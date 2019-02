Сколько стоит музыкальный хит: самые дорогие песни у Гагариной, самые дешевые - у Бузовой

Каждый сезон проекта «Голос» рождает новую звезду, которая так же быстро и забывается. Вроде и харизма, и отменный вокал у ребят есть. Беда одна - нет хитов.

- Почему Алла Пугачева, спев в 16 лет песню «Робот», пережила десять лет забвения? Она искала свою песню, визитную карточку. И нашла «Арлекино», - говорит промоутер Алина Красная.

- В 90-е годы музыкальные хиты рождались как горячие пирожки. Раньше как было? Алла Борисовна развелась с мужем, тут же Николаев пишет ей песню. Все ее хиты автобиографичны, - считает промоутер Сергей Лавров. - А сейчас, чем больше песня напичкана сленгом и матами, тем лучше. Недавно мы разговаривали на эту тему с Иоси­фом Пригожиным, он сказал: «Чем красивее и сложнее песня, тем менее вероятно, что она станет хитом». Впрочем, и раньше популярными становились незамысловатые песни. Так, Валерия терпеть не может свои «Часики», Леонтьев - «Дельтаплан». При мне Виктора Салтыкова еле уговорили на недавнем концерте спеть его коронку «Кони в яблоках» - он ее просто ненавидит. София Михайловна Ротару тоже не переносит свою «Хуторянку». Но, что поделать, народ ее выбрал.

Нужен скандал

- Чтобы песня звучала из каждого утюга, нужны пиар и скандал, - продолжает наш эксперт Сергей Лавров. - Это отлично понимают Шнур и Киркоров - они нынче диктуют тренды.

«Цвет настроения синий» и «Ибицу» для Киркорова написал ранее никому не известный 37-летний выпускник эстрадно-циркового колледжа Антон Пустовой. Еще пару лет назад он даже не мечтал, что его песни будет петь вся страна. Антон работал концертным промоутером, но эта профессия ему быстро наскучила.

Пустовой решил зарабатывать на жизнь своим хобби - музыкой. Арендовал студию, набрал небольшую команду. Когда песня получалась, находил в соцсетях контакты представителей артистов и отправлял им свои работы на рассмотрение.

- Руку набивал долго, порой приходилось переписывать текст по 8 - 10 раз, - вспоминает Пустовой.

Антон не разглашает, сколько Филипп заплатил ему за хиты, но, как выяснила «КП», сейчас стоимость песен Пустового доходит до 5 тысяч долларов.

- Миллион рублей уже заработали на песне «Цвет настроения синий»? - поинтересовались мы у Антона.

- Уже больше заработал, - признается автор. - Хит живет не один год, он не перестает звучать на радиостанциях, в телепрограммах, его берут в рекламу и саундтреки. Плюс Филипп поет мои песни на гастролях.

Фадееву платят за имя

- Знаменитые авторы неохотно пишут для неизвестных артистов. Разве что за очень большие деньги, - говорит промоутер Сергей Лавров. - Так, хит у Максима Фадеева может стоить более 6 миллионов рублей, а у Виктора Дробыша - около 3 миллионов. Их, безусловно, кормят громкие фамилии.

Почему мы частенько читаем в прессе, что автор того или иного хита 90-х умирает в нищете? Дело в том, что в те времена композиторы и поэты-песенники продавали свои права продюсерам и певцам. Сейчас тоже осталась такая практика. Например, по слухам, Максим Фадеев и Виктор Дробыш это практикуют, сотрудничая с неизвестными мелодистами. Начинающим авторам нужен старт, поэтому они соглашаются подчас на кабальные условия. Например, все думали, что хит Наргиз и Фадеева «Вдвоем» написал Максим. И только, когда на шоу «Голос» пришел музыкант Олег Шаумаров, выяснилось, что автор выстрелившей песни - он.

Хит Лободы - лидер интернета

По словам промоутера Алины Красной, из раскрученных звезд дешевле всего обходятся хиты Ольги Бузовой. Автор ее песен Леонид Величковский (экс-участник группы «Технология». - Ред.) находит молодых авторов и потом с помощью эффектной аранжировки создает хиты для поющей телеведущей. Кстати, именно он уговорил звезду шоу «Дом-2» запеть. Песня «под ключ» стоит у Величковского от 150 тысяч рублей.

Автор хита Лободы «Суперзвезда» экс-солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов неплохо зарабатывает на просторах интернета.

- «Суперзвезда» стала лидером по скачиваниям в Яндекс.музыке. Там тоже все монетизируются, - признался «КП» Иванов.

Помимо Лободы Артем пишет песни и для Лолиты и других артистов. Говорят, что песня у Иванова стоит около 300 тысяч рублей. Еще половину этой суммы надо доплатить за модную аранжировку. Такая же стоимость песен у Алексея Малахова, написавшего «Копеечку» для Аллы Пугачевой и почти все песни для нового шоу Киркорова.

Около 800 тысяч рублей музыканту обойдется песня от любимого автора Димы Билана Александра Лунева, придумавшего хит «Евровидения-2006» Never Let You Go. На такую же сумму надо рассчитывать, если нужна песня от создателя шлягера Лолиты «Раневская», экс-участника группы «Винтаж» Алексея Романоф.

Один из самых дорогих авторов - Геннадий Дудин, хитмейкер Полины Гагариной и Лены Темниковой. Его песни «Меланхолия», «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Ревность» стабильно на первых строчках чартов. Он просит за хит примерно полтора миллиона рублей.

КСТАТИ

«Моду на шлягеры диктуют маленькие города»

- Песню «О боже, какой мужчина!» не хотели брать на радио, считали певицу Натали сбитой летчицей. Она приходила на радио, а ей там говорили: «Вас уже никто не помнит! Почти двадцать лет вы ничего не записывали после хита «Ветер с моря дул», - вспоминает промоутер Сергей Лавров. - А потом она внезапно заиграла на свадьбах в маленьких городках. И эта волна докатилась до Москвы. И топ-менеджерам радио­станций ничего не оставалось, как поставить Натали в горячую ротацию.

КСТАТИ

Резник до сих пор живет в съемном доме

По словам наших экспертов, сейчас авторы песен зарабатывают больше, чем десять лет назад.

- Еще во времена старого созыва Российского авторского общества (РАО) многие знаменитые авторы жили в нищете, - рассказывает Сергей Лавров. - Например, поэт Илья Резник. Сколько он написал великих песен? И «Вернисаж» для Вайкуле и Леонтьева, и «Кабриолет» для Любы Успенской. И хиты Пугачевой: от «Делу время» до «Маэстро». «Я тучи разведу руками» для Аллегровой. Но из-за бардака в РАО Резник до сих пор ютится в съемном доме. И какое-то время назад ему порой даже есть было нечего. Друзья-фермеры подкармливали. Когда руководство РАО сменилось, платить стали исправно. Сейчас во время гастролей организатор обязан перечислить пять процентов от всего валового сбора в РАО. Например, если билетов продано на миллион рублей, в РАО идут 50 тысяч рублей. И эти деньги распределяются между всеми авторами песен. В месяц может набежать приличная сумма.

НУ И НУ!

Киркоров не верил в «Цвет настроения синий»

- Киркоров не сразу поверил в успех «Цвет настроения синий», - признался автор песни Антон Пустовой. - Он на нее обратил внимание только после того, как песня понравилась его сыну Мартину. Они были в отпуске в Болгарии, ехали на машине. Путь был долгим - 3 часа за рулем. И Филипп решил не терять времени даром, послушать песни, которые ему присылают авторы. Включил «Цвет настроения синий», не зацепило. Переключил на другую песню. Но Мартин попросил отца вернуть «Цвет настроения»: «Папа, включи песню про меня!» Филипп спрашивает, мол, какую. На что ребенок говорит: «В руках мартини!» (Смеется.) Киркоров увидел, что сыну песня нравится, решил записать.

Филипп и Николай хотели купить песню «Ибица» каждый для себя. А в итоге спели дуэтом.

Забавная история у нас получилась и с «Ибицей». Я ее написал по заказу Филиппа как продолжение песни «Цвет настроения синий». Но Филипп ничего не ответил, когда я отправил ему песню. Как потом выяснилось, он был в это время на конкурсе «Евровидение», почту не проверял. Я решил - не подходит, и предложил песню Николаю Баскову.

А потом звонит Филипп со словами, что хочет забрать «Ибицу». Я ему объяснил, что ее уже купил Николай.

- Сейчас мы все разрулим! - сказал мне Филипп и пошел звонить Баскову. Так родился дуэт.