Звезда сериала "Мажор" ушел от жены к любовнице-актрисе

Звезда сериала "Мажор" Александр Обласов ушел от жены Ольги Озоллапиня. Сейчас 40-летний актер живет с другой женщиной.

"С Олей мы развелись. Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую", - признался Обласов.

Бывшая жена Александра Обласова актриса Ольга Озоллапиня.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Избранницей актера стала актриса Елена Грук-Чернова. В 40-летнюю брюнетку Обласов влюбился без памяти. Они познакомились на кастинге сериала "Вольная грамота". Молодые люди вместе уже три года.

Актриса Елена Грук-Чернова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Раньше у меня случались романы и не с актрисами. Казалось, что именно супруга-домохозяйка мне и нужна: будет создавать уют и печь пироги. Вышло иначе", - разоткровеничался "Экспресс-газете" актер.

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А сейчас он мечтает о наследнице от своей новой избранницы. Елена воспитывает ребенка от первого брака со шведом. "Дай бог, и совместных детей заведем, мечтаю о дочке", - рассказал Александр.

Он настроен решительно - хочет жениться и надеется прожить с Еленой до конца дней. Но и о сыне от первого брака не забывает. "Наш сын Юрка, которого я так назвал в честь своего отца, замечательный. Иногда позаниматься с ним с Дальнего Востока прилетает моя мама. Иногда Олины родители, живущие в Латвии. Сейчас у меня за две семьи ответственность. Я снимаю жилье, но хочу купить свое: квартиру для Оли с Юрой и еще одну для нас с Леной", - резюмировал Александр Обласов.