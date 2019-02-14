Национальный родительский комитет: Пусть государство даст студентам бесплатные обеды!

Минюст предложил депутатам рассмотреть поправки в Семейный кодекс, по которым обязанность полностью содержать детей, которые поступили на очную форму обучения в высшие учебные заведения, должна лечь на родителей. Это вызвало удивление многих - мамы и папы и так в меру сил помогают своим чадам, которые грызут гранит науки. А тут получается что-то вроде алиментов для тех, кому за 18... За комментарием мы обратились к матери четырех детей, руководителю НРК Ирине Волынец.

- Если гражданин перешагнул порог 18-летия — он сам отвечает за себя, или все же родители должны тянуть его — до 21 года, к примеру...

- Жаль, что в общественной дискуссии такая проблема возникла как необходимость - обязывать родители содержать детей, которые обучаются на очном отделении. Да, такие 18-летние, как правило, не имеют возможности заработка. Особенно, если они получают реальное очное образование в сложных технических или медицинских вузы. Где им нужно полное погружение - и тогда без помощи родителей таким студентам просто не обойтись. В нашей российской традиции помогать друг другу — особенно что касается старшего поколения. Когда помогают не только детям, но и внукам — которых иногда содержат не только бабушки, но и прабабушки.

- Должно быть наоборот, по-американски: ты молод - и ты свободен?

- У них так - взрослые дети должны поддерживать своих пожилых родителей. В нашу организацию чаще обращается старшее поколение - с просьбой поддержать, не себя — родственников. Да, в западной традиции выставлять за дверь 18-летнего отпрыска. Со словами «живи как хочешь!». В история знаменитых богатых семей таких примеров много — и они гордятся этим. Они уверены, что так поступать правильно и человек должен сам себя создавать с юности.

- Мы не способствуем формированию поколения инфантилов, причем уже не первое поколение?

- Когда человек получил высшее образование, но продолжает тянуть соки из своих уже пожилых родителей и старых бабушек-дедушек — это недопустимая ситуация. Такое на совести каждого человека, и это внутреннее дело каждой семьи. Ну, а что теперь - если будут приняты поправки, то кара последует для родителей, которые не согласятся содержать своих детей, студентов-очник?. Как именно их обяжет закон — ежемесячное фиксированное содержание?

- Их родительских прав могут лишать?

- Да это уже никого не пугает! Дети то взрослые! Или что, в тюрьму сажать станут? За неуплату алиментов — как сейчас происходит в случае с недобросовестными родителями, которых даже преследуют по уголовному кодексу - вплоть до ограничения свободы. Но в наших реалиях у студентов-очников никаких иных способов получать поддержку, кроме как от родителей, нет и не предвидится. А поддержка прекращается, если семья выпадает за черту бедности. И не в состоянии содержать своего студента - особенно если он уехал в Москву, Питер, Казань. И расходы на отдельную жизнь гораздо выше, чем если бы ребенок продолжал оставаться в семье.

- Вы сами эти поправки уже изучили?

- Посмотрела. Я знаю, что сегодня средняя стоимость обеда в студенческой столовой в Москве колеблется от 200 до 400 рублей. Наша организация выступила с инициативой - и мы направили соответствующее письмо министру просвещения и министру труда. Мы пишем о необходимости установления единого федерального стандарта, который бы предоставил всем школьникам и учащимися средних технических заведений бесплатного питания - вне зависимости от статуса семьи. Особенно после истории из Кемерово о голодных обмороках детей. К нам присоединились и родители детей-очников вузов. А если ребенок уехал в другой город, то там, кроме еды, еще надо оплачивать общежитие или съемную квартиру, транспорт и так далее.

Лучшей поддержкой от государства будет не законодательное принуждение родителей содержать детей-студентов, а предоставление этим студентам — хотя бы начиная с многодетных и малообеспеченных семей — бесплатных обедов. В масштабах всей страны. Это от 5 до 10 тысяч рублей в месяц на одного студента. Это лучше, чем тянуть последние жилы из родителей. Тем более, если они имеют и других детей. Не на родителей это надо возлагать, а на государство.

- В советское время обучение в вузах включалось в трудовой стаж.

- Да, и государство относилось к студентам как к уже работающим людям, которые работают на будущее страны.

- Кому национальный родительский комитет адресует свое обращение?

- Наше предложение мы направляем министру труда и министру образования. Это обращение — по многочисленным просьбам родителей студентов. Официально заявляем это через «Комсомолку».

Много семей живет за чертой бедности. В том числе семьи, где дети — студенты. У нас же бесплатного высшего образования почти не осталось. По сравнению с тем, что было даже несколько лет назад. А студент-очник на нормальную работу без ущерба для учебы устроиться сейчас не сможет — да и работодатель будет косо смотреть на «свободный график».

Если мы говорим о сохранении и развитии человеческого капитала, нам необходимо возвращение бесплатного высшего образования.

МНЕНИЕ

Родительская любовь как твердая валюта

Дмитрий СМИРНОВ

Толчком ноги распахнул дверь, шапку в одну сторону, сумку в другую:

- Мать! Отец! Я поступил!

Плач, слезы по щекам, заламывание рук.

- Да как же ты поступил-то? Ты же бестолочь! Ты книжки в руках сроду не держал! (подробности)