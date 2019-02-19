Шойгу открыл шахматный клуб в суворовском училище Санкт-Петербурга

Глава Минобороны Сергей Шойгу сделал первый символический ход пешкой белых е2-е4 и нажал кнопку игровых часов. В церемонии открытия в кадетского шахматного клуба в Санкт-Петербургском суворовском училище также принял участие российский шахматист Сергей Карякин, который провел с суворовцами сеанс одновременной игры.

В ходе посещения училища Шойгу осмотрел спортивную инфраструктуру учебного заведения, в том числе тренажерный зал, бассейн, футбольную и баскетбольную площадки. Министру показали также тир, который оборудован электронными мишенями, с помощью которых можно проанализировать все параметры стрельбы.

"Министр прибыл во вторник в Санкт-Петербург, для проверки хода реализации программы развития довузовских образовательных учреждений Минобороны. Он также проинспектирует обустройство строящегося филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России (филиал пансиона планируется открыть 1 сентября этого года -прим.ред.).", - сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

В свою очередь статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков предложил на совещании, которое прошло в рамках поездки, сформировать в училищах спортивные команды по 18 видам спорта и свои спортивные клубы. Каждый такой кадетский спортивный клуб будет курировать один из именитых спортсменов ЦСКА.

Глава Минобороны России поддержал идею появления института кураторства.