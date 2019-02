Чтобы спасти себя и планету, землянам надо посадить 1,2 триллиона деревьев

Томас Кроутер (Dr Thomas Crowther ) — тот самый, который 4 года назад пересчитал все деревья на Земле, предложил увеличить их число примерно на треть. Это спасет и Землю и ее обитателей от кошмара глобального потепления.

Дополнительные деревья, по разумению ученого и его соратников, изымут из атмосферы лишний углекислый газ, который создает парниковый эффект и способствует тому, что средняя температура на планете растет год от года.

Считая деревья, Кроутер представлял Нидерландский институт экологии (Netherlands Institute of Ecology in Wageningen). У него вышло более трех триллионов. Что, конечно же, порадовало. Потому что деревьев оказалось гораздо больше - по прежним оценкам их должно было быть примерно 400 миллиардов.

Ныне, ратуя за существенное увеличение числа деревьев, ученый выступает от имени Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). И призывает людей высадить в общей сложности еще 1,2 триллиона штук. Такое предложение прозвучало на ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (American Association for the Advancement of Science - AAAS), которая прошла в феврале нынешнего года в Вашингтоне.

На Земле полно мест, где можно разместить 1,2 триллиона деревьев.

Обоснование предложения такое: деревья поглощают углекислый газ. Те, что растут сейчас, «связывают» 400 Гигатонн (400 миллиардов тонн) газа. Если деревьев станет на треть больше, то из атмосферы будут дополнительно выведены еще около сотни Гигатонн углекислоты. А это, по словам ученого, столько, сколько человечество выбрасывает за 10 лет. Он уверяет: с орбиты видно, что на планете полно пустошей — территорий, где можно разместить 1,2 триллиона деревьев. И даже больше.

Кстати, по оценкам группы Кроутера, еще 12 тысяч лет назад - до того, как люди начали интенсивно пахать и сеять, на Земле росли примерно 6 триллионов деревьев.