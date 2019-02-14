Дочь ударила Дану Борисову ногой в грудь и сбежала из дома

Дана Борисова в растерянности, после того, как она пережила долгую реабилитацию после наркозависимости, смогла решить свои финансовые проблемы и добиться разрешения от бывшего мужа на встречи с дочерью, меньше всего она ожидала, что наследница Полина в какой-то момент будет столь агрессивно вести себя с матерью. Однако, и это увы! – признает сама бывшая телеведущая, с 11-летней наследницей сейчас она в состоянии жесткого конфликта. Сначала на Полину стали жаловаться в школе, мол, девочка ведет себя агрессивно и постоянно ругается матом.

. "Не скрою, что маты были в мой адрес, притом регулярно. После того как пожаловалась учительница – мол, дети говорят, что Полина выражается, она была наказана", – сообщила Дана Борисова.

Звезда ограничила дочь в деньгах и пользовании интернетом, но суровое наказание обернулось против самой ведущей. "Я подхожу – она лежит. Наклоняюсь над кроватью, говорю: "Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты не раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась". И тут Полина с ноги метко ударяет меня в грудину. Такой был мощный удар, а главное – меткий... Я не рассчитала. Согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар", – цитирует Борисову Пятый канал.

Решив, что у нее могут быть какие-то серьезные травмы, ведущая вызвала «скорую помощь», а дочь в это время сбежала к отцу. Борисова попыталась поговорить с дочерью по телефону, потом они встретились в кафе, однако, примирения не случилось.

"Я говорю: "Полин, убери телефон. Нам надо с тобой серьезно поговорить". – "Иди *****!" На весь магазин, все слышали. А дальше – шикарная фраза, не могу забыть: "Шурыгина прославилась тем, что ее изнасиловали, а ты тем, что ты наркоманка!" Ну тут все, состояние аффекта. Попыталась дать ей пощечину, но увернулась девушка", – рассказала Дана Борисова.

Телеведущая запретила Полине возвращаться домой, пока та не извинится. Однако девочка не намерена просить прощения, сейчас она живет с отцом. А недавно все трое встретились в органах опеки – с ними провели разговор специалисты ведомства и детский психолог.