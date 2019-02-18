Рыбаков перегрузили законом

С 27 января изменился порядок пересечения государственной границы на море. Одно из изменений в том, что рыбопромысловикам запрещено несколько раз перегружать обработанный улов во внутренних морских водах и территориальном море.

Раньше рыболовецкие суда могли неограниченное количество раз пересекать границу и перегружать продукцию, если из-за непогоды это невозможно было сделать за пределами территориального моря. То есть, теперь возможна перегрузка только необработанного улова, к которому относятся живые, свежие или охлажденные дары моря. За год в дальневосточных морях перегружается около 2,6 млн. тонн продукции. И теперь значительная ее часть попала в административную ловушку.

Как отмечают рыбопромышленники, из-за поправок в закон они теряют время, чтобы найти обходные пути, и, соответственно, топливо. Топливо, кстати – основная доля в себестоимости продукции. Многие предприятия уже заявили о том, что запрет перегруза существенно ухудшил их положение, лишив возможности перегружать продукцию при неблагоприятных погодных условиях.

В комментарии изданию КоммерсантЪ президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников ( ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что изначально инициатива должна была облегчить для рыбопромысловых судов проход одного из Курильских проливов. «Но так как ни Росрыболовство, ни рыбацкие объединения не смогли принять участие в полноценном обсуждении новой редакции законопроекта, в результате была создана гораздо более масштабная проблема - возможный запрет перегруза продукции в море», - сказал Герман Зверев. По его мнению, ситуация аналогична проекту закона о крабовых аукционах, опубликованному в начале февраля, когда документ, способный оказать серьезное влияние на работу отрасли, разрабатывается без учета позиции самих рыбаков.