В «заначках» у москвичей в 1,5 раза больше золота и валюты, чем у жителей всей России вместе взятой

Вклады жителей столицы в валюте и драгоценных металлах на конец 2018 года доросли до 3,6 трлн рублей (в пересчете на наши деньги). Это в 6,5 раз больше, чем у жителей Санкт-Петербурга, который в рейтинге регионов с самыми большими золотовалютными резервами граждан занимает второе место. Да и вообще, как следует из исследования, проведенного компанией «ФинЭкспертиза», столичные золотовалютные заначки по общему объему в 1,5 раза превышают те, что есть у жителей всех остальных регионов вместе взятых.

Ситуация с рублевыми вкладами выглядит помягче. Москвичи хранят на депозитах в родной валюте 6 трлн. рублей., остальные граждане страны совместными усилиями — 15,3 трлн.

Как объясняет гендиректор ФинЭкспертизы Нина Козлова, разрыв, естественно, связан с тем, что у москвичей — одни из самых высоких зарплат в стране, есть что сберегать. (Кстати, по размеру средней зарплаты столица сейчас не на первом месте, а на четвертом. На первом - «нефтяной» Ямало-Ненецкий автономный округ). Но стоит учитывать и еще один фактор, самый банальный. По численности населения-то Москва тоже на первом месте в стране, с серьезным отрывом от всех остальных городов. Это не отменяет того факта, что москвичи в целом чаще делают крупные покупки и чаще ездят за рубеж. А потому и чаще, чем жители других регионов, копят деньги не в рублях.

СПРАВКА «КП»

Банковский счет в золоте — это как?

Для тех, кто не в курсе: вклад в банке можно открыть не только в рублях или в валюте, но и «в металле». Называется это обезличенный металлический счет. Металл вы покупаете виртуально, слиток золота на руки вам не дадут. Просто будет считаться, что на счету у вас лежит не столько-то долларов или рублей, а столько-то граммов золота. Захотите закрыть счет — получите назад стоимость этого вашего золотого запаса в рублях на тот момент, когда будете забирать деньги. Если золото за время с открытия счета подорожало, вы в выигрыше. Подешевело — в проигрыше. Для обычных граждан это самый доступный способ вложиться в драгметаллы. Счета можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии.

Данные были приведены экспертами по результатам специального исследованияФото: Рушан КАЮМОВ

Топ регионов с самыми большими «кубышками»

Вклады в валюте и драгметаллах, млн. руб.

1. Москва 3 555 621

2.Санкт-Петербург 545 813

3.Московская обл. 193 909

4.Ханты-Мансийский АО 161 158

5.Краснодарский край 102 450

Рублевые вклады, млн руб.

1.Москва 6 027 693

2.Санкт-Петербург 1 524 976

3.Московская обл. 1 335 646

4.Краснодарский край 638 387

5.Свердловская обл. 597 986

(По данным ФинЭкспертизы)