2019-02-18T13:57:21+03:00
Экономика

Рыбаков перегрузили законом

Из-за нововведений в законе о госгранице у рыбопромышленников возникли серьезные проблемы
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

С 27 января изменился порядок пересечения государственной границы на море. Одно из изменений в том, что рыбопромысловикам запрещено несколько раз перегружать обработанный улов во внутренних морских водах и территориальном море.

Раньше рыболовецкие суда могли неограниченное количество раз пересекать границу и перегружать продукцию, если из-за непогоды это невозможно было сделать за пределами территориального моря. То есть, теперь возможна перегрузка только необработанного улова, к которому относятся живые, свежие или охлажденные дары моря. За год в дальневосточных морях перегружается около 2,6 млн. тонн продукции. И теперь значительная ее часть попала в административную ловушку.

Как отмечают рыбопромышленники, из-за поправок в закон они теряют время, чтобы найти обходные пути, и, соответственно, топливо. Топливо, кстати – основная доля в себестоимости продукции. Многие предприятия уже заявили о том, что запрет перегруза существенно ухудшил их положение, лишив возможности перегружать продукцию при неблагоприятных погодных условиях.

В комментарии изданию КоммерсантЪ президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников ( ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что изначально инициатива должна была облегчить для рыбопромысловых судов проход одного из Курильских проливов. «Но так как ни Росрыболовство, ни рыбацкие объединения не смогли принять участие в полноценном обсуждении новой редакции законопроекта, в результате была создана гораздо более масштабная проблема - возможный запрет перегруза продукции в море», - сказал Герман Зверев. По его мнению, ситуация аналогична проекту закона о крабовых аукционах, опубликованному в начале февраля, когда документ, способный оказать серьезное влияние на работу отрасли, разрабатывается без учета позиции самих рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наша рыба»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Антироссийские санкции ЕС, введенные из-за инцидента в Керченском проливе, коснутся восьми человек
Подготовка Путина к ежегодному посланию перешла в заключительный этап
Климкин призвал Европу "остановить" Россию
Пять человек погибли при столкновении военных с боевиками в Индии
Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе Aurus
Песков заявил, что страны, желающие сохранить Сирию, должны иметь дело с Асадом
Полиция Амстердама отпустила ранее задержанную журналистку "Новой газеты"
Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов
Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Рубль немного проиграл евро и доллару
Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели
Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook
Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке
Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть
Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе