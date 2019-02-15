«Ивантеевской стрелок» получил 7,3 года , хотя прокуратура просила 9,5

Сегодня 15 февраля 2019 года городской суд Ивантеевка огласил приговор 17-летнему Максиму К. (имя несовершеннолетнего изменено — прим.ред). Ближайшие 7 с лишним лет он проведет в местах не столь отдаленных. Расследование и судебный процесс длился 1,5 года. Сейчас парень мог бы уже заканчивать 11 класс. Но теперь выпускные экзамены он будет сдавать на зоне.

Инцидент произошел 5 сентября 2017. И как позже выяснилось, к нападению Максим готовился несколько месяцев. Он даже предупреждал близких друзей, их у него было немного, о том, что не стоит появляться в этот день в школе. Некоторые ученики ходили к директору и рассказывали о том, что затеял их друг. Но никто их слова всерьез не воспринял. Хотя признаков было много. Например, страничка Максима в соц.сети больше напоминала страницу бойца — оружие, драки. Парень восхищался нападениями Эрика Харриса и Дилана Клиболда на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году и Андреасом Брейвиком, который в 2011 году устроил взрывы в центре Осло и стрельбу на молодежном фестивале.

В итоге произошло следующее. Он пришел в кабинет информатики уже после начала урока. Постучался в дверь. Учительница — Любовь Юрьевна не пустила его из-за странного, возбужденного вида и вышла с ним в коридор. Там уже между ними случилась какая-то перепалка, ученики это слышали из класса. В результате парень ударил учительницу тесаком для разделки мяса и выстрелил в лицо. Потом зашел в класс. Сначала стрельнул в монитор, затем в потолок, кидал взрывпакеты. Испуганные одноклассники попытались выйти через окно. Несколько человек упали со второго этажа и получили переломы и ушибы. Но больше всех пострадала учительница — открытая черепно-мозговая травма.

Прокуратура просила для «стрелка» 9 с половиной лет. Адвокат — условный срок ввиду того, что погибших и серьезно-пострадавших нет. Сам Максим на заключительном слове попросил у всех прощения. С момента нападения он содержится в СИЗО, так что часть срока он уже отбыл. Тем более, что в один день нахождения в изоляторе приравнивается к 1,5 на зоне. Где именно он будет отбывать наказание пока неизвестно даже его близким.

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