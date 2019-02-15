Все фильмы только о любви

Но любовь не крутится вокруг отношений мужчины и женщины, она гораздо шире. Как в фильмах этой подборки, составленной совместно с онлайн-кинотеатром ivi.

Жутко громко и запредельно близко

В день атаки нью-йоркских башен-близнецов десятилетний Оскар теряет отца. Мальчик, тяжело переживающий утрату, срывается на весь мир, но через год он находит в вещах папы ключ и отправляется на поиски информации, которая приведет его к разгадке тайны. В 2011 году детективная драма о любви к отцу была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Жутко громко и запредельно близко

Мир Юрского периода 2

В сиквеле картины «Мир Юрского периода» главные герои сосредоточатся на спасении динозавров, оставшихся на Исла-Нублар, острове, где был построен ныне закрытый парк. Только огромная любовь к природе и доисторическим зверям дала им силу не сдаться и довести начатое до конца. В главных ролях Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард.

Девушка из Дании

Реальная история удивительной любви датской художницы Герды Вегенер и её мужа Эйнара Вегенера, ставшего одним из первых людей, сделавших операцию по смене пола. Все началось, когда Герда попросила мужа попозировать ей в качестве женской модели, а Эйнар осознал, что наконец нашел настоящего себя. Эдди Редмейн и Алисия Викандер, сыгравшие в картине главные роли, были номинированы за них на «Оскар».

Девушка из Дании

Бриджит Джонс 3

Новое приключение очаровательной блондинки Бриджит. Она снова одна, но её карьера идет в гору, а жизнь хороша. Чтобы внести в её течение больше драйва, Бриджит отправляется на музыкальный фестиваль и проводит ночь с симпатичным незнакомцем. А потом возвращается и проводит ночь со своим бывшим, Марком Дарси. Позже выясняется, что Бриджит беременна, но как узнать, кто отец ребенка? К сожалению, Хью Грант не вернулся к роли Дэниела Кливера, зато в картине появился Эд Ширан в небольшой роли самого себя.

Бриджит Джонс 3

Запах женщины

Отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд полностью слеп, но намерен провести День благодарения в Нью-Йорке: лучший отель, шикарный рестораны и фантастически красивые женщины. Встревоженная семья нанимает ему сопровождающего – нуждающегося в деньгах студента престижного колледжа Чарли Симмза. Такая «сиделка» - последнее, что было нужно Фрэнку, но деваться некуда. Совместное путешествие двух так непохожих друг на друга мужчин изменило обоих. Знаменитую сцену с танго Аль Пачино репетировал две недели, а на её съемки ушло три дня.

Запах женщины

Хан Соло: Звездные войны

Практически все величайшие авантюры начинались как истории любви. Лучший пилот Галактики контрабандист Хан Соло тоже не от делать нечего влез в приключения, встретился с Чубакой и познакомился с Лэндо Калриссианом – ему надо было спасти свою девушку Киру. Эта картина - первый случай, когда фильм франшизы «Звездные войны» снял режиссер, получивший «Оскар».

Хан Соло: Звездные войны

Дэдпул 1 и Дедпул 2

История супергероя Дэдпула началась, когда бывший спецназовец Уэйд Уилсон согласился на экспериментальное лечение своей смертельной болезни, чтобы не расставаться с любимой – прекрасной Ванессой. Мучительные эксперименты с мутагенами смогли развить в теле Уэйда поразительные способности к регенерации, но не обошлось без серьезной побочки - теперь Уилсон обезображен и во имя любви отправляется на поиски того, кто стоит за экспериментом.

Дэдпул

А для влюблённых в кино в честь 14 февраля онлайн-кинотеатр ivi проводит акцию: в течение четырех дней фильмы из этой подборки можно будет посмотреть всего за 14 рублей.