Гинекологи призывают включить в обязательную диспансеризацию подростков УЗИ молочных желез

У КАЖДОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ДЕВОЧКИ - ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ

- В России с каждым годом растет количество детей и подростков с патологическими состояниями (то есть нарушениями, отклонениями от нормального развития. - Ред.) молочных желез, - рассказывает заведующая отделением маммологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, врач-маммолог, онколог, кандидат медицинских наук Марина Травина. - Чаще всего мы обнаруживаем у девочек ювенильные кисты, у многих выявляем первичные симптомы мастопатии, фиброаденому молочной железы, внутрипротоковые папилломы. Эти доброкачественные заболевания нельзя считать обязательным предраковым состоянием. Но! Как показывают исследования, на их фоне частота возникновения злокачественных изменений повышается в 3 – 5 раз. При узловой или пролиферативной мастопатии риск возникновения рака увеличиваются в 30 – 40 раз.

По официальной статистике около 30% случаев рака молочной железы в нашей стране впервые диагностируют у молодых женщин в возрасте от 18 до 35 лет. При этом всего несколько лет может пройти от бессимптомного течения болезни до явных клинических проявлений. То есть проблемы могут начинаться уже в подростковом возрасте. А отсутствие лечения доброкачественных заболеваний или несвоевременное начало терапии у подростков может привести к неправильному росту и развитию молочной железы. В будущем это может сказаться на лактации (то есть способности грудного вскармливания ребенка) и повысить риск возникновения рака молочной железы, предупреждают врачи.

- Наши наблюдения показывают, что в возрасте от 10 до 17 лет у каждой 4-й девочки и у каждого 14-го мальчика можно выявить отклонения от нормы молочной железы, - говорит Марина Травина. - У кого-то это временные явления, у кого-то они переходят в патологические состояния. А у кого-то являются аномалиями развития. Ту же фиброаденому подростки чаще всего выявляют самостоятельно, когда уплотнение уже достаточно большое, ведь на начальных этапах выраженных симптомов нет. То есть начальная стадия развития опухоли упущена. И также со многими другими патологиями, потому что во время профилактических обследований российским подросткам не делают УЗИ молочной железы.

ПОЧЕМУ НЕ ПОМОГУТ РУЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Именно ультразвуковое исследование является ведущим методом диагностики молочной железы в детском и подростковом возрасте, подчеркивает врач-маммолог, - это высокоточный и безвредный метод.

- Ткань молочной железы в этом возрасте очень плотная, и обычного ручного обследования недостаточно, чтобы выявить внутритканевые изменения. Их можно обнаружить только с помощью УЗИ, - поясняет доктора Травина. - Но, к сожалению, ультразвуковое исследование сегодня не относится к числу официально рекомендованных в России методов контроля за растущими и развивающимися молочными железами в период полового созревания. Хотя этот метод, помимо эффективности, еще и абсолютно безопасен, не дает облучения, его можно использовать без ограничений. Именно поэтому УЗИ назначают и для контроля при беременности, и для оценки состояния маленьких, в том числе новорожденных детей.

НАША СПРАВКА

Порядок профилактических осмотров для ранней диагностики патологии молочных желез в детском и подростковом возрасте регулируется Приказом Минздрава РФ от 1.11.2012 N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»». Согласно этому приказу, осмотры девочек должны проводиться в возрасте 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 18 лет. Основными методами обследования являются: сбор жалоб, осмотр и пальпация (ощупывание) молочной железы. УЗИ рекомендуется только при выявлении отклонений. «В результате на практике в большинстве случаев первое ультразвуковое исследование молочных желез девушкам назначают не раньше, чем после 18 лет, когда они приходят в лечебно-профилактическое учреждение для взрослых. На законодательном уровне алгоритм маммологического приема прописан только с 20 лет, - говорит Марина Травина. - Из-за сложившегося подхода состояния, повышающие вероятность возникновения рака, остаются без внимания на ранних стадиях».

ВРАЧЕЙ-МАММОЛОГОВ НЕ ХВАТАЕТ

Однако, кроме отсутствия УЗИ молочных желез в программе обязательной диспансеризации подростков, ситуация усугубляется тем, что в России не хватает врачей-маммологов, особенно детских, отмечают эксперты. То есть тех самых медицинских специалистов, которые занимаются воспалительными, дисгормональными и опухолевыми заболеваниями молочной железы.

- Ставки маммолога нет в государственных лечебно-профилактических учреждениях, – говорит Марина Травина. – Раньше болезнями молочной железы занимались рентгенологи, потом онкологи. Сейчас гинекологи ведут пациентов с доброкачественными образованиями и дисгормональными состояниями молочных желез. Часть детей и подростков с подобными проблемами попадают к хирургам, педиатрам или эндокринологам. Но врачи-педиатры недостаточно информированы о патологиях молочной железы. Так что фактически в школьной медицине осмотры детей проводят врачи, не прошедшие специализированную подготовку по маммологии. Это может вести к агрессивной тактике обследования и лечения. Нередко ошибки допускают и начинающие врачи, которые делают детям УЗИ молочной железы. Это связано с недостаточно глубоким знанием специфики развития этого органа и стереотипами, распространенными во взрослой онкологической службе, где любая быстрорастущая ткань воспринимается как злокачественный процесс.

То есть фактически повышается риск, что ребенку поставят «ложноположительный» диагноз, «найдут» рак там, где его нет.

БУДЬ В КУРСЕ

С какого возраста ребенку нужно делать УЗИ молочных желез

Это определяется наличием неблагоприятных симптомов. «Нарушения этапов роста и развития могут проявляться у детей с момента рождения. Поэтому, если возникают проблемы, например, молочная железа увеличилась или наметилось уплотнение под соском, необходимо сделать УЗИ, независимо от возраста и пола ребенка», – поясняет доктор Травина.

Также УЗИ необходимо всем девочкам в период активного роста молочной железы, после 11-12 лет. «По нашим наблюдениям, пик частоты отклонений – 43,2% – приходится на 14 лет, и в этом возрасте нужно обязательно включать УЗИ молочных желез в плановую диспансеризацию, – говорит врач. – Такой подход более чем на 30% повысит выявление нарушений гормонального фона, поможет диагностировать заболевания на ранней стадии и своевременно определять тактику лечения. Если же патология не выявлена и в дальнейшем не появляется симптомов болезни, то до 16-17 лет дополнительных исследований молочной железы не требуется».

Что касается мальчиков, то, по статистике, отклонения от нормального состояния молочной железы в возрасте 10-17 лет у них наблюдаются в 11,5% случаев, в 12-13 лет – в 18-20% случаев. Нужно обязательно посетить маммолога и сделать ультразвуковое исследование тогда, когда у мальчика под соском пальпируется (нащупывается) уплотнение или он жалуется на боль. При отсутствии подобных нарушений необходимости в профилактических УЗИ нет – достаточно периодических осмотров врача, так как ткань молочной железы у мальчиков не такая плотная, как у девочек, и патологии достаточно хорошо заметны.

КСТАТИ

У многих российских подростков и их родителей сегодня низкий уровень осведомленности в вопросах, связанных с анатомией и физиологией молочной железы, отмечают специалисты. Из-за этого неблагоприятные процессы долгое время остаются без внимания.

- Мы проводили опрос родителей, которые привели на прием своих дочерей, и более 50% отметили, что девочка уже несколько месяцев жалуется на проблемы, связанные с молочной железой, - рассказывает Марина Травина. - На втором месте оказался срок жалоб в несколько недель – свыше 22% случаев. Были ответы и с указанием на срок жалоб в несколько лет (!) – таких почти 12%. Чаще всего родители достаточно быстро обращаются к врачу, если их дочери самостоятельно обнаруживают плотность в молочной железе. А вот жалобы на болезненность игнорируют в течение нескольких месяцев и дольше.