Прогулочный самолет, при крушении которого погибли три человека, 7 лет летал без летного сертификата

Полеты на двух-трехместных самолетиках, которые базируются на грунтовых подмосковных аэродромах, популярны у нас в любое время года. Даже сейчас, зимой, желающих покататься на легкомоторных бортах, посмотреть на заснеженные окрестности с высоты птичьего полета, предостаточно. Стоит зайти на сервисы по продаже купонов со скидками вроде Biglion - сразу несколько компаний предлагают полеты по 3-5 тысяч рублей с носа. Билеты активно скупают. Люди-то думают, что если полеты официально продаются, значит и с безопасностью ОК. Однако на деле очень часто получается, что туристов катают на самолетах, которые никакие госорганы даже не проверяют. Годами!

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Эксперты Международной Авиационной Комиссии (МАК) завершили свое расследование по одному громкому и, к сожалению, показательному ЧП с участием самолета, на котором возили туристов. В мае 2017 года в поле у аэродрома Ватулино в Можайском районе Подмосковья упал четырехместный Як-18Т. Самолет долетел до Бородинского поля, сделал поворот и через 10 минут после взлета резко рухнул вниз. После удара о землю борт загорелся. Погибли пилот и двое пассажиров - 32-летний инженер Алексей Парамонов и его 27-летняя невеста Мария.

В самом начале у следствия были три версии случившегося. Сложные погодные условия, ошибка пилотирования и технические проблемы.

Позже стало известно, что этот маленький «ЯК» с 2010 года (7 лет!) летал, возил пассажиров без сертификата летной годности - а это ведь как техпаспорт для автомобилей, свидетельство, что борт прошел техосмотр и все с ним в порядке.

Владелец самолета, бизнесмен из Рузы Сергей Новгородов, заявил следователю, что о полете с пассажирами ничего не знал. Якобы 64-летний пилот Сергей Фролов брал у него борт в аренду, а уж кого тот возил за деньги - черт его знает. Однако в ходе расследования стало понятно, что Новгородов, мягко говоря, лукавит. Записанная на его жену фирма «Территория полета» продавала полеты самостоятельно - чаще всего через тот же Biglion.

Место крушения самолета. Фото Россия 24

Роковой рейс был в тот день третьим по счету. На аэродроме возвращения «ЯКа» ждала еще одна семейная пара с ребенком - им теперь впору отмечать второй день рождения. Люди счастливы, что не успели сесть в самолет.

Летом прошлого года Новгородова с супругой арестовали.

НЕТ ДОКУМЕНТОВ - НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Сергей Фролов был военным летчиком, раньше летал на МиГах. После выхода на пенсию долгое время работал в МАИ, переучился на Як-18Т и учил студентов летать на этом легком самолете - у авиационного института тоже есть собственный аэродром в Подмосковье. В 2013-м познакомился с Новгородовым. Предприниматель изначально вроде как купил самолет для себя, учился его пилотировать - инструктором у него как раз был Фролов. А потом Сергей Новгородов решил запустить прогулочный бизнес и позвал опытного пилота в свою фирму.

Пилот Сергей Фролов.

- Полетов было много, - говорит дочь погибшего летчика Наталья. - Особенно летом. В некоторые выходные папа совершал по десять полетов в день.

По словам женщины, после крушения самолета Сергей Новгородов заявил, что все документы на самолет внутри и сгорели.

- Также из вагончика на аэродроме пропала барсетка моего отца, в которой были его записные книжки - он записывал все полеты, чтобы в конце месяца сверятся с Новгородовым по зарплате. Там могла быть важная для следствия информация, которая давала бы всю картину по полетам. Я подозреваю, что барсетку мог взять Новгородов.

- Следствие установило, что у самолета 7 лет не было сертификата летной годности. То есть, за его техническим состоянием никакие официальные органы не следили?

- Получается, что так. Крушение произошло в мае, а накануне зимой этот самолет совершил жесткую посадку из-за каких-то технических проблем. Тогда был серьезно поврежден винт. Насколько я знаю, его тогда чинили в кустарных условиях. Ни о жесткой посадке, ни о ремонте никуда не сообщали.

- Зачем ваш отец работал на таком самолете и в таких условиях?

- Он, к сожалению, уже не может объяснить. Я полагаю, он просто не мог не летать. После увольнения из армии был период, когда он пару лет не летал. И когда мы ездили на различные авиашоу, папа чуть не плакал, когда видел летящие самолеты - так страдал без неба.

«БЕЗ ВСЯКОГО К ВАМ УВАЖЕНИЯ...»

Итак, супругам Новгородовым предъявили обвинения по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц». Им грозило до 10 лет реального срока.

- Однако в процессе расследования все переиграли, - говорит Наталья Глухова. - Следователь вообще не сообщал нам о ходе следствия. И вдруг в конце декабря я получаю заказное письмо от Сергея Новгородова. Он пишет, что выставляет мне досудебную претензию. Разбившийся самолет он оценивает в 2,5 миллиона рублей, а я, как наследница своего отца, теперь обязана погасить этот долг. И приписка: «Без всякого к вам уважения и сострадания». Я звоню следователю, ничего не понимаю, а тот спокойно рассказывает, что расследование, оказывается, уже давно завершено. Новгородову сменили обвинение на более легкую статью - просто «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», по которому максимальное наказание - до 2 лет тюрьмы вместо 10. А крайним признали пилота - моего отца!

В распоряжении редакции «КП» есть заключение МАК. Члены комиссии сообщают, что принимая решение основывались на показаниях свидетелей и осмотре места падения самолета. «Железо», то есть, техническое состояние борта, в расчет почему-то брать не стали. Вывод укладывается в несколько строчек.

Фрагмент заключения экспертизы о причинах катастрофы.

«Наиболее вероятно, причиной катастрофы явился выход ВС (воздушное судно) на режим сваливания при выполнении разворота на малой высоте. Возможным фактором, способствовавшим возникновению аварийной ситуации в полете, могла быть передача управления ВС в полете пассажиру».

- Получается, эксперты выносят моему отцу «приговор», основываясь исключительно на предположениях? - недоумевает женщина. - А следователь берет это заключение МАК за основу и перекладывает всю вину на пилота.

Мы показали заключение комиссии авиаэксперту Александру Романову, который более 20 лет отработал в гражданской авиации командиром воздушного судна.

- Мое мнение - выводы эти высосаны из пальца, - говорит Романов. - Неужели человек с большим опытом в военной авиации не знал, что такое сваливание? Эксперты озвучивают шальную и совершенно бездоказательную версию. Складывается ощущение, что отчет уже нужно было побыстрее сдавать, а конкретных результатов не было. Получилась отписка.

У нас так часто бывает. Во всем виноват пилот. Он все равно уже мертв и не ответит.

Но с одной вещью в заключении МАК уж точно не поспоришь. В самой концовке - главка «Рекомендации». К кому обращается комиссия, не понятно. Вероятно к Госдуме и Росавиации. МАК просит доработать действующие «нормативные документы по контролю за деятельностью АОН (авиация общего назначения - так у нас называют всю «некоммерческую» малую авиацию, кроме спецавиации, - Авт.) для непрерывного мониторинга за летной годностью воздушных судов». Эксперты в стотысячный раз обращают внимание, что эти маленькие самолеты, вертолеты, автожиры и прочие летающие штуковины, их пилотов и владельцев никто не контролирует. Самолеты без разрешительных документов и с пилотами-недоучками могут летать годами, «катать» за деньги ничего не подозревающих пассажиров. И всем пофигу? Это ненормально! Но это так.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему малую авиацию никто не контролирует?

О проблемах малой авиации разговор заходит после каждого крупного ЧП с погибшими. Росавиация уже много лет добиваются от Госдумы изменения законов, которые помогли бы навести порядок. Сейчас, говорят, нам не хватает полномочий.

Сотни владельцев самолетов предпочитают летать нелегально, потому что: а) легализовываться слишком дорого, б) не очень-то и нужно - все равно шансы, что тебя хлопнут за полет без документов равны нулю. Воздушных «гаишников» у нас не бывает.

Чтобы получить лицензию частного пилота (Private Pilot License, PPL), за обучение нужно заплатить около полумиллиона рублей - это с учетом теории в классе и практических занятий с инструктором. Поэтому многие проходят только первый этап, а потом напрашиваются «полетать» к друзьям и летную практику набирают чуть ли не как самоучки.

Небольшие бэушные самолеты сейчас можно купить через сайты вроде Avito даже за 1,5-2 миллиона рублей. В некоторых объявлениях честно указано - самолет такой-то модели, но зарегистрирован как ЕЭВС, единичный экземпляр воздушного судна. Это такая законная махинация. Регистрировать серийные самолеты - дорого, в таком случае борт должен иметь много четких критериев соответствия. Поэтому хозяева судов объявляют какой-нибудь «Як-52» самодельным самолетом с названием, скажем, «Воробей». И его регистрируют как модель, якобы существующую в одном экземпляре. Это в разы дешевле.

К чему это приводит?

По статистике Росавиации, в России сегодня зарегистрировано 3008 ЕЭВС. (Одних только самолетов - 2053 штуки, плюс 98 вертолетов, 233 воздушных шара, 126 автожиров и проч. Есть даже 4 дирижабля!). И 60% (!!!) из них не имеют действующих сертификатов летной годности.

И еще пара красноречивых цифр. По действующим законам штрафы за несанкционированные полеты - до смешного. От 1500 до 5000 рублей. Кого они могут напугать? Росавиция с 2011 года просит Думу и Минтранс увеличить наказание рублем. До 7 миллионов. Ну чтобы человек еще сто раз подумал, прежде чем летать «партизаном».

- Неоправданно низкие размеры административных штрафов создают атмосферу пренебрежения к требованиям воздушного законодательства, - комментируют в Росавиации.

Это странно, но в парламенте повышать штрафы не хотят. Воздушные хулиганы, что ли, там засели?

КОНКРЕТНО

Число авиакатастроф в малой авиации по годамФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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