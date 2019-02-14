Ученые из Нидерландов: у высоких и стройных женщин больше шансов стать долгожительницами, чем у невысоких пампушек

Ученые из Нидерландов провели масштабное исследование, чтобы выяснить: как вес и рост человека влияют на продолжительность жизни. Сравнили данные более 7 тысяч человек и объявили результаты:

1) у высоких и стройных женщин больше шансов дожить до 90 лет, чем у их невысоких и полных ровесниц;

2) для мужчин такой связи не установлено;

3) занятия спортом - с разумными физнагрузками, без фанатизма - увеличивают продолжительность жизни у представителей обоих полов;

4) мужчинам для положительного эффекта требуется уделять физической активности гораздо больше времени.

Такие выводы, особенно в части связи высокого роста с долгожительством, у многих экспертов вызвали вопросы и даже недоумение. Безоговорочно доверять всем данным исследований в любом случае не совсем оправданно, предупреждают специалисты. Как порой выясняется впоследствии, и методика изучения может быть сомнительной, да и результаты не всегда оказываются безусловно достоверными. Словом, мы решили разобраться в теме поглубже. И для этого в первую очередь встретились с опытным экспертом по оценке весу-роста и обмена веществ в целом у человека - врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук Екатериной Иванниковой.

ЛУЧШЕ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ?

- Согласны ли вы с выводами нидерландских ученых?

- Их утверждение, что женщины высокого роста живут дольше, неоднозначно. Единого мнения у научного сообщества по этому вопросу пока нет. Например, недавно было опубликовано исследование американских ученых, показавших, что женщины с небольшим ростом, наоборот, чаще доживали до более преклонного возраста.

А вот с утверждением нидерландских ученых, что избыточный вес отрицательно влияет на продолжительность жизни, я соглашусь на 100%. Современной наукой подтверждено: чем меньше масса тела - в пределах разумного - тем лучше. Если у человека на протяжении всей жизнь примерно один и тот же вес, относительно роста находящийся в пределах нормы, это очень хороший показатель. Поскольку, как правило, у такого человека меньше хронических заболеваний и за счет этого продолжительность жизни будет больше.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

У кого идеальный вес с учетом роста

Чтобы это выяснить, подсчитывается индекс массы тела (ИМТ).

Берем свой рост в метрах, возводим в квадрат, а потом массу тела в кг делим на полученную цифру.

Например: рост 1,72 м; вес 58 кг. 1,72 Х 1,72 = 2,9584. 58/2,9584 = 19,6. Это и есть ваш ИМТ.

Оцениваем результаты:

- Если ИМТ меньше 18,5, врачи считают это дефицитом массы тела. Чересчур стройные девушки могут иметь нерегулярный менструальный цикл, и возможны проблемы с зачатием. Также они в зоне риска по остеопорозу, то есть рискуют не набрать максимальную плотность костной ткани к 30 годам и могут быть больше подвержены переломам в пожилом возрасте.

- ИМТ от 18,5 до 24,9 - вес в норме, можно назвать его идеальным.

- ИМТ от 25 до 29,9 - «просто» избыточный вес, его нужно снижать.

- ИМТ от 30 до 35 - ожирение 1-й степени, полноценный диагноз, требующий обязательного приема мер (то есть худеть надо уже железно, без вариантов).

- ИМТ от 35 до 40 — ожирение 2-й степени.

- ИМТ от 40 и выше — ожирение 3-й степени, или «морбидное», то есть грозящее быстрым развитием смертельных заболеваний.

ТАК ЛИ СТРАШЕН ЛИШНИЙ ВЕС

Итак, мы выяснили, что с влиянием роста (на который мы сами повлиять-то после рождения уже не можем) на продолжительность жизни все обстоит неоднозначно. Но почему тогда нужно безоговорочно доверять данным, что лишние килограммы так уж вредны для долгожительства? Ведь время от времени звучат заявления, что избыточный вес не так страшен, как его малюют.

- Дело в том, что при избыточном весе риски развития хронических заболеваний всегда выше, - поясняет эндокринолог Екатерина Иванникова. - Например, гораздо чаще встречаются случаи развития ишемической болезни сердца и сосудов, диабет 2 типа. При ожирении риск развития онкологических заболеваний увеличивается в пять-шесть раз!

- Почему так происходит? Чем жировая ткань так «не нравится» нашему организму?

- Существует такое неблагоприятное явление - накапливание конечных продуктов гликирования. В результате этого процесса ухудшается пластичность стенок кровеносных сосудов. Они теряют способность быстро растягиваться или сужаться при изменении уровня артериального давления, что является одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего конечные продукты гликирования попадают в наш организм с жирными и обжаренными продуктами, например, шашлыком или фастфудом.

При избыточном весе риски развития хронических заболеваний всегда вышеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если мы хотим максимально сохранить не только качество нашей жизни, но и увеличить ее продолжительность, ограничение количества жира в нашем рационе имеет принципиальное значение. У людей с избыточной массой тела жировая ткань рассматривается как отдельный эндокринный орган, синтезирующий большое количество гормонов и различных воспалительных элементов. Именно поэтому онкологические заболевания чаще распространены у женщин с объемом талии более 80 см и мужчин с талией более 94 см.

К тому же у мужчин в жировой ткани (в том случае, если ее слишком много) мужской половой гормон тестостерон превращается в женский половой гормон эстроген. А при повышении уровня эстрогена у мужчины может меняться и качество мышц, и поведение. И, что самое опасное, увеличивается риск развития сердечно сосудистых заболеваний.

КОМУ ГРОЗИТ ОЖИРЕНИЕ

- Екатерина, а можно ли предсказать, спрогнозировать, что у кого-то вероятны проблемы с лишним весом, пока человек еще не набрал его?

- Иногда да. В данном вопросе большое значение имеют наследственные предрасположенности. Доказано, что у нас есть определённые гены, отвечающие за чувство насыщения, за обмен жиров, что непосредственно влияет на вес человека. Поэтому, если у кого-то из ваших близких родственников есть ожирение, то высока вероятность, что и у вас с возрастом изменится размер одежды. И в таком случае очень важно особенно тщательно следить за своим весом. А также формировать у детей пищевые привычки семейных завтраков и ужинов в спокойной обстановке без телефонов и с разнообразным рационом.

Чаще всего конечные продукты гликирования попадают в наш организм с жирными и обжаренными продуктами, например, фастфудомФото: Евгения ГУСЕВА

- А как можно поддерживать свой вес на определенном уровне?

- В первую очередь начните завтракать! Не на ходу, не только кофе и жевательная резинка, а хороший, полноценный завтрак. Например, это может быть цельнозерновая каша или творожная запеканка. Те самые «сложные» или «трудноусвояемые» углеводы - это заряд энергии и бодрости на весь день.

Вообще, один из самых эффективных и научно обоснованных рационов - средиземноморская диета. Она включает много овощей, продуктов с клетчаткой, необходимой для хорошей работы кишечника, а также продуктов, содержащих фолиевую кислоту (очень важна для обмена железа), и различных масел, в которых много полезных витаминов и нужных нам полиненасыщенных жирных кислот.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения красное мясо должно быть в рационе не чаще 1 раза в неделю (порядка 150 граммов). Увеличение «лимита» возможно в зависимости от физической активности человека, в подростковый период роста, при беременности. Нельзя забывать, что мясо очень важный источник железа и витамина В12. В то же время всевозможные колбасы, сосиски, консервы нужно максимально исключить, поскольку они приносят больше вреда и практически никакой пользы для нашего организма.

Один-два раз в неделю на столе должна быть рыба и морепродукты, лучше всего - молодые, небольшие рыбки. На перекус правильнее всего использовать фрукты, которые лучше всего есть до шести часов вечера. В них много витаминов, антиоксидантов, которые помогают бороться со старением.

Также важны молочно-кислые продукты, необходимые для хорошей микрофлоры. Они к тому же содержат много кальция. Оптимальной порцией считается 200 граммов молочнокислых продуктов в день.

РАЗОГРЕВАЙТЕСЬ, КАК МАШИНА

Ученые из Нидерландов в своем исследовании также затронули тему влияния физнагрузок на продолжительность жизни. Что думают об этом эксперты по обмену веществ?

- Убедительно доказано, что занятия спортом увеличивают продолжительность жизни, - поддерживает Екатерина Иванникова. - Речь не идет о каких-то мировых рекордах, спортивных достижениях, а про ежедневную умеренную физическую нагрузку. Утро каждого человека должно начинаться с суставной зарядки, которая разогревает мышечную ткань. Как мы с утра разогреваем пять-десять минут машину, точно так же и свой организм необходимо прогреть самыми простыми, знакомыми с детства упражнениями. Кроме этого каждый день надо хотя бы час ходить пешком. Такие прогулки включают в работу самые разные мышцы. Желательно добавить два-три раза в неделю более активные занятия спортом. Это могут быть коньки, лыжи, теннис, бассейн, велосипед, пилатес, йога, танцы. Все это дает прекрасную возможность тренировать наши мышцы, замедляет процессы их старения и замещения жиром.

- В исследовании утверждается, что мужчинам требуется больше нагрузок, чем женщинам.

- Это соответствует действительности. Все дело в том, что для хорошего синтеза мужского полового гормона тестостерона жировой ткани должно быть не много. Если мужчина регулярно занимается спортом, уровень его тестостерона повышается, становятся выше его жизненная и личная активность. Поэтому мужчине нужно заниматься спортом чаще и больше, чем женщине. Самый лучший вариант - чередование кардионагрузок с силовыми.

- Многие мужчины любят пропустить рюмочку-другую. Да и женщины от хорошего вина не откажутся. Какие есть последние данные о влиянии спиртного на продолжительность жизни?

- Однозначного мнения среди ученых все-таки на сегодня нет. Были исследования, которые показали положительное влияние небольших доз качественного алкоголя. Стоит учесть, что эти исследования проводились на пациентах западноевропейской расы, которая уже более 5 - 6 веков активно употребляет алкоголь. У таких людей, как правило, хорошо вырабатываются ферменты, помогающие переваривать алкоголь. Плюс ко всему в этих исследованиях пациенты принимали сухие вина высокого качества.

В целом считается, что допустимая доза - 150 - 200 мл сухого вина сутки. И еще раз повторю, что речь идет о винах высокого качества, что не всегда возможно в наших условиях. А если говорить о мнении врачей-онкологов, то большинство из них рекомендуют полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Поскольку есть данные различных исследований о негативном влиянии даже небольших доз алкоголя на риски развития раковых заболеваний (например, рака молочных желез). Поэтому я бы рекомендовала придерживаться золотой середины, ориентироваться на свою генетику. Если в семье есть случаи сердечнососудистых или онкологических заболеваний, потребление алкоголя лучше сократить до минимума.

КСТАТИ

Кому можно быть вегетарианцем

- Екатерина, способствует ли увеличению продолжительности жизни вегетарианство?

- По этому вопросу в научном сообществе также нет единого мнения. Недавно было опубликовано британское исследование, в котором более 40 лет ученые наблюдали за четырьмя группами людей. Среди них были: мясоеды; люди, которые отказались от мяса, но ели рыбу и морепродукты; приверженцы жесткой вегетарианской диеты и сыроеды. Продолжительность жизни во всех этих группах оказалось... примерно одинаковой. Так что вегетарианство совершенно не обязательно подразумевает долгую и здоровую жизнь.

Если человек придерживается вегетарианской диеты, то в наших условиях к своему здоровью в он должен относиться внимательнее, чем люди, употребляющие животный белок. Потому что именно в животном белке содержатся более легкодоступные аминокислоты, поддерживающие все процессы в нашем организме. Но если человек уверен, что у него достаточно хороший уровень витамина Б12, железа, фолиевой кислоты, он регулярно обследуется у врачей, то можно придерживаться вегетарианства.

КОММЕНТАРИЙ ГЕРОНТОЛОГА

Заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, геронтолог Алексей Москалев:

- Исследователи изучали связь массы тела, роста, физической активности и вероятности дожить до 90 лет у голландских мужчин и женщин. В 70 лет участники исследования заполнили предложенный опросник, а затем ученые отслеживали их состояние до 90-летнего возраста. В итоге женщины, рост которых превышал 175 см, не было ожирения (индекс массы тела менее 30) и уделявшие физическим нагрузкам не менее (но и не более) 60 мин в день, имели наибольшие шансы достичь 90-летия.

У мужчин благотворное влияние оказала только регулярная физическая активность (лучше всего - 1,5 часа в день). Как часто бывает в подобных исследованиях, трудно понять где причина, а где следствие. Например, люди с пониженной физической активностью могли уже иметь хронические заболевания, не позволявшие им испытывать более серьезные нагрузки. Тот факт, что у мужчин связь массы тела и долголетия не была выявлена, может быть связан с малой статистической выборкой. Ведь только 16% исследуемых мужчин дожили до 90 лет. Для сравнения, среди женщин - 34%.