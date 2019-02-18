2019-02-18T00:15:21+03:00
Звезды

Дочь Татьяны Навки попала в ДТП

Машину Александры Жулиной увез эвакуатор
Ольга ЛИБГАРДТ
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Саша получила автомобиль в подарок на свое совершеннолетие от родителей Татьяны Навки и Александра ЖулинаСаша получила автомобиль в подарок на свое совершеннолетие от родителей Татьяны Навки и Александра ЖулинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Дочь Татьяны Навки и Александра Жулина не смогла справиться с управлением на оживленном участке дороги в Москве. Виной всему стала пробоина в радиаторе.

"Пробила радиатор. Вытекла охлаждающая жидкость. Это стало ясно только в тоннеле на Ленинградке. Стою теперь вот тут, жду эвакуатор. Двигатель включать нельзя, поэтому мерзну. Отличный вечер субботы", - написала 18-летняя Александра Жулина после ДТП в своем блоге.

sashazhulinasashazhulina
Александра Жулина достаточно давно почти не зависит от родителей
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Неисправность была настолько серьезной, что девушка не смогла завести автомобиль и продолжить движение. Ей пришлось вызывать эвакуатор.

Саша получила автомобиль в подарок от родителей на свое совершеннолетие. Впрочем, Жулина достаточно давно почти не зависит от родителей. Она уже успела состояться как певица, выступает под сценическим псевдонимом Алексия, а также сняла несколько клипов.

В прошлом году Александра окончила школу с отличием и поступила в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Девушка увлечена учебой и музыкальной карьерой, поэтому у нее нет времени на романтические отношения. Саша хорошо учится - свою первую сессию она сдала на "отлично", чем обрадовала свою звездную маму.

Татьяна Навка во всем поддерживает старшую дочь. Она убеждена, что у Саши хорошие вокальные данные. К слову, кроме музыкльной деятельности, Александра Жулина попробовала себя в роли телеведущей. Параллельно девушка обучалась актерскому мастерству в Нью-Йоркской академии кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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