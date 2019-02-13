2019-02-13T19:25:51+03:00
Общество

Родительская любовь как твердая валюта

За образование надо будет платить даже собственным детям
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Учится ребенок, а деньги ему за это предки платятУчится ребенок, а деньги ему за это предки платятФото: Алексей БУЛАТОВ
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Толчком ноги распахнул дверь, шапку в одну сторону, сумку в другую:

- Мать! Отец! Я поступил!

Плач, слезы по щекам, заламывание рук.

- Да как же ты поступил-то? Ты же бестолочь! Ты книжки в руках сроду не держал!

- А вот поступил! Готовьте деньги, права свои знаем.

- А куда ж ты поступил, горе наше?

- Не имеет значения! По закону вы мне теперь шесть лет должны алименты выплачивать.

Все в мире взаимосвязано. Если сдвигается пенсионный возраст, то и возраст детства тоже должен быть продлен. И соответственно оплачен. Теми, для кого продлен возраст пенсионный.

Министр юстиции России Александр Коновалов завил, что в Семейном кодексе нужно прописать обязанность родителей выплачивать алименты совершеннолетним трудоспособным детям, обучающимся на дневных отделениях вузов. И даже законодательно прописать минимальный размер подобных выплат.

То есть учится ребенок, а деньги ему за это предки платят.

Логика в этом есть - стипендии всегда хватало на две чашки или рюмки, а теперь поступил - и на шесть лет обеспечен стабильным доходом. И что самое главное - не за счет государства.

Престиж высшего образования растет, конкурс на начавшие было умирать менеджмент и маркетинг бьет рекорды.

И в принципе правильно - это в старые времена, при царском режиме можно было сказать «Ты не медаль, на шее у меня не место тебе, иди-ка ты в люди», и все тут. А теперь прогресс и права человека.

Родители для государства - как самая новая нефть.

Предлагаю не останавливаться на полумерах. Запретить подработку студентам: флаеры в метро раздавать, стройотряды разные, переводы с немецкого. Нечего самостоятельность в людях развивать в ущерб образованию. И про «я в твои годы уже на заводе» и «Гайдар в 16 лет полком командовал» запретить на кухне напоминать. Чтобы не травмировать детскую 24-летнюю психику.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минюст предложил обязать родителей содержать своих детей-студентов

По словам главы ведомства Александра Коновалова, в России также необходимо установить минимальный размер алиментов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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