2019-02-15T13:32:19+03:00
Спорт

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука и мать их четырех детей рассказала, что заставило ее стать фитоняшкой

Николь показала стальный пресс и идеально накачанное тело
Ольга АНТОНОВА
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Супруга хоккеиста Ильи Ковальчука Николь.Супруга хоккеиста Ильи Ковальчука Николь.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Жена звезды НХЛ Ильи Ковальчука ломает все стереотипы. Вместо того, чтобы как все другие красивые женщины, вышедшие замуж за успешных мужчин, хвастаться домом и рассказывать, как они нашли себя в материнстве, Николь выступает на конкурсах "Мисс бикини", изучает древние духовные техники и занимается самопознанием. Что само собой не отменяет то, что основная роль по воспитанию четверых детей и ведению дома лежит на ней.

На днях супруга известного хоккеиста поразила своих подписчиков в инстаграме тем, что опубликовала фото во время беременности четвертым ребенком и фото два года спустя. За этот короткий срок бывшая звезда группы "МИраж" "вылепила" из себя с помощью занятий в спортзале и правильного питания настоящую фитоняшку. Более того, Николь выиграла конкурс "Мисс фитнес-бикини" в США в прошлом году, всего лишь через год после того, как родила ребенка.

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С моим чемпионом
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Как такое вообще возможно?

"Сила воли. У нашего организма существуют такие резервы, о которых мы даже не подозреваем! Вы можете выбрать любой вид спорта, который доставит вам телесное и психологическое удовлетворения, и не откладывая начать заниматься уже сегодня! При регулярных занятиях и правильном питании результат не заставит себя долго ждать. Главное, очень сильно этого захотеть. И ещё очень важный момент-развиваясь физически, важно не забывать о духовном развитии. Ведь все то, что творится у нас внутри, бесспорно, отражается снаружи.P.S На первом фото я была в ожидании четвёртого", - объяснила под снимком сама супруга хоккеиста.

nikolkovalchukofficialnikolkovalchukofficial
If you believe in yourself Anything is possible Все возможно, если ты веришь в себя #motivation
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Надо отдать должное, что воля к цели у мамы четверых детей действительно огромная. Она посещает тренажерный зал 5 раз в неделю, где совсем не жалеет себя, работая с огромными весами. Так, несколько месяцев назад сильная женщина похвасталась ягодичным мостиком, которая она делает с весом 130 кг и приседом с соткой. Это был как раз период подготовки к соревнованиям и Николь не жалела себя. Кроме того, Ковальчук регулярно занимается спортом и утро начинает с пробежки.

"Прекрасный результат!!! Вы - реальный мотиватор! Спасибо!!", "Николь, вы прекрасный пример всем тем женщинам, которые боятся рожать потому что потом боятся не прийти в прежнюю форму. Вы молодец!" - восхитились подписчики в комментариях.

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B ty workout with @thecharlesglass
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Напомним, Николь Амбразайтис (девичья фамилия) — в прошлом солистка популярной группы «Мираж». В 2002 году, когда 19-летний Илья только начинал карьеру в подмосковном «Атланте», он впервые увидел по телевизору музыкальный клип группы «Мираж». Молодому хоккеисту приглянулась голубоглазая блондинка. Друг Ковальчука устроил встречу с Николь в Москве. Так закрутился роман одной из самых красивых хоккейных пар мира.

nikolkovalchukofficialnikolkovalchukofficial
Сила воли У нашего организма существуют такие резервы, о которых мы даже не подозреваем!
3981 отметок «Нравится»84 комментариевInstagram

Ради любимого девушка оставила карьеру певицы и переехала в США. В 2005 году у пары родилась дочка Каролина, а через два года Илья и Николь поженились. В 2009 году появился сын Филипп, а через год Артём. Младшая дочка Ева родилась два года назад.

Во время сотрудничества Ильи с американским хоккейным клубом семья Ковальчуков переехала в Америку. После перерыва, во время которого состоялись выступления спортсмена за российские «Ак Барс» и «Химки», Илья вновь вернулся в Америку, на этот раз в клуб «Нью-Джерси Дэвилз». Семья всегда находилась рядом. Недавно Илья Ковальчук заключил контракт с питерским СКА. Началась жизнь на две страны.

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Have a great weekend Прекрасных выходных всем!
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Летом Николь с детьми живет в доме в Майами, а зимой всей семьей Ковальчуки перебираются в Санкт-Петербург.

nikolkovalchukofficialnikolkovalchukofficial
Be patient. The results will speak for themselves #motivation#loveyourself#gymmotivation#healthylifestyle
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Старшая дочь Каролина увлечена художественной гимнастикой и изучает азы актерского мастерства. Филипп посещает футбольную школу клуба «Зенит» и уже неоднократно выезжал на соревнования, Артем ходит в хоккейную секцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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