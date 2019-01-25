«Я тоже подвержена женским слабостям»: Татьяна Навка рассказала, как ей удается держать себя в форме

Январские каникулы Татьяна Навка проводит на Мальдивах. Даже во время отдыха фигуристка не забывает о тренировках и регулярно занимается йогой. Хотя в своем микроблоге она признавалась, что в отпуске ей совершенно не хочется думать о спорте. Тем не менее, Татьяна не расслабляется, ведь ей нужно постоянно быть в форме. Сохранять по-девичьи стройную фигуру 43-летней олимпийской чемпионке помогают не только упражнения, но и диета. Секретами своего отличного внешнего вида Навка поделилась в Инстаграме.

Спортсменка опубликовала серию снимков в красном купальнике, сделанных на пляже. Чемпионка позирует на фоне Индийского океана: стройная, загорелая и очень позитивная.

- В комментариях вы часто спрашиваете, как я нахожусь в такой отличной форме, - обратилась Татьяна к своим фолловерам. - Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям... Но, как только я начинаю есть салаты, рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (напримерр, моими шоу или детьми), то всё встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон... и отличное настроение!

Татьяна купается и загорает на берегу Индийского океана. Фото: Инстаграм.

Спортсменка посоветовала подписчикам своего Инстаграма (а это более 1 миллиона человек) встречать каждый день с позитивным настроем.

- Рекомендую, каждый день начинать с отличного настроения и уверенности в том, что искренняя улыбка всегда рождает 100% зеркальный ответ! - написала олимпийская чемпионка.

На отдыхе кроме моря и солнца есть еще один постоянный источник хорошего настроения — дочка Надежда. Четырехлетняя Надя старается во всем быть похожей на маму, и Татьяне это, похоже, очень нравится. Спортсменка даже купила себе и дочке одинаковые платьица, в которых они сфотографировались во время вечерней прогулки.

- Моя маленькая копия. Самый большой пример для девочки-это конечно же ее мама! Поэтому, следите за собой, за своими привычками, манерами и мыслями, дорогие мамы, - посоветовала Навка, поделившись снимком на своей страничке.

Пока Татьяна и ее младшая дочь отдыхают на Мальдивах, старшая дочь спортсменки Саша Жулина сдает первую в ее жизни сессию. 18-летняя девушка учится на первом курсе МГИМО. В Инстаграме Навка похвасталась достижениями наследницы: все предметы первокурсница Жулина сдала на «отлично».

- Вот такой подарок преподнесла мне моя старшая дочь в Татьянин день и день студентов, - рассказала Татьяна.