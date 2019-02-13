Изучаем историю изобретений и путешествуем по Индии

Надежда Беленькая «История семейных фотографий»

«РОСМЭН», 2018

Надежда Беленькая «История семейных фотографий»

Рядом с фамилией автора книги стоит и имя художника - Виктория Попова. А все потому, что и текст, и иллюстрации в этой книге - равнозначны.

Эта книга - самый простой и самый красивый способ узнать историю фотографии: от первых снимков, для которых надо было неподвижно позировать полчаса, до мгновенных цифровых селфи. Первое в истории изображение человека было сделано еще в 1838 году французом Дагером. Потом фотография эволюционировала и привлекала под свои знамена немало достойных людей. Для многих читателей будет открытием, что первые цветные фотографии в России появились еще в начале XX века. Сделал их Александр Прокудин-Горский, объездивший всю империю и запечатлевший быт россиян. Кстати, в то время вся царская семья была увлечена фотографированием, и свои фотоаппараты были почти у всех Романовых. А вот массовое производство фотокамер началось лишь в 1930 году в СССР.

«Винни-Пух. Лучший мишка в мире»

«РОСМЭН», 2018

«Винни-Пух. Лучший мишка в мире»

Впервые в России вышло официальное продолжение знаменитого произведения Алана А. Милна про Винни Пуха.

Настоящие, любимые герои никогда не устаревают. Книги про них читает одно поколение за другим. Так, собственно, произошло и с персонажами повестей Алана Милна. Им стукнуло 90, а они по-прежнему веселы, беззаботны и готовы к приключениям.

Кристофер Робин попросил его не беспокоить. У них в школе спектакль, и ему доверили роль святого Георгия, который должен победить огнедышащего Дракона. Надо учить слова, и поэтому не стоит его отвлекать. Пока Кристофер Робин был занят текстом, его друзья всерьез обеспокоились появлением Дракона. Ну то есть его никто, конечно, не видел. Но подозревали, что он непременно бродит где-то рядом, в их родном лесу. В головах у Иа, Кенги, Пятачка и Совы начинают роиться самые неожиданные фантазии.

Под обложкой собраны четыре истории, написанные четырьмя разными авторами. Взрослые читатели, бесспорно, оценят тонкий перевод, потрясающее чувство стиля и игру слов. Ну а иллюстрации Марка Бёрджесса в стиле легендарного Эрнеста Шеппарда понравятся всем!

Анна Гурова «Даша в поисках солнца»

«Качели», 2019

Анна Гурова «Даша в поисках солнца»

Даша - девочка необычная. Во-первых, с ней всегда происходит что-то странное. Во-вторых, она слышит голоса животных. В-третьих, ее папа археолог, вокруг которого множество таинственных загадок. И Даша поневоле оказывается в центре самых неожиданных событий.

Однажды в ее родном городе пропало cолнце. Внятных объяснений, почему это произошло, никто дать не может. И только Даша подозревает, что стала невольной виновницей этого. Ведь это именно она открыла стеклянную витрину и выпустила странную египетскую змейку. Даше, а вместе с ней и читателям предстоит разобраться со всем этим египетским миром, изучить богов и главные понятия мифологии. И, конечно же, вернуть солнце.

«Разберем и разберемся. Все о техническом прогрессе: от плуга до робота»

«Хоббитека», 2018

«Разберем и разберемся. Все о техническом прогрессе: от плуга до робота»

Говорят, прогресс двигают… ленивые люди. Придумывают, создают только для того, чтобы поменьше шевелиться. Книжка издательства «Хоббитека» это мнение опровергает. Только те, кто постоянно работают над какой-то идеей, способны сделать настоящий прорыв.

Увы, не всегда можно назвать имя конкретного изобретателя. Часть имен затерялась в веках, как, например, тех, кто изобрел плуг или гончарный круг. А бывает и так, что в разных частях света люди независимо друг от друга придумывают одно и то же.Иногда изобретения делаются случайно. В 1923 году так придумал фруктовый лед Фрэнк Эпперсон. Он забыл на улице лимонад с ложкой в стакане. Ночь была прохладной, и содержимое стакана замерзло. Вильгельм Рентген так же случайно открыл свои знаменитые лучи.

Авторы книги собрали все (ну или почти все) главные изобретения человечества и попытались рассказать о том, как они появились на свет.

Евгений Рудашевский «Город солнца. Стопа бога»

«КомпасГид», 2019

Евгений Рудашевский «Город солнца. Стопа бога»

Поклонники творчества Евгения Рудашевского дождались: в свет вышла вторая часть тетралогии «Город солнца». Тот, кто читал первую книгу, знает - ожидание далось непросто, ведь сюжет книги не отпускает.

Все началось с картины. Ее мама главного героя Максима, весьма нуждавшаяся в деньгах, почему-то сняла с аукциона. Далее события стали разворачиваться очень споро: одним за одним с людьми, причастными хоть как-то к картине, стали происходить несчастья. Со старинным полотном связана какая-то тайна! Именно она и приводит Максима в Индию, а потом и в другие экзотические уголки мира. Папа юноши, пропавший много лет назад, был большим любителем шифров, загадок и ребусов. Их и предстоит разгадывать Максиму, чтобы освободить своих близких от проклятия картины.

Авторитетное мнение

Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина ЗАХАРОВА:

- Я очень много читала в детстве, ведь в то время случился настоящий читательский бум - по-моему, читали все. И одной из причин был дефицит художественной литературы. То, что невозможно было купить, брали в библиотеке, одалживали почитать у друзей. В самом детстве я очень любила сказки Ханса Кристиана Андерсена, Гофмана, «Приключения Чиполлино» Джанни Родари, произведения Корнея Ивановича Чуковского. Позже мне понравился и запомнился «Тимур и его команда». Разумеется, огромное количество русских народных сказок, сказки Пушкина, «Конек-горбунок» Ершова.

Фаина ЗАХАРОВА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В моей семье читают как классику, так и современную литературу. Дочь с семьей живет в Италии. Это, конечно же, накладывает свой отпечаток и на литературу «на тумбочке». У моих внуков русских и итальянских сказок примерно поровну. А еще они дети современного мира и с большим удовольствием читают в интернете японские комиксы - манга.

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