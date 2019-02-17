Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово
В московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка произошла потасовка со стрельбой.
По словам свидетелей, в драке приняли участие около 20 человек. Согласно имеющейся на данный момент информации, в результате случившегося один человек получил ранения.
В настоящий момент московская полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на очевидцев событий.
Ранее сайт kp.ru сообщал о драке в кафе "Неолит", расположенном в районе Печатники. Тогда участники потасовки также применили травматическое оружие. По предварительным данным, речь шла о конфликте на бытовой почве; отмечается, что участниками потасовки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.
В результате случившегося пострадал один человек. По факту данного ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
ИСТОЧНИК KP.RU