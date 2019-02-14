2019-02-14T16:06:46+03:00
Политика

В День святого Валентина Жириновский рассказал, как плакал из-за женщины

Лидер ЛДПР отметил в Госдуме праздник всех влюбленных [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments2
В кабинете Владимира Жириновского мужской хор исполнял песни о любвиВ кабинете Владимира Жириновского мужской хор исполнял песни о любвиФото: Елена ЧИНКОВА
Изменить размер текста:

- А я боюсь услышать «не-е-е-т», - раздавалось в полдень 14 февраля на десятом этаже Госдумы. Это в кабинете Владимира Жириновского мужской хор исполнял песни о любви, а молодые активисты ЛДПР по команде босса танцевали и целовались. Скромно в щечку.

Сам вождь в нежно-розовом пиджаке и бабочке не танцевал и не целовался, но с явным удовольствием учил молодежь, как распознать любовь.

Жириновский отметил в Госдуме День всех влюбленных.

Оказывается, он вывел целую систему. Признак первый: когда вы хотите друг друга видеть.

Признак второй: когда при расставании вы плачете. И речь не только о слабой половине. Сам ВВЖ пускал слезу!

- Много лет назад я отдыхал в Юрмале, там была девушка из Литвы. Когда она уезжала на электричке, мы понимали, что больше не увидимся. И это был единственный раз в жизни, когда при расставании я плакал, - признался он.

Признак третий: когда вы стесняетесь. Все остальное, по мнению Жириновского, приспособленчество!

Сам вождь в нежно-розовом пиджаке и бабочке не танцевал и не целовался, но с явным удовольствием учил молодежь Фото: Елена ЧИНКОВА

Сам вождь в нежно-розовом пиджаке и бабочке не танцевал и не целовался, но с явным удовольствием учил молодежьФото: Елена ЧИНКОВА

За чашкой чая он посоветовал молодому поколению не откладывать с романами и семейной жизнью, категорично заявив, что в 30 лет их ждет тупик, в 40 - отчаяние, а в 50 - полное разочарование. И припугнул историей знаменитой советской актрисы Лидии Смирновой, которая как-то пожаловалась ему в санатории: «Володя, у меня было все. Все роли сыграла, все звания получила, все шубы купила, но никто не назвал меня ни мамой, ни бабушкой...».

Сам же Владимир Вольфович вздохнул, что влюбиться уже не может. Причем давно. С 19 лет. Кстати, с той зазнобой из Юрмалы они больше не виделись. Хотя вдруг она еще прочтет эти трогательные сроки?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
«Губернатор – человек из народа»: почему Хакасия выбрала себе юного главу-коммуниста
Политический обозреватель «КП» Владимир Ворсобин увидел — что творится в маленькой сибирской республике, которая удивила всю страну своим «протестным голосованием» против воли Москвы. Часть 2
Новости 24
Встреча Путина и Роухани началась с перебоем в системе перевода
В Турции заявили, что тело журналиста Хашукджи могло быть сожжено в Стамбуле
Два пассажирских "Боинга" столкнулись во Внуково
Блогерша предложила запретить продажу сладкого после 18:00
Британский студент лишился зубов из-за любви к энергетикам
Сенатор Арашуков сохраняет членство в Совете Федерации
Столтенберг рассказал об увеличении присутствия НАТО в Черном море
В Москву вернутся 12-градусные морозы
США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа
Великобритания может выйти из Евросоюза 29 марта
Появились фото с футбольного матча Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка"
Захарова: США следует задуматься над санкциями против самих себя
Число бедных россиян выросло почти на 4 миллиона за пять лет
В Кремле прокомментировали заявление об инсценировки «химатаки» в сирийской Думе
Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки
В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом
В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским