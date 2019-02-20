В хоккей с мячом сыграли под Кремлевскими звездами

За победу борются 8 команд из Архангельска, Ульяновска, Москвы, Хабаровска, Красноярска, Кемерово, Кирова и Краснотурьинска.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ РУССКОГО ХОККЕЯ

Красная площадь живет совей жизнью. Зимние праздники здесь закончатся только с приходом настоящего тепла. Крутятся карусели, продаются чай-кофе, пряники-пончики. Радостные москвичи и гости города улыбаются ласковому солнышку и слушают веселые детские песенки. А рядом, в коробке, играют в хоккей с мячом. Эту игру уже больше 120 лет еще называют русским хоккеем.

Автор фото: Максим ЗМЕЕВ

Вот уже восемь лет подряд в конце зимы-начале весны главная площадь России становится местом притяжения для хоккея с мячом. Раньше нельзя – нужно провести множество отборочных соревнований по всей стране.

В конце февраля-начале марта на Красной площади собираются юные хоккеисты, легенды русского хоккея, действующие хоккеисты и тренеры. На этот раз приехал из Екатеринбурга Николай Дураков, а из своей московской квартиры прибыл на метро Михаил Осинцев. Оба добывали золото мировых чемпионатов, когда их история только начиналась.

Автор фото: Максим ЗМЕЕВ

Пришел с внуком легендарный тренер Владимир Янко. Улыбается: «Скоро подрастет и будет здесь играть». Наставник московского «Динамо» Евгений Иванушкин и полузащитник этой команды Сергей Шабуров болеют за сыновей. «Крылатское» Кирилла Иванушкина и Максима Шабурова в первой встрече уступило хабаровскому «Ерофею» 3:4, пропустив решающий гол на последней минуте. Понятно, титулованные отцы призывали своих чад не расстраиваться и продолжать бороться за победы.

Автор фото: Максим ЗМЕЕВ

Перед церемонией открытия состоялся матч по хоккею с мячом на валенках между командами артистов и Московской Патриархии. Артисты, ведомые Андреем Мерзликиным (он в последние годы посещает все знаковые хоккейные события) одержали убедительную победу 6:1. Зрители охали и ахали, узнавая своих любимцев в непривычной одежде и обстановке, а еще с круглыми клюшками в руках.

Автор фото: Максим ЗМЕЕВ

Андрей Соколов сначала блистал в воротах, а во втором тайме стал центрфорвардом. Щеголял в белых горнолыжных брюках, белых же валенках и черных очках Марат Башаров. Раздавал голевые пасы знаменитый в прошлом футболист Дмитрий Сычев.

Сычев вспомнил, что в детстве в родном Омске играл в хоккей с мячом на коньках и на большом поле: «Сейчас мы с ребятами-артистами регулярно играем в хоккей с шайбой. Поэтому понимаем друг друга с полуслова».

Андрей Соколов торопился на репетицию, но успел признаться: «Очень интересно! Такой азарт! Удовольствие получили огромное. Главное было не упасть.Артистические способности? Конечно пригодились. Вы же видели, мы постоянно убеждали противника в своей силе, а также делали вид, что у нас все хорошо и все получится».

Автор фото: Максим ЗМЕЕВ

МНОГОСЕРИЙНАЯ СКАЗКА

Глаза детей светятся от счастья. Многие впервые приехали в Москву и сразу попали в сказку. Причем, многосерийную: и хоккейную, и настоящую. Помню, для меня, 10-летнего пацана целым событием был выезд в областной город. А тут – Москва! Да еще и хоккей на Красной площади.

«Наша задача – организация хоккея в сердце столицы и превращение пребывания детей в Москве в праздник, который запомнится им на всю жизнь», - отметил президент федерации хоккея с мячом России и Международной федерации бенди Борис Скрынник.

На открытие турнира приехала вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, курирующая спортивное направление. В начале месяца она приезжала в заштатный шведский городишко Венерсборг на финал чемпионата мира и увидела победу сборной России над шведами. Да еще и в овертайме с золотым голом Алмаза Миргазова.

На церемонии открытия Ольга Юрьевна спросила ребятню:

- Знаете, кто сейчас является чемпионом мира?

- Россия! – хором ответили десятки юных голосов. Им ли не знать? Пацаны живут хоккеем с мячом, спать ложатся в коньках и с клюшкой в обнимку.

- Вы – будущее нашей национальной команды, - обнадежила юных хоккеистов Ольга Голодец.

Автор фото: Максим ЗМЕЕВ

Чуть позже она сказала корреспонденту kp.ru:

«Для меня все виды спорта равны. Но хоккей с мячом развивается в 40 регионах нашей страны. На чемпионат мира приехали болельщики на своих автомобилях и поддерживали нашу команду. Я видела не только матчи чемпионата мира, но и игры чемпионата России. Зрители болеют при температуре и минус 20, и минус 30 градусов. Не уходят! Это и есть настоящее зрелище. Хоккей с мячом – национальный вид спорта и его нужно поддерживать».

Турнир завершится в среду 20 февраля. За восемь лет по два раза его победителями становились «Уральский трубник» (Первоуральск), «Кузбасс» (Кемерово) однажды турнир выигрывали «Енисей» (Красноярск), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Ерофей» Хабаровск), а в прошлом году победу праздновало московское «Крылатское».