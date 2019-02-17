Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-17T11:19:12+03:00

В московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка произошла потасовка со стрельбой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В массовой драке в Лефортово приняли участие около 20 человек

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В московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка произошла потасовка со стрельбой.

По словам свидетелей, в драке приняли участие около 20 человек. Согласно имеющейся на данный момент информации, в результате случившегося один человек получил ранения.

В настоящий момент московская полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на очевидцев событий.

Ранее сайт kp.ru сообщал о драке в кафе "Неолит", расположенном в районе Печатники. Тогда участники потасовки также применили травматическое оружие. По предварительным данным, речь шла о конфликте на бытовой почве; отмечается, что участниками потасовки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.

В результате случившегося пострадал один человек. По факту данного ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU