Тайская грамота

В качестве основы возьмем морковку. Она, во-первых, вкусная, во-вторых, всегда доступная, в третьих - дает в итоге красивый оранжевый цвет, который отлично смотрится в Инстаграме.

Варим морковку до мягкости в подсоленной воде. Если знаете, что такое кафрский лайм, бросьте в кастрюлю пару листиков, сразу Таиландом в доме запахнет (если не знаете - узнайте и постарайтесь добыть, он в разделе восточных специй продается). А для усиления эффекта мы еще имбиря добавим, но не сразу. Сначала пробьем морковку в блендере с небольшим количеством воды, в которой она варилась. Вот теперь добавим столовую ложку мелко нарезанного (а еще лучше натертого) имбиря. Теперь это морковное пюре возвращаем на плиту и начинаем вливать кокосовое молоко, постоянно помешивая. Пусть смесь потихоньку булькает, а вы следите, чтобы она не стала слишком уж густой, при необходимости добавляя воду. Соль, перец - это все в процессе по вкусу. Креветки положите - это уже будет чуть более густая вариация на тему знаменитого тайского супа том кха. Можно еще перчик чили заложить, если любите поострее. А в самом конце - несколько капель кунжутного масла.

Сейчас, если закрыть глаза, запросто можно подумать, что вы и не дома вовсе, а где-нибудь на Пхукете, настолько это все запахом напоминает тайские вкусности. А если глаза открыть, то поймете, что суп пора снимать с плиты и разливать по тарелкам.

Теперь начинается украшательство. Кунжут - это непременно. Кедровые орешки тоже хорошо. Мне вот повезло: купил по случаю ранее неизвестную вещь - проростки дайкона, красивые и пряные.

Ешь такой супчик и размышляешь: как так получилось, что едва ли не лучшие согревающие супы придумали там, где и так не холодно, - в Таиланде например?