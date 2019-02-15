Инвестируем в технологию управления многоквартирными домами

Сегодня инвесторы уделяют мало внимания жилищной сфере. Мы часто слышим про развитие инфраструктуры, коммунального комплекса, про дороги и про многое другое. Но жилищное хозяйство, способы и возможности управления жилыми домами в интересах живущих в них людей на сегодняшний день игнорируются. Эта сфера инвесторам мало интересна. Инвестировать можно в недвижимость, но инвестирование в технологию управления многоквартирными домами пока не пользуется популярностью. Верю, что понимание необходимости этого дела скоро придет. Крупные банки находят новые технологии оказания услуг, находят возможность инвестировать в данную технологию, чтобы клиентам было удобно. При этом сами операции, проводимые банком, находятся далеко от понимания обычных людей. Но то, что банк предлагает нам в итоге, – интересно, доступно и понятно. Так и в жилищной сфере.

Считаю, что пришло время создать единую технологию оказания жилищных услуг. Вся сфера жилищного хозяйства на сегодня расписана буквально до мелочей: что, когда и зачем делать, как нужно проводить собрания собственников и др. Осталось сделать одну, но достаточно трудоемкую вещь – уложить все это в технологию, включающую технологические карты, бизнес-процессы, чек-листы, а также вложиться в электронные средства коммуникаций.

Управляющая жилищная компания «Территория», обслуживающая 2 млн кв. м жилья в Екатеринбурге, сегодня как раз находится в процессе разработки технологии управления. «Территория» – это группа компаний, которые реализуют одну и ту же схему управления в рамках шести управляющих организаций, объединенных одним названием и работающих по симметричной схеме. Любой дефект, возникающий в одном из звеньев, предполагает, что его можно исправить и затем этот опыт работы над ошибками транслировать на остальные компании.

Имея достаточно большой круг общения, видно, что некоторым из коллег было бы интересно работать по единой технологической схеме. Например, есть документ, в котором сказано, сколько раз и по каким параметрам нужно проводить технический осмотр зданий. Так давайте опишем эту процедуру так, чтобы получить от этого осмотра объективный и понятный документ, который станет источником планирования деятельности, включая финансовую, техническую деятельность для целого ряда предприятий, связанных с этим процессом.

Есть определенные технологии оказания услуг в сфере жилищного хозяйства, которые могут дать возможность унифицировать все действия управляющих компаний, сделать их понятными, прозрачными и прогнозируемыми. Сегодня каждая УК работает по-своему. Индивидуальный характер работы УК связан лишь со своеобразным пониманием отдельными специалистами тех или иных положений и законов. Думаю, не только наша компания озадачилась идеей создания технологии оказания жилищных услуг.

А это значит, что на рынке появится несколько технологий, и тогда будут конкурировать не управляющие компании, а именно технологии. И это будет реальная конкуренция.

В технологию оказания жилищных услуг можно и нужно привлекать инвестиции, ведь она включает в себя и программные продукты, и технические средства. Люди, которые будут работать по новой технологии, должны обладать знаниями совсем другого порядка, чем сегодня. Это не только технические знания, это знание психологии, массовых коммуникаций, знание социологии. Сегодня мы управляем не просто домами, мы управляем социальным настроением, социумом. И от того, насколько хорошо мы это делаем, зависит наш с вами успех.