта получил три антипремии «Золотая малина» - как продюсер худшего фильма, худший актер и еще в категории «Худшая экранная пара» (причем сформулировано это было безжалостно: «Худшая экранная пара - Джон Траволта и любой, кто появляется рядом с ним в кадре»). Репутацию актера эта несчастная картина не загубила, но очень сильно подмочила - что, впрочем, не заставило его отказаться от веры в идеалы Л. Рона Хаббарда.

Незабываемый танец с Умой Турман в «Криминальном чтиве». Фото: Кадр из фильма

Потерял сына

Траволта женился на актрисе Келли Престон (бывшей невесте Чарли Шина) в 1991 году, у них родился сначала сын Джетт, а потом дочь Элла Блю. В 2009 году 16-летний Джетт погиб, когда отдыхал с семьей на Багамах. Он был аутистом, в детстве страдал от синдрома Кавасаки, потом от эпилептических припадков - и один из них закончился смертью. По словам самого Траволты, он и Престон приходили в себя больше года; Келли вскоре родила еще одного сына.

Если не считать трагедии (а такие часто остаются незаживающими ранами), все в семье вроде бы гладко. А с другой стороны, про Траволту упорнее, чем про любого другого голливудского семьянина, поговаривают, что он на самом деле гей, и его брак с Престон - не более чем прикрытие… Актер героически отбивается от обвинений - в то время как все остальные раздумывают, бывает ли дым без огня.

Самые известные фильмы

«Лихорадка субботнего вечера» (1977)

«Криминальное чтиво» (1994)

«Достать коротышку» (1995)

«Сломанная стрела» (1996)

«Майкл» (1996)

«Без лица» (1997)

«Пароль «Рыба-меч» (2001)

«Лак для волос» (2007)

«Опасные пассажиры поезда 123» (2009)