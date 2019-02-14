Тест "КП": Любовь по сценарию и без

Галина Щербакова срисовала главного героя со своего сына. В 10-м классе, влюбившись в девочку, он полез к ней по водосточной трубе, а когда стал спускаться, труба отвалилась. К счастью, обошлось без жертв - в отличие от повести, где главный герой погибает. Сценаристы фильма переделали финал, чтобы кино о первой любви не превратилось в «шекспировскую драму»

В советское время герои кино не могли закончить земной путь из-за любви - разве что отдать жизнь за Родину

Грузинский актер Нодар Мгалоблишвили действительно выпал со второго этажа гостиницы. Уселся как-то на подоконник и принялся петь. Внизу остановилась какая-то женщина, Нодар вошел в раж - и свалился вниз. В общем, очнулся - гипс. Поэтому его и снимали по пояс. А когда в кадре нужен был Калиостро с ногами, их роль выполняли ноги…композитора Геннадия Гладкова

Нодар выпал из окна гостиницы, когда в перерыве между съемками пытался петь песни проходившей мимо женщине, поэтому на съемки явился в гипсе

Потому что режиссеру было важно показать лицо актера, его выразительные глаза

Актер Нодар Мгалоблишвили стеснялся, что ноги у него - как у наездника, кривые

Цензура не хотела пропускать песенку, заподозрив… сексуальные намерения ­воробышка! Режиссер Марк Захаров, ­впрочем, убедил комиссию в том, что намерения у птички были только гастрономические

В сказку, где и так все несладко, не хотели вводить еще один неприятный момент - где воробышек бабочку «шмяк-шмяк», а потом «ам-ням-ням»

Цензура заподозрила в песне сексуальный подтекст - мол, чего это воробей преследует бабочку, да еще «голубушку»?

Худсовет решил, что в фильме должен быть только один представитель животного мира - Медведь.

4 Сюжет фильма «Москва слезам не верит» (1979) основан на реальных событиях из жизни сценариста Валентина Черныха

Фото: Кадр из фильма

Встреча со слесарем Гошей. Черных часто обращался за помощью по дому к слесарю с таким именем - вот и решил увековечить его в сценарии

Знакомства в библиотеке. В те времена всем было известно: интересные встречи случаются именно там, точнее - в курилке

Когда Черных познакомился со своей будущей женой, она была аспиранткой ВГИКа с квартирой в Москве, а он - студентом, жил в общаге