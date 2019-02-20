Россия и Израиль обсудили проведение совместных мероприятий на ПМЭФ-2019

Ключевым вопросом встречи стали возможные форматы участия израильской делегации в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6–8 июня.

«Одним из форматов проведения совместного мероприятия в рамках ПМЭФ-2019 могла бы стать российско-израильская панельная дискуссия, посвященная теме взаимодействия в инновационной политике, розничной торговле или образования в инновационной сфере», – предложил Гарри Корен. В настоящий момент израильской стороной ведутся переговоры с Фондом «Сколково» касательно проработки делового мероприятия, посвященного вопросам сотрудничества в сфере инновационной политики накануне ПМЭФ-2019, в мае 2019 года в Москве.

В ходе встречи Посол также сообщил об интересе израильской стороны к совместной работе с регионами России. «В частности, площадка ПМЭФ представляет возможности для прямого взаимодействия израильского бизнеса с руководителями субъектов Российской Федерации и имеет продолжение в виде конкретных бизнес-проектов. Также высок интерес израильской стороны к российскому животноводству и алмазной промышленности», – отметил Посол.

«Мы можем предоставить различные формы сотрудничества для израильской стороны, как в части деловой программы Форума, так и в части организации деловых миссий представителей Израиля в Россию или представителей России в Израиль. Мы открыты ко всем предложениям по организации соответствующих встреч и дискуссий. Кроме того, между российскими и израильскими компаниями подписан ряд соглашений о совместном производстве инновационной продукции и сотрудничестве в области коммерциализации инноваций, положения которых также реализуются на площадках международных и многосторонних мероприятий в России и за рубежом. Российские компании активно действуют на израильском рынке информационных технологий, что во многом обусловлено развитой сферой инноваций в Израиле», – сказал советник президента России Антон Кобяков.

Напомним, на ПМЭФ-2018 делегацию Израиля возглавлял Министр охраны окружающей среды, Министр по делам Иерусалима, сопредседатель Смешанной российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин. Впервые в истории ПМЭФ состоялось деловое мероприятие на тему здравоохранения, посвященное аспектам наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем. В частности, было объявлено о создании рабочей группы для обмена опытом между двумя странами в сфере здравоохранения, состоялось подписание соглашения между израильской стороной и Фондом «Сколково» в области медицинских данных и было анонсировано открытие филиала иерусалимской больницы «Хадасса» в Международном медицинском кластере на территории «Сколково».

На встрече также обсуждалось возможное участие израильской стороны в других деловых мероприятиях, организуемых Фондом «Росконгресс», в частности, в Восточном экономическом форуме (4-6 сентября 2019 года).

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.