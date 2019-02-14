Роман Карманов: Ничто так не влияет на качество жизни, как помощь другому человеку

2018-й – Год добровольца и волонтера в России – закончился. Тем не менее продолжаются проекты, которые в этот период появились и набрали силу. Один из самых масштабных –

«Доброволец» – реализуется «Комсомольской правдой» сразу в нескольких форматах: радиопрограмма, раздел на сайте и специальные выпуски в газете. В 2019 году планируется создать Ассоциацию социально ориентированных СМИ. Зачем это нужно, поинтересовались у Романа Карманова, заместителя гендиректора ИД «Комсомольская правда», одного из инициаторов активного взаимодействия СМИ и НКО.

«ЧТОБЫ НА ПОДКОРКУ ЛЕГЛО»

– Роман Владимирович, 2018 год в России прошел с особым вниманием властей к теме добровольчества.

Что это изменило в стране?

– Любое направленное усилие дает результат. Например, 2006-й в нашей стране был объявлен Годом благотворительности, который дал огромный толчок в целом для сферы меценатства в стране. То же самое произошло и с волонтерством, добровольческим движением. До недавнего времени отношение к этому явлению было противоречивым. Однако ситуация изменилась. Мы видим большую вовлеченность тысяч людей. Вопрос наполнения понятия волонтерства содержанием, конечно, остается, но заложен крепкий фундамент, на котором уже можно строить и здание.

– Тем более что понятие «волонтерство» многогранно.

– Волонтерское движение чрезвычайно многообразно. Например, корпоративное волонтерство – компания поощряет и поддерживает сотрудников, отдающих свое свободное время, скажем, вопросам экологии и благотворительности. Есть молодежное волонтерство, которое отчасти ответило на вопрос о занятости и социализации подрастающего поколения. Появилось «серебряное волонтерство», когда в общественную жизнь вовлекаются люди старшего поколения, а ведь раньше после выхода на пенсию они были предоставлены сами себе. В регионах созданы ресурсные центры, разнообразные волонтерские движения, организации. Есть множество сайтов, которые позволяют людям сориентироваться и понять, где себя применить. Разумеется, СМИ не могут обойти стороной эти изменения, тем более такие мощные как «Комсомолка».

«ПОЧЕМУ ВЫ ПРО НАС НЕ ПИШЕТЕ?»

– Насколько активно «Комсомольская правда» работает с добровольческими организациями?

– Издательский дом исторически работает с «третьим сектором» – собственно, с тех пор, когда его еще так никто не называл. У ИД множество наград за освещение социальной сферы. Но в прошлом году мы создали проект «Доброволец», который фактически является самым мощным информационным каналом по этой теме. Любое НКО может прислать нам свою новость или готовый репортаж, и он появится в информационной ленте. Собственно, этим мы ответили на извечный вопрос общественников, почему мы о них якобы мало пишем. Вопрос не в том, что мало, а в том, что качественного контента из этого сегмента очень мало. Конкуренция же за место на страницах газеты, в эфире или на сайте – высокая. Убедившись на практике, что общественные организации в большинстве не справляются с тем, чтобы о себе рассказывать интересно, на средства президентского гранта мы создали сервис, который помогает адаптировать информацию от НКО для СМИ. Увидеть его можно на сайте dobro.live.

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ И СЕРДЦА

– За что в конце 2018 года «Комсомолка» получила премию «Чемпионы добрых дел»?

– За вклад в информационное освещение развития корпоративного волонтерства в стране. Весь 2018 год материалы о российских волонтерах и их бескорыстных поступках выходили в разделе «Доброволец» на сайте kp.ru, а интервью с экспертами – в одноименной программе на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Кроме того, нами создана «Школа медиаволонтера», поддержано множество социальных инициатив. Эти проекты были отмечены на прошедшем в Москве Международном форуме по корпоративному волонтерству.

– Какие видите новые вызовы перед Издательским домом?

– «Комсомольская правда» объективно ушла вперед в деле популяризации волонтерства, пора искать союзников. Поэтому мы взяли на себя обязательство организовать Ассоциацию социально ориентированных СМИ, поскольку необходимо выработать новые правила игры на этом поле, а это не так просто. Есть и накопленный опыт отношений СМИ и НКО, и вопросы, связанные с законодательством, и вопрос качества контента – вопросов множество. Будем их решать сообща – в конце концов, чем больше мы все будем рассказывать о добрых инициативах и делах, тем наше общество будет добрее и терпимее. Это в наших общих интересах.