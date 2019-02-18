Никаких тренажеров и сливок в десертов: 71-летняя бабушка раскрыла секрет, почему выглядит как 30-летняя

У Каролины Харц – муж, с которым она прожила в браке 45 лет, три взрослых сына и четыре внучки. Она всю жизнь прожила в Австралии, и считает Перт –лучшим городом на земле. В молодости статная брюнетка подрабатывала на фотосъемках, тогда еще даже такого понятия как фотомодель не было, но потом выучилась на кулинара, и вот уже много лет разрабатывает рецепты полезных десертов без сахара. Впрочем, калорийные, на жирных сливках и с сахарной пудрой она тоже изготавливает, но только для постоянных клиентов и если те сильно просят. Философия же Каролин –сладкая жизнь без сахара. Именно так называется и ее инстаграм, где она публикует и виды десертов, и обычные снимки из своей жизни. Но именно фото Каролины привлекли внимания пользователей, сделав ее страничку популярной. Все потому что сначала подписчики ее аккаунта не поверили, что красивой женщине, любящей фотографироваться на фоне океана – 71 (!) год. Да-да, она родилась в июле 1947 года. Сравните эти снимки с разницей в 50 лет. Удивительно? Еще бы.

sweetlifeaus Flashback Friday!

Как ей удается так хорошо выглядеть в своем возрасте?

Она не ходит в тренажерный зал, не пьет коктейли для похудения, не делала ни одной пластической операции. Зато она отказалась от сахара, когда ей поставили диагноз «преддиабет».

sweetlifeaus I dropped into Dianella Pharmacy (WA) and found these sitting on the shelf!!!!!

«Вы должны следить за тем, что положили в рот - это номер один. И два: вам нужно постоянно двигаться. Не ездить на машине, не вызывать такси, а всегда ходить ногами. Жизнь там, где движение», - говорит Каролина.

«Я живу без сахара 30 лет. Я считаю, что именно это позволяет мне оставаться здоровой и сохранять тело в форме. Сначала мне было трудно отказаться от сахара, а вместе с ним от любимых лакомств и десертов. Я была так счастлива, когда открыла для себя сахарозаменитель и начала делать десерты с ним! Тогда я стала свободна от сахара», - рассказывает она.

sweetlifeaus Baking my sugar free Amaretti

Никогда не лишайте себя сладкого! Тем более тортов/десертов/пирожных, которые любите. Здесь, по мнению Каролины, главное - умеренность. Нужно контролировать размер порций и их количество.

«Что мне нравится делать, это выпекать поднос моих любимых сахарных пирожных - без сахара, разрезать их на мелкие кусочки и замораживать. Чтобы не переесть», - раскрывает секреты стройности 71-летний кулинар.

Кроме того, выбирая между просмотром сериала и сном, пекарь из Австралии всегда выберет второе. Она говорит, что мало сна - плохо, много - тоже плохо.

«Я стараюсь спать по крайней мере 8 часов. Я делала это большую часть своей жизни, и теперь исследования показывают, что это важно для хорошего здоровья. Во время сна наше тело заживает и омолаживается», - признается бабушка 4-х внуков.

Плюс, Каролина практикует ежедневные медитации.

«Я медитирую каждый день, обычно утром. Это означает, что я просыпаюсь на полчаса раньше. Я начала медитировать в возрасте 65 лет, поэтому никогда не бывает слишком поздно. Начните с пяти минут в день и доведите до 20-30 минут», - говорит она.

sweetlifeaus "Calm the mind, calm the body through meditation".

После того, как медитации прочно вошли в ее жизнь, она пришла к еще одной технике – благодарность.В течение 5 минут она мысленно благодарит - мужа, детей, внуков, коллег, Вселенную, себя (список может быть любым). Признается, что иногда дни бывают такими, что не хочется этого делать, желание только одно – чтобы ее оставили в покое. Но она включает расслабляющую музыку, начинает глубоко дышать и вспоминает, сколько всего в жизни ей Вселенная отмерила хорошего. И чувство благодарности приходит само. Говорит, что это упражнение удивительно хорошо успокаивает ум.

Ну и конечно, Каролина не оставляет спорт.

«Большинство людей думают, что если спорт, то это упражнения до упора, потеть до последнего, заниматься до изнеможения. Но человек – не машина, не всегда он может показать высокие результаты. А вот прогуляться по улице с собакой, или совершить легкую прогулку может всегда. Главное, делать. Выработать привычку к движению. И тогда лишние кг никогда не налипнут», - делится Каролина.

Кондитер говорит, что был период, когда дети были маленькие, когда ей не хотелось не то, что бегать, не было времени даже выйти из дома. Тогда она забросила теннис, в который играла много лет. Но однажды проснулась и поняла, что снова бы хотела взять ракетку в руки.

sweetlifeaus Love days like this - relaxing with my gorgeous rescue dog 'Lafs'

«Я играла в теннис, когда мне было 30, и после 25-летнего перерыва я снова играю в теннис и люблю его! Я также начала заниматься йогой 5 лет назад, и это помогло укрепить мое тело и добавило мне спокойствия», - рассказывает 71-летняя женщина.

Когда я пришла на корт, выяснилось, что я очень плохой игрок. Но я решила, что не буду сравнивать себя с другими. И постепенно забытые навыки пришли. Этот принцип – не сравнивать себя ни с кем она практикует и во всех других областях. А еще- никогда не сдаваться.

«Я всегда говорила своим троим детям, что жизнь не идеальна. Всё не пойдет так, как вы хотите, но это нормально. Неудача? Пробуйте еще раз. Я очень верю, что одна дверь закрывается, и открывается другая дверь. У меня были тяжелые времена. Секрет в том, что стакан всегда на половину полон, а не пуст. Вставайте и идите снова», - подытоживает Каролина.