Украинские пранкеры устраивают массовые лже-минирования в России ради хайпового видео

В России зафиксировано небывалое для февраля потепление, а с ним очередное обострение у украинских пранкеров. Во вторник в столичном регионе прошли экстренные эвакуации более чем на 60 объектах. В правоохранительных органах столицы "Комсомолке" подтвердили, что профессиональная помощь была оказана 8 тысячам посетителям на 7 объектах городской инфраструктуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690109" frameborder="0"></iframe> Видео из Москва-Сити, где несколько минут назад в башне «Город столиц» была объявлена эвакуация.

Сообщается о спасательных мероприятиях в комплексе зданий правительства Московской области в Красногорске, Московском университете гражданской авиации, РГГУ, МГТУ имени Баумана и Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Института русского языка имени Пушкина. Машины спасателей и полиции заметили у торговых центров «Интер-Север» и «Водный», рядом с бассейном «Чайка», у башни «Город столиц» в Москва-сити.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690120" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации в ТЦ МЕГА Химки.

Ложную эвакуацию объявили из-за границы даже в столичном парке «Сокольники»....

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690108" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации из бизнес-центра "Магистраль-плаза".

"КП" сообщили, что "шутниками", которые совершали из-за границы анонимные звонки с помощью IP-телефонии уже заинтересовались сотрудники российских спецслужбы.

"В атаках используются не только телефоны, но и прорехи в системах безопасности пострадавших объектов. Украинские пранкеры взламывают пароли, которые обычно состоят из простого набора цифр и подключаются к видеокамерам, которые имеют микрофоны. Уже через них начинают воздействовать на персонал и посетителей: объявляют о пожарной тревоге, ядерном взрыве или нападении террористов. Они не только запугивают людей и парализуют работу организаций, но и записывают реакцию людей на камеры. Пранкеры выкладывают ролики о новых взломах в интернет, и зарабатывают "лайки" посетителей, которые заодно просматривают и размещенную в них рекламу. Таким образом они монетизируют свои развлечения ", - пояснил "КП" один из силовиков.

Примечательно, эти ролики из интернета никто не вычищает, и развлечение, которое именуется "CAM PRANKS" становится все популярнее среди программистов и продвинутых пользователей интернетом, которых на Украине сейчас немало.

Собеседник "КП" отметил, что еще лет десять назад ряд украинских институтов фактически работал на отделы кадров организаций, которые расквартированы в Силиконовой долине (США). Программистов со знанием украинского и русского языков туда набирали целыми командами. Но в последнее время уровень украинских программистов упал. Преференции американские корпорации стали отдавать больше специалистам из Индии и стран Юго-Восточной Азии. Но безработными украинские технари не остались, многие из них переквалифицировались и стали работать на местную разведку, которая рекрутировала хакеров для "Информационных войск Украины". Вот они и занимаются подобными диверсиями.

Обьявление ядерной войны в России - пранк с камерой.

Пранк со взломом камеры и объявлением пожарной тревоги.

Отметим, во вторник украинские пранкеры успели "заминировать" не только московские здания. Ложные сообщения зафиксированы во многих других регионах России.

Взлом камеры в магазине.

Напомним, в январе этого года от Дальнего Востока до Центральной России прокатилась очередная волна ложных сообщений о "минировании". Тогда было установлено, что звонки осуществлялись с Украины, и других стран.

Пранк с объявлением тревоги в магазине.

Взлом камеры в отеле - пранк.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве и области "заминировали" десятки торговых центров, школы и гостиницу

Утром во вторник, 5 февраля, Москву снова накрыла волна сообщений о минировании. По последним данным, эвакуация прошла в более чем 100 зданиях, сообщает РИА Новости (подробности)

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