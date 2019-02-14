2019-02-14T19:02:58+03:00
Звезды

Дочь ударила Дану Борисову ногой в грудь и сбежала из дома

Бывшая телеведущая была вынуждена вызвать «скорую помощь»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Звезда ограничила дочь в деньгах и пользовании интернетом, но суровое наказание обернулось против самой ведущейЗвезда ограничила дочь в деньгах и пользовании интернетом, но суровое наказание обернулось против самой ведущейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дана Борисова в растерянности, после того, как она пережила долгую реабилитацию после наркозависимости, смогла решить свои финансовые проблемы и добиться разрешения от бывшего мужа на встречи с дочерью, меньше всего она ожидала, что наследница Полина в какой-то момент будет столь агрессивно вести себя с матерью. Однако, и это увы! – признает сама бывшая телеведущая, с 11-летней наследницей сейчас она в состоянии жесткого конфликта. Сначала на Полину стали жаловаться в школе, мол, девочка ведет себя агрессивно и постоянно ругается матом.

. "Не скрою, что маты были в мой адрес, притом регулярно. После того как пожаловалась учительница – мол, дети говорят, что Полина выражается, она была наказана", – сообщила Дана Борисова.

Звезда ограничила дочь в деньгах и пользовании интернетом, но суровое наказание обернулось против самой ведущей. "Я подхожу – она лежит. Наклоняюсь над кроватью, говорю: "Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты не раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась". И тут Полина с ноги метко ударяет меня в грудину. Такой был мощный удар, а главное – меткий... Я не рассчитала. Согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар", – цитирует Борисову Пятый канал.

Решив, что у нее могут быть какие-то серьезные травмы, ведущая вызвала «скорую помощь», а дочь в это время сбежала к отцу. Борисова попыталась поговорить с дочерью по телефону, потом они встретились в кафе, однако, примирения не случилось.

"Я говорю: "Полин, убери телефон. Нам надо с тобой серьезно поговорить". – "Иди *****!" На весь магазин, все слышали. А дальше – шикарная фраза, не могу забыть: "Шурыгина прославилась тем, что ее изнасиловали, а ты тем, что ты наркоманка!" Ну тут все, состояние аффекта. Попыталась дать ей пощечину, но увернулась девушка", – рассказала Дана Борисова.

Телеведущая запретила Полине возвращаться домой, пока та не извинится. Однако девочка не намерена просить прощения, сейчас она живет с отцом. А недавно все трое встретились в органах опеки – с ними провели разговор специалисты ведомства и детский психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Следующая встреча по урегулированию в Сирии состоится в Астане
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал "КП", каким будет Восточный экономический форум-2019
Путин: необходимо скорее запустить конституционный комитет в Сирии
Кожемяко в интервью "КП" ответил на вопрос о строительстве гостиниц в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко - "КП": "Инвесторов в наш регион привлекает горнорудная промышленность и агрохолдинги"
Кожемяко в интервью "КП" указал на важность продвижения региональных проектов
Путин: Россия, Турция и Иран позитивно оценивают вывод войск США из Сирии
Кожемяко в интервью "КП" рассказал о наиболее интересном инвестпроекте в Приморье
Шойгу: Россия сделала все для сохранения ДРСМД
Россия, Турция и Иран будут придерживаться астанинского процесса
Свадебный кабриолет с автографом Путина ушел с молотка за 20 тысяч евро
В Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минирования
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что заболела из-за постоянного стресса
Ребенок погиб при пожаре на юге Москвы