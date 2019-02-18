Русским народничеством - по венесуэльским масонам

В доказательство фармазонской сути самозванца была предъявлена фотография, на которой Гуайдо изображен в фартуке свободного каменщика в компании сходно экипированных еще двоих американских каменщиков.

Президент Венесуэлы Мадуро пошел в изобличении самозванца дальше, назвав Гуайдо "агентом ЦРУ, который служит интересам Соединенных Штатов и сионистов". Понятно, что сионисты вездесущи – вспомним как в былые годы батька Кондрат (краснодарский губернатор Н. И. Кондратенко) неустанно изобличал сионистов, готовивших Кубани великие беды. Тем более, что термин "сиономасон" не Мадурой и не на канале "Звезда" придуман, но имеет более давнюю историю.

Но в смысле яркости и выпуклости медийной картинки телевизионщикам еще есть над чем поработать. Когда в эмигрантском Париже 20-х гг. друг И. А. Бунина М. А. Алданов проникся мистицизмом и записался в ложу, Бунин отнесся к этому скептически, отвечая на предложение встретиться с Алдановым: "Вы же забыли, что по четвергам он всегда лежит в гробу на рю Кадэ (улица в Париже, где располагалась ложа "Северная звезда")". Если бы журналисты-расследователи предъявили видеозапись того, как Гуайдо регулярно лежит в гробу под присмотром американских братьев, расследование много выиграло бы в убедительности.

Возможно, в связи с этими разоблачениями отечественные нотабли стараются отвести от себя подозрения в фармазонстве, всячески демонстрируя свою близость к народу. Б. вице-премьер А. В. Дворкович, б. пресс-секретарь премьера Н. А. Тимакова и б. глава Минсельхоза А. Н. Ткачев, сохранившие дружбу со времени совместной работы в правительстве, отправились в полет на бизнес-джете. В условиях комфорта они выпивали, пели и плясали, что и осталось запечатленным на видеоролике. Очевидно, они в лицах представляли балладу "Хуторок" на слова поэта Кольцова –

"Тут купец с рыбаком

Стали песни играть,

Молодую вдову

Обнимать, целовать".

Случаи публичных полетов на бизнес-аэропланах бывали, конечно, и раньше. В 2003 г. СПС (ныне усопший) к выборам в Думу подготовил ролик, изображающий воздушный полет Б. Е. Немцова, И. М. Хакамады и А. Б. Чубайса. Однако такая предвыборная агитация не произвела желаемого действия, а скорее наоборот – СПС с треском проиграл.

Но здесь дело было в ошибке воздушных путешественников. Как объяснила Хакамада, "Мы хотели сказать, что если создать прозрачные, конкурентоспособные правила работы на рынке, тогда каждый человек сможет заработать на такой самолет и заниматься бизнесом. А люди это восприняли ровно наоборот, что мы зажрались и далеки от народа". Тогда как если бы предвыборная тройка СПС выпивала с кряканием, после чего исполняла русские народные, блатные хороводные, все избиратели уверились бы, что перед ними – плоть от плоти народа.

С такой необходимой поправкой ценный опыт может быть востребован прямо сейчас. Зрелище того, как первый вице-премьер Силуанов, социальный вице-премьер Голодец и министр экономразвития Орешкин поют на борту самолета:

"Шумел камыш, деревья гнулись, А ночка темная была,

Одна возлюбленная пара

Всю ночь гуляла до утра" –

сразу бы повысило авторитет правительства и обеспечило бы прорывное развитие экономики.

Полезны и другие формы сближения с народом. Глава верхней палаты В. И. Матвиенко призвала сенаторов: "Давайте, может, Советом Федерации все выйдем и попробуем переплыть Волгу и поддержать такое хорошее начинание. А что, слабо вам?".

После того, как в рамках командного тренинга перспективные начальники прыгали со скалы в горную реку, нашим сенаторам уже ничего не слабо – только бы не сажали. Но все-таки в испытаниях разумно проявлять постепенность, начиная с заданий умеренной сложности. Например, начинать с волжских истоков, а тех, кто благополучно выплывет, отправлять на последующие заплывы ниже по течению – в Ярославль, а потом в Саратов.

Впрочем, Мао Цзэдун 16 июля 1966 г. в возрасте 73 лет устроил заплыв по р. Янцзы (считающейся самой великой китайской рекой – ср.: "Слышен на Волге голос Янцзы, Сталин и Мао слушают нас") и вышел из воды чрезвычайно бодрым. Наверное, и сенаторам под силу повторить китайское чудо.

Пока же в отношениях с региональными руководителями В. В. Путин неуклонно следует чеканной формуле Г. О. Павловского, сформулированной им еще в 2007 г. – "А Путин тем временем спокойно тренирует свою команду". Очередная спокойная тренировка произошла на заседании Госсовета. Слово предоставили главе Татарстана Р. Н. Минниханову, однако его не оказалось в зале, на что президент заметил: "Взял и ушел куда-то. Куда вышел?". Что полностью совпадает с драматической театральной репликой "А зохен вей, бояре, я таки Шуйского не вижу между вас".

Все, впрочем, кончилось благополучно, а премьер Д. А. Медведев, также не чуждый Мельпомене, предложил театральную реформу, призвав "в ряде случаев, может быть, даже идти и на объединение отдельных коллективов для того, чтобы они были самодостаточными".

Укрупнение, разукрупнение и снова укрупнение – наиболее популярный способ реформаторства. Взять хотя бы историю колхозного строительства. Но, конечно, с театрами еще сложнее, чем с колхозами – тех укрупняли в рамках одного района. В применении к театрам это означает слияние расположенных по соседству Большого театра, Малого театра и Театра оперетты. Почему бы и нет – будет большая синергия.

Вообще же свойство великих государственных деятелей в том, что решая вопросы большой государственной важности, они не забывают и о том, что может показаться мелочью. Когда "шумел, гремел пожар Московский", великий император, находясь на стенах высот кремлевских, подписал подробный статут, по которому до сих пор управляется театр "Комеди франсез". Статут так и называется московским декретом.