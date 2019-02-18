Зампред ВЭБ.РФ Светлана Ячевская: «Мы видим себя драйвером частных инвестиций в социальную сферу»

Больницы, школы, общежития и даже дома престарелых - все это может быть построено на деньги частных предпринимателей, приносить им доход без ущерба для социальных обязательств государства. Да еще и с более высоким качеством обслуживания для граждан. Это не утопия, а реально действующий в некоторых западных странах финансовый инструмент. О том, как его внедрить в российской реальности, «Комсомолке» рассказала Светлана Ячевская, заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФ.

УМНАЯ И ВЫГОДНАЯ СРЕДА

- Главная тема Российского инвестиционного форума в Сочи – национальные проекты. Какая здесь роль у ВЭБ.РФ?

- Мы, как институт развития, видим себя одним из драйверов частных инвестиций в реализации национальных проектов. Основная часть будет реализована за счет бюджетов разных уровней. Но для того, чтобы создать необходимую конкурентную среду, чтобы улучшить качество услуг, особенно если мы говорим про социальную сферу, нам необходимо привлечение частных инвестиций. ВЭБ.РФ должен предложить что-то новое, чтобы совмещение бюджетных и частных средств наконец-то произошло.

- Какой объем частных инвестиций возможен?

- Сложно такую цифру сейчас назвать. Если взять инфраструктурные проекты, там доля участия частного капитала будет намного выше, чем в нацпроектах по демографии, образованию и здравоохранению. Просто в силу того, что это социальные обязательства государства и они в большей степени финансируются за счет бюджета.

- Приведите примеры проектов, куда можно привлечь частный капитал?

- Их множество. Допустим, сфера образования. По схеме государственно-частного партнерства можно строить кампусы для университетов. Для конкурентоспособности нашего высшего образования и привлечения иностранных студентов нам необходимо развивать образовательную инфраструктуру. А для этого нужна «умная среда», в которой будут учиться студенты.

- А причем здесь общежития? И какую отдачу здесь может получить частный бизнес?

- Кампусы - это не совсем общежития. Большой дом, где крошечные комнаты и много кроватей, минимальная плата за проживание - в таких проектах инвестору, конечно, делать нечего. Мы говорим о строительстве образовательной среды, целых студенческих городков. Там есть вся необходимая инфраструктуру для жизни, образования и спорта. Там можно проводить форумы и мероприятия. В этой среде частный инвестор быстрее найдет себе место.

- То есть там будут какие-то платные услуги?

- Конечно. Например, для студентов основные спортивные услуги будут бесплатными. А дополнительные занятия - за деньги. Плюс пользоваться объектами смогут все жители города. И для них эти услуги уже будут платными. Это и позволит сделать инвестиции возвратными.

«ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»

- А какую роль здесь будет играть ВЭБ.РФ?

- У нас может быть несколько ролей. Во-первых, мы можем финансировать такие проекты самостоятельно, как любой другой банк или инвестор. Во-вторых, можем быть экспертом, который поможет структурировать такой проект. Комбинации могут быть разные. Для нас, конечно, необходим масштаб. Взять на финансирование маленький пилот мы не сможем. А вот полноценный студенческий городок уже будет интересен.

- Недавно для социальных проектов вы даже придумали специальный финансовый инструмент - SIB. Как он будет работать?

- Да, это проекты социального воздействия (social impact bonds, SIB. - Ред.). ВЭБ.РФ был инициатором использования этого финансового инструмента в России, потому что пока ни одного подобного проекта у нас нет. Мы увидели эту практику в других странах, увидели, что она эффективно работает именно в социальной сфере.

- То есть, где частному инвестору обычно совсем невыгодно работать?

- Именно так. Например, у нас в России среднее и высшее образование в основном бесплатное. Есть гарантированное бесплатное медицинское обслуживание. То же касается и других социальных сфер. В других странах все по-другому. Там этого нет. Либо бесплатно предоставляется только часть этих услуг. Мы посмотрели в Америке и в разных странах Европы, как работает этот механизм (SIB). И поняли, что он не зря был придуман. Он предлагает принципиально новое отношение к финансированию социальной сферы.

- Как конкретно он будет работать? Неужели все образование и здравоохранение у нас станет платным?

- Ни в коем случае. Граждан это не затронет. Сейчас объясню, как этот инструмент работает в сфере образования и здравоохранения. Мы знаем начальные условия сейчас: какой объем средств тратит на них федеральный бюджет и какое качество услуги получает гражданин. В теории у бюджетных трат всегда есть некая цель. Но это только в теории. На практике не всегда так. Потому что есть хорошие, средние и плохие больницы, есть хорошие, средние и плохие школы. А деньги они получают примерно одинаковые. Наш инструмент должен показать следующее: частник может предоставить ту же услугу более качественно и с меньшими затратами для казны. То есть получается и экономия для бюджета, и повышение качества услуг. Механизм следующий: инвестор на начальном этапе полностью за счет своих средств предоставляет аналогичную услугу…

- Условно строит больницу, да?

- Да, или школу. Инвестор говорит: я на первоначальном этапе все делаю полностью за счет своих средств, а с государством только договариваюсь по условиям – какой результат оно хочет получить и сколько готово на это потратить. Если эффект достигается, государство возмещает инвестору его расходы и выплачивает вознаграждение. Модели и модификации могут быть разные. Это может быть просто доход с его инвестиций, заранее оговоренный. Может быть право управления такими объектами. То есть, это может быть не всегда полный возврат с какой-то прибылью. Смысл в том, что мы в существующую социальную среду приводим новых игроков, которые профессионалы, которые знают, как это делать качественно и готовы рискнуть собственными средствами. Эти учреждения будут работать по всем стандартным правилам, которые сейчас есть для государственных больниц и школ. От властей требуется только разрешить такой механизм и быть честным в конце.

«ЕСЛИ ВАРИШЬСЯ В ОДНОМ СУПЕ, ВКУС БУДЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ»

- Одобрение уже есть?

- На федеральном уровне уже прозвучало, что это правильная идея и правильный инструмент. Мы с министерством финансов сейчас прорабатываем проект постановления правительства, где определим этот инструмент как пилот в ряде субъектов. Это очень важно. Потому что регионы должны быть в комфорте. Это же бюджетные обязательства, которые они на себя примут. Хотя они и не берут на себя никакого дополнительного риска.

- Что это за регионы?

- Мы думаем, что это будет Якутия, Волгоградская, Новгородская, Курская и Астраханская области. Но мы приглашаем все регионы. И заинтересованность есть по понятным причинам. Можно бесконечно говорить об эффективности расходования бюджетных средств, но, если ты варишься в одном и том же супе, будет один и тот же вкус и тот же запах. Поэтому нужно немного поменять ингредиенты.

- Позицию чиновников я понимаю: для них нет рисков плюс можно качественно выполнить свои социальные обязательства, а вот стимулов для бизнеса идти в эту историю я не вижу.

- Желающие уже есть. Мы находимся в переговорном процессе с ними. И задача ВЭБ.РФ – рассказать об этом инструменте, объяснить его. Плюс мы будем помогать регионам юридически структурировать этот проект и помогать в заключении договора. И наконец, нужно какое-то независимое лицо, которое будет осуществлять аудит результатов.

- Что это за желающие?

- Есть несколько категорий. Во-первых, некоммерческие организации (НКО). Им нужно на этот рынок выходить, рисковать, потому что у них не так много возможностей. А это новые ниши, новые бизнесы, которые они могут открывать и качественно реализовывать. Многие из них готовы рискнуть. Во-вторых, крупные компании, у которых в регионах присутствия есть приличные социальные бюджеты. Они все равно делают большой вклад в местную социальную инфраструктуру. И сегодня делают это безвозвратно. Предложить им такие смарт-соглашения – принципиально новый подход. Чтобы для инвестора это была не обуза, а приятная нагрузка, в которой есть бизнес-составляющая. Конечно, мы не будем пилоты делать крупными, чтобы они могли быстро показать эффект. Новые инструменты нужно на рынок приносить аккуратно, чтобы потенциальные игроки могли их со всех сторон рассмотреть и понять, что это правильно работающий механизм.

«НАША ЦЕЛЬ - ЗАЩИТИТЬ ИНВЕСТОРА»

- Как будете оценивать результаты? Например, в той же сфере образования или здравоохранения оценки могут быть очень субъективными...

- В образовании оценкой могут быть только результаты ЕГЭ. Другой объективной оценки у нас нет. Плюс участие и победы в олимпиадах. Например, если сейчас средний балл ЕГЭ - 50, то для SIB-проектов цель может быть 65 - 70 баллов. То есть, чтобы эффект был ощутимым. Если добиваемся такого результата, значит соглашение исполнено. Но есть сферы, где все не так просто. Например, когда мы имеем дело со старшим поколением и с социальными услугами в этой сфере. Там очень важна удовлетворенность качеством жизни в определенном возрасте. И вот ее уже мерить экономически гораздо сложнее. Это может стать риском, в том числе для инвестора. Ведь тогда результат будет зависеть от субъективных мнений экспертов. Здесь мы должны придумать технологичное решение. Например, если это здравоохранение, то результатом может стать снижение количества каких-либо заболеваний или полное выздоровление после тех или иных операций. Это количество, это проценты. Здесь ничего не подрисуешь.

- Но ведь мухлевать станут? Частный инвестор будет заинтересован в том, чтобы показать как можно более высокие результаты и отбить деньги…

- Сейчас это очень сложно. Как с итогами ЕГЭ, так и со статистикой заболеваний. Кроме того, такой инвестор будет заинтересован в том, чтобы на этом рынке закрепиться. Поэтому он будет стараться играть честно.

СПРАВКА «КП»

ВЭБ.РФ (прошлое название - Внешэкономбанк) - крупнейший финансовый институт развития в стране. В портфеле - более 300 проектов на общую сумму свыше 3,4 трлн. рублей.