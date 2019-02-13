Президент России Владимир Путин в майских указах 2018 года поставил задачу повысить качество жизни граждан, в том числе за счет роста экономики и решения накопившихся в субъектах Федерации экологических проблем. До недавнего времени для промышленных регионов России это всегда было предметом выбора: или благополучная окружающая среда и качество жизни, или рост производства и экономическое развитие. Что изменилось за последние годы и могут ли опорные края отечественной экономики не выбирать, а получить и то, и другое?

Роль бизнеса

За улучшение экологической обстановки и, как следствие, здоровья населения «воевать» приходится сразу на двух фронтах: модернизировать действующие предприятия, снижая нагрузку на окружающую среду, и ликвидировать накопленный ранее экологический ущерб. Как это происходит в Челябинской области.

Регион занимает 4-е место в России по объемам отгруженной продукции обрабатывающих производств. Здесь сосредоточены более 150 предприятий по добыче и переработке природного сырья, преимущественно предприятия ТЭКа и металлургии. При достаточно высоком уровне жизни Челябинская область имеет печальную славу экологически неблагополучного региона. В экологическом рейтинге регионов России 2018 года, подготовленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», Южный Урал занял 84-е место, уступив позицию главного аутсайдера только Свердловской области. Но ситуация не так безнадежна, как кажется.

Показателен пример южно-уральского города Карабаша. В конце 2018 года на градообразующем предприятии – медеплавильном заводе «Карабашмедь» (с 2004 года входит в Группу «Русская медная компания») был запущен первый из трех новых конвертеров Kumera. Это ознаменовало переход к завершающей стадии масштабного проекта модернизации предприятия. В результате к концу 2019 года медеплавильный завод с более чем 100-летней историей получит полностью новый конвертерный участок с современной мощной системой газоочистки, который обеспечит и повышение производительности предприятия на 25%, и минимизацию нагрузки на окружающую среду, и улучшение условий труда. Так что выбирать «или экология, или экономика» уже не придется.

Реабилитации требует более 322 га земель, нарушенных в XX веке во время работы Карабашского медеплавильного комбината. Это потребует порядка 1,5 млрд рублей. В 2018 году РМК на собственные средства начала рекультивацию бесхозного хвостохранилища КМК

Проблемные накопления

Но повышение экологической безопасности действующих производств не возымеет стопроцентного эффекта без ликвидации накопленного ранее экологического ущерба, который десятилетиями сохраняется в воде и в почвах и способен загрязнять окружающую среду, даже если все современные предприятия закроются.

В 2014 году в России начала действовать федеральная программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба». Она рассчитана до 2025 года и предусматривает восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности. К окончанию срока действия программы планируется ликвидировать 100% «горячих экологических точек» России. Во многих регионах России к реализации этого важнейшего для качества жизни и устойчивого развития проекта подключились промышленники. На Урале Русская медная компания реализует несколько таких проектов – как в сотрудничестве с региональными властями и министерствами, так и самостоятельно.

В 2018 году в Карабаше РМК и градообразующее предприятие «Карабашмедь» начали рекультивацию бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината, которое формировалось в 1933–1989 годах. За прошедший год проделана большая работа: в рамках технического этапа рекультивации хвосто-хранилище изолируется от окружающей среды, в том числе при помощи инертного материала и слоя плодородной почвы. Следующий этап – биологический. В рамках него на рекультивируемой территории планируется посеять многолетние травы, чтобы в дальнейшем организовать благоустроенный сквер.

В РМК и занимаются благоустройством территорий вокруг заводов и создают более комфортную городскую среду в тех населенных пунктах, где находятся предприятия Группы

Историческое наследие

Еще один проект РМК реализует в городе Полевском Свердловской области, в котором работает предприятие компании АО «Уралгидромедь». В прошлом году завод подписал Соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с региональным министерством природных ресурсов и экологии и администрацией Полевского городского округа о реализации проекта по нейтрализации шахтных вод легендарного Гумешевского месторождения.

Гумешевское месторождение, известное по циклу сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка», разрабатывалось различными способами с 1735 до 1994 года. Это привело к значительным нарушениям поверхности и недр месторождения старыми карьерами, шурфами, провалами и заваленными стволами шахт, которые на протяжении последних лет бесконтрольно заполняются кислыми водами подземных источников. Это ведет к периодическим самопроизвольным выходам кислых вод на поверхность и загрязнению прилегающих территорий.

В рамках соглашения предприятие «Уралгидромедь» возьмет на себя расходы по строительству станции нейтрализации кислых шахтных вод Гумешевского месторождения, что обеспечит санацию 13,7 га земель и ликвидацию источника загрязнения Северского водохранилища.

На вопрос, зачем промышленники берут на себя дополнительные обязательства и финансируют решение экологических проблем, у РМК есть два ответа. Во-первых, компания понимает, что от градообразующих предприятий и просто ключевых работодателей зависит благополучие не только самих сотрудников, но и всех жителей территорий. Следовательно, во-вторых, для развития российской промышленности нужны квалифицированные кадры, люди, которые работают на заводах не от безысходности, а по велению сердца и развивают города не потому, что не смогли никуда уехать, а из любви к своей малой родине. И если у промышленников есть возможность внести в это свою лепту – они должны это делать.