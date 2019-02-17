Приезжие из Узбекистана устроили смертельную драку в Москве

На юго-востоке Москвы приезжие из Узбекистана устроили драку. Не на жизнь, а на смерть дрались человек десять. При себе у них было оружие. Разбирались сами, пока двое не скончались в лужах крови. Только потом решили, что нужно остановиться и вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов стали допрашивать оставшиеся в живых. Причиной конфликта стал бытовой повод — один оскорбил брата другого. Позже прибыли следователи и стали выяснять обстоятельства драки.

- По данным следствия, 17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

После общения со следователями парни подтвердили, что драка завязалась на бытовой почве, однако в связи с ранее произошедшим конфликтом между работниками автомоечного комплекса.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят следователи.

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Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово

В московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка произошла потасовка со стрельбой.

По словам свидетелей, в драке приняли участие около 20 человек. Согласно имеющейся на данный момент информации, в результате случившегося один человек получил ранения (подробности)