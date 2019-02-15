Жена хоккеиста Ильи Ковальчука и мать их четырех детей рассказала, что заставило ее стать фитоняшкой
Жена звезды НХЛ Ильи Ковальчука ломает все стереотипы. Вместо того, чтобы как все другие красивые женщины, вышедшие замуж за успешных мужчин, хвастаться домом и рассказывать, как они нашли себя в материнстве, Николь выступает на конкурсах "Мисс бикини", изучает древние духовные техники и занимается самопознанием. Что само собой не отменяет то, что основная роль по воспитанию четверых детей и ведению дома лежит на ней.
На днях супруга известного хоккеиста поразила своих подписчиков в инстаграме тем, что опубликовала фото во время беременности четвертым ребенком и фото два года спустя. За этот короткий срок бывшая звезда группы "МИраж" "вылепила" из себя с помощью занятий в спортзале и правильного питания настоящую фитоняшку. Более того, Николь выиграла конкурс "Мисс фитнес-бикини" в США в прошлом году, всего лишь через год после того, как родила ребенка.
Как такое вообще возможно?
"Сила воли. У нашего организма существуют такие резервы, о которых мы даже не подозреваем! Вы можете выбрать любой вид спорта, который доставит вам телесное и психологическое удовлетворения, и не откладывая начать заниматься уже сегодня! При регулярных занятиях и правильном питании результат не заставит себя долго ждать. Главное, очень сильно этого захотеть. И ещё очень важный момент-развиваясь физически, важно не забывать о духовном развитии. Ведь все то, что творится у нас внутри, бесспорно, отражается снаружи.P.S На первом фото я была в ожидании четвёртого", - объяснила под снимком сама супруга хоккеиста.
Надо отдать должное, что воля к цели у мамы четверых детей действительно огромная. Она посещает тренажерный зал 5 раз в неделю, где совсем не жалеет себя, работая с огромными весами. Так, несколько месяцев назад сильная женщина похвасталась ягодичным мостиком, которая она делает с весом 130 кг и приседом с соткой. Это был как раз период подготовки к соревнованиям и Николь не жалела себя. Кроме того, Ковальчук регулярно занимается спортом и утро начинает с пробежки.
"Прекрасный результат!!! Вы - реальный мотиватор! Спасибо!!", "Николь, вы прекрасный пример всем тем женщинам, которые боятся рожать потому что потом боятся не прийти в прежнюю форму. Вы молодец!" - восхитились подписчики в комментариях.
Напомним, Николь Амбразайтис (девичья фамилия) — в прошлом солистка популярной группы «Мираж». В 2002 году, когда 19-летний Илья только начинал карьеру в подмосковном «Атланте», он впервые увидел по телевизору музыкальный клип группы «Мираж». Молодому хоккеисту приглянулась голубоглазая блондинка. Друг Ковальчука устроил встречу с Николь в Москве. Так закрутился роман одной из самых красивых хоккейных пар мира.
Ради любимого девушка оставила карьеру певицы и переехала в США. В 2005 году у пары родилась дочка Каролина, а через два года Илья и Николь поженились. В 2009 году появился сын Филипп, а через год Артём. Младшая дочка Ева родилась два года назад.
Во время сотрудничества Ильи с американским хоккейным клубом семья Ковальчуков переехала в Америку. После перерыва, во время которого состоялись выступления спортсмена за российские «Ак Барс» и «Химки», Илья вновь вернулся в Америку, на этот раз в клуб «Нью-Джерси Дэвилз». Семья всегда находилась рядом. Недавно Илья Ковальчук заключил контракт с питерским СКА. Началась жизнь на две страны.
Летом Николь с детьми живет в доме в Майами, а зимой всей семьей Ковальчуки перебираются в Санкт-Петербург.
Старшая дочь Каролина увлечена художественной гимнастикой и изучает азы актерского мастерства. Филипп посещает футбольную школу клуба «Зенит» и уже неоднократно выезжал на соревнования, Артем ходит в хоккейную секцию.
ИСТОЧНИК KP.RU