Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо

АМЕРИКАНЦЫ ДАВИЛИ

- В феврале 2014-го вы, один из немногих депутатов Рады, заявили, что выход из кризиса один – разгон майдана… Он победил – в чем вы ошибались?

- Я уверен, что майдан можно было разогнать. Но, к сожалению, этого не сделал Янукович. Как мучительно тогда было за всем этим смотреть. Ведь понятно было - страну к гражданской войне ведут, по югославскому сценарию. И непонятно было, почему власть не принимает мер.

- Вы выступали за силовое решение, отговаривая Януковича от «переговоров с террористами и бандитами». Он не услышал вас - или он струсил?

- Американцы Байден и Нуланд с одной стороны — давили, с другой - обманывали и оставляли лазейку, не загоняли Януковича окончательно в угол. Такая вот тактика переговоров. А президент каждый раз прятался за их обещания - и в конце концов сдавал позиции одну за другой.

Как киевский майдан прошел точку невозврата и завершился захватом власти, рассказал Олег ЦаревФото: Иван МАКЕЕВ

- Неужели он не понимал, что его вышибают из кресла президента?

- Не чувствовал, похоже. На тот момент рейтинг Януковича был равен общему рейтингу лидеров оппозиции - Яценюка, Кличко, Тягнибока и сидящей в тюрьме Юлии Тимошенко… То есть рейтинг у президента был около 30%. А окружение ему твердило – ты самый лучший, у нас все хорошо. А того, кто приходил с плохими новостями, выгоняли.

КЛИЧКО ХОТЕЛ СБЕЖАТЬ

- Настроения в Верховной Раде менялись на ваших глазах во второй половине февраля?

- Конечно, менялись. Я знал настроения оппозиции. Кличко до последнего не верил в успех мятежа. Он зафрахтовал чартер - и этот самолет постоянно стоял с командой на взлет в Борисполе.

- Чтобы Кличко мог экстренно спастись?

- Да.

Кличко до последнего не верил в успех мятежаФото: REUTERS

- Он боялся за свою жизнь?

- Да. И фрахт самолета - это очень дорого было. Вместе с ним планировал, в случае чего, улетать и Яценюк. Тягнибок, кстати, занимал более сдержанную позицию, но тоже опасался за свою жизнь. Они понимали, что совершают действия, которые несут за собой уголовную ответственность. И также понимали, что, если будет команда, то милиция их арестует и им придется отвечать по закону. И они оставляли шанс для бегства до последнего момента. До 19-го числа была возможность — до момента, пока не захватили оружейные склады на западе Украины - разогнать майдан.

- Вы в те дни общались с «Беркутом», видели, как менялось настроение в руководстве силовых структур и как прошли точку невозврата?

- Это был день, когда протестующие пытались захватить Верховную Раду. Захватили офис «Партии регионов». Был убит человек . Вышел технический сотрудник навстречу протестующим - и его убили. Мне звонили девочки из офиса «Партии регионов». А я ничего не мог сделать, потому что там было просто море людей. Посоветовал им спрятаться. Они вылезли на крышу и остались живы, несмотря на то, что здание подожгли.

- Милиция уже не действовала?

- С «Беркутом», когда мы пошли в контратаку, я зашел с первыми бойцами в здание. Мы вытащили девчонок. Увидели погибшего… После этого я пришел в зал Верховной Рады и сказал, что произошло. Помню шок у оппозиционеров. Они все время понимали, что надвигается. И все притихли…

До 19-го числа была возможность — до момента, пока не захватили оружейные склады на западе Украины - разогнать майданФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

- Первая кровь?

- Нет, но это была первая кровь такая явная: офис «Партии регионов» - рядом с Верховной Радой. Когда «Беркут» пошел в контратаку, он дошел до улицы Грушевского. Когда начинается паника, все бегут - уже не остановить. Но тут беркутовцам - команда «стой». А мне позвонил Андрей Клюев – глава администрации Януковича. Я к нему подъехал в администрацию. И он сказал , что поступила команда на разгон протестующих.

МЕРКЕЛЬ НЕ ДОЗВОНИЛАСЬ

- Это происходило 19-го февраля?

- Да, и попросил меня поехать в МВД, проконтролировать, чтобы милиция и министр выполнил команду. При мне набрал министра, продублировал команду, которая поступила от президента. Я говорю:

- Андрей, я уже много раз видел, когда давалась команда, а потом отменялась. Давалась, отменялась… И не хочу участвовать в том, чего не будет. Ты понимаешь, что сейчас последняя возможность, другой не будет – последний день, когда еще можно остановить майдан?

Клюев говорит:

- Посмотри, ты знаешь моих девчонок в аппарате. И ты видишь, непрерывно звонят Меркель, послы. И все требуют соединить с Януковичем! А я никого не соединяю. Он дал команду: никого с ним не соединять.

Майдан можно было разогнатьФото: Сергей ГАПОН

- Убедились в нежелании Януковича идти на решительные шаги?

- Убедился. Поехал к министру МВД Виталию Захарченко. Просидел у него в кабинете два часа, пока все-таки поступила команда. Докладывали - то не было гранат, то не было патронов, то не подвезли людей… И вот, наконец прозвучала команда о том, что несмотря ни на что, приступать к зачистке. Меня тогда попросили поехать и сделать объявления по телевизору, чтобы как можно меньше людей пострадало на майдане.

- Вы должны были призвать, чтобы люди разошлись?

- Да. Чтобы хоть кто-то разошелся. Понятно, что все не разойдутся. У меня были знакомые на телеканале «Интер». Приехал, сразу же сдвинули новости, вывели меня в эфир. Я сделал обращение о том, что сейчас будет штурм майдана, и я прошу всех разойтись, это не шутки…

- Уже вечер 19-го был?

- Был конец дня. После этого я уехал на Владимирскую – это офис СБУ. В офисе была комната, где находились все камеры, которые снимали майдан непрерывно со всех ракурсов. Туда поступала вся информация. И там я находился, чтобы отследить, как пройдет штурм майдана. Я видел, как пошли альфовцы зачищать здание профсоюзов. Но, к сожалению, у «Беркута», я видел, было движение, когда они начали штурмовать майдан, но потом начали отходить.

Снайперы расстреливали и милицию и протестующихФото: REUTERS

- «Беркуту» дали приказ на отступление?

- В тот момент времени я не мог понять. Я находился в офисе СБУ. До милиции пытались дозваниваться сотрудники СБУ - что происходит? В этот момент начали звонить руководители областных управлений СБУ с Ивано-Франковска, Тернополя, Хмельницкого. Говорили о том, что перед областными управлениями собрались люди, их много, что сейчас будут штурм. Нас спрашивали: подтвердите – идет разгон майдана, как Царев выступил, или нет?

ДОЛЛАРЫ МАЙДАНА

- Такой команды, в итоге, не прозвучало?

- Нет. Они сказали, что держатся, что ждут команды. Но через время в Киеве запылало здание профсоюзов. Причем, его подожгли, как мне альфовцы потом рассказали, сами протестующие. Когда они начали спускаться сверху вниз, через крышу. И с нижних этажей подожгли здание. Там были лаборатории по изготовлению взрывчатки и - касса майдана.

- Много там денег было?

- Большая касса. В значительной степени она потерялась.

- Речь о миллионах?

- О десятках миллионов долларов.

- При пожаре исчезла?

- Да. А там же очень много было стримеров. Показывала камера, как стреляют в протестующих, как протестующие стреляют в милиционеров. Милиционеры, как кегли, падали, ряды смыкались. Но в ответ не стреляли. Мы начали созваниваться с МВД, выяснили, что поступила команда «стоять!».

- От кого именно поступила?

- Тот уровень, который нам поставлял информацию, он же не отчитывался, откуда. К ним - от министра МВД. После этого было заявление министра Сергея Лаврова в поддержку Януковича. Где-то в четыре часа ночи. И все это время звонили из областных управлений.

- Они держались?

- Они держались. Потом захватили Львовское, захватили Тернопольское. Причем, захватывали и милицию, и областные управления СБУ. В руки получили протестующие крупнокалиберные пулеметы, ящики с патронами. Патронов были сотни тысяч. Даже противовоздушные комплексы «Стрела» попали в руки протестующих.

- Куда это все пошло?

- На следующий день все это было на майдане. Но вот в Хмельницком руководитель областного отделения СБУ дал команду стрелять в протестующих. Он не дал захватить областное управление. Хмельницкий такой город, что, хоть и находится на западной Украине, там атомная станция и таким анклавом проживает русскоязычное население, которое приехало когда-то поднимать атомную промышленность. И вот они, конечно, молодцы!

- Как действовал глава Хмельницкого СБУ?

- Он дал команду выдать личному составу трудовые книжки, личные дела, оружие на руки, чтобы нельзя было определить, кто работал в СБУ. И сам вышел добровольно к протестующим. Его, конечно, избили, повезли в Киев… Но вот такие люди, которые были верны долгу, они оставались всегда.

- Утром 20-го...

- Утром я пришел в администрацию, проходил через беркутовцев, лица черные, все в саже. За тот день было около 200 огнестрельных ранений у сотрудников милиции. Сейчас уже не помню, сколько человек погибло – больше 20 точно. Количество погибших было максимально в тот день .

- 20 февраля?

- Да. У милиции. На следующий день оружие поступило из регионов в Киев - и уже ничего сделать было нельзя. Представьте количество оружия, которое получили на руки тогда протестующие… ведь вся западная Украина уже была захвачена.

Это был конец.

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