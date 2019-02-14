В Москве не будут эвакуировать два СИЗО после звонка о бомбе

В столице новая волна звонков о минированиях. Неизвестные 14 февраля около 16.50 позвонили на московские вокзалы и сообщили о том, что там скоро произойдет взрыв. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в ОАО «РЖД».

- В 16.50 сотрудникам полиции поступил сигнал о возможной угрозе на Ярославском и Киевском вокзалах. На данный момент информацию проверяют сотрудники полиции. Ярославский вокзал не эвакуировали, он работает в штатном режиме. На место выехали представили силовых ведомств для проведения проверочных мероприятий, - рассказал начальник отдела маркетинга и коммуникаций Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Тимур Соцкий.

Однако на Киевском вокзале объявили эвакуацию. У пассажиров есть возможность прохода к поездам, минуя основное здание вокзала. Таким образом, эвакуация не влияет на график движения поездов.

В это же время о минированиях в городе в столичной полиции пока информации нет. Не знают там и предполагаемых бомбах в двух московских СИЗО - «Следственного изолятора № 4» (в народе «медведь») и «Следственного изолятора № 5» (в народе «водник»).

- Ничего комментировать не будем, - сказали в дежурной части СИЗО-5.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что эвакуация СИЗО проходить не будет.

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