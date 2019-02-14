Тест "КП": Любовь по сценарию и без
Вы точно смотрели эти фильмы о высоких чувствах. А хорошо ли вы знаете историю их создания?
Лучший фильм о страсти и интригах на работе - конечно же, «Служебный роман». Фото: Кадр из фильма
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День влюбленных - 14 февраля - разделил страну на два лагеря: одни с удовольствием шлют друг другу валентинки, другие грозят пальцем: чужеродный праздник отмечаете! Мы решили примирить обе стороны этим тестом, в котором использовали любимые всеми советские фильмы. О чем он? Конечно, о любви. Вспоминаем эпизоды из культовых кинокартин и пытаемся угадать, как все было на самом деле.
1Фильм «Вам и не снилось» (1980) снят по написанной ранее повести, в основе которой - настоящая история сына писательницы Галины Щербаковой. Вот только концовку для фильма пришлось изменить, потому что:
Фото: Кадр из фильма
Правильный ответ:Галина Щербакова срисовала главного героя со своего сына. В 10-м классе, влюбившись в девочку, он полез к ней по водосточной трубе, а когда стал спускаться, труба отвалилась. К счастью, обошлось без жертв - в отличие от повести, где главный герой погибает. Сценаристы фильма переделали финал, чтобы кино о первой любви не превратилось в «шекспировскую драму»
2В фильме «Формула любви» (1984) граф Калиостро, который по сюжету ищет ту самую формулу любви, зачастую показан по пояс - без ног. Почему?
Фото: Кадр из фильма
Правильный ответ:Грузинский актер Нодар Мгалоблишвили действительно выпал со второго этажа гостиницы. Уселся как-то на подоконник и принялся петь. Внизу остановилась какая-то женщина, Нодар вошел в раж - и свалился вниз. В общем, очнулся - гипс. Поэтому его и снимали по пояс. А когда в кадре нужен был Калиостро с ногами, их роль выполняли ноги…композитора Геннадия Гладкова
3В «Обыкновенном чуде» (1978) герой Андрея Миронова чуть не остался без песенки про бабочку и воробышка, потому что:
Фото: Кадр из фильма
Правильный ответ:Цензура не хотела пропускать песенку, заподозрив… сексуальные намерения воробышка! Режиссер Марк Захаров, впрочем, убедил комиссию в том, что намерения у птички были только гастрономические
4Сюжет фильма «Москва слезам не верит» (1979) основан на реальных событиях из жизни сценариста Валентина Черныха
Фото: Кадр из фильма
Правильный ответ:Валентин Черных мучительно адаптировался в столице, куда приехал поступать во ВГИК. И влюбился в свою будущую жену - москвичку с отдельной квартирой. Так он и придумал пьесу «Дважды солгавшая» - о женщине, которая соврала одному мужчине, выдав себя за богатую москвичку, а сделав карьеру, обманула другого, не сказав, что она директор фабрики
5Когда приемочная комиссия посмотрела картину «Любовь и голуби» (1984), цензоры потребовали:
Фото: Кадр из фильма
Правильный ответ:В первую очередь практически все цензоры потребовали сократить число выпивок: мол, пьянство сейчас - трагедия народа, а не повод для шуточек. Во вторую - сократить количество сцен с Гурченко, которая казалась им «сомнительным элементом картины»
6Что помогло завершить образ «мымры» в картине «Служебный роман» (1977)?
Фото: Кадр из фильма
Правильный ответ:Для «мымры» вытащили из всех загашников «Мосфильма» самые бесформенные блузки и костюмы. Но все время чего-то не хватало. Завершающий штрих образу добавил оператор картины Владимир Нахабцев, когда принес на съемки старые очки своего отца
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Проявить чуть больший интерес к истории создания советских фильмов вам бы не помешало. Ну и пересмотреть, конечно же. Это же така любовь!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Така любовь к советскому кино! Вы - настоящий знаток!
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ИСТОЧНИК KP.RU