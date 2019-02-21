Пожилые псковичи реализуют себя на кухне и в волонтёрском движении

В Пскове запущена программа «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны». Для тех, кому за 70, открыт модуль «мини-кафе», организованы кулинарные курсы и занятия по кардиологии. Однако псковичи «серебряного» возраста и сами не сидят на месте. Они наставляют молодежь и делают визиты сверстникам, чтобы поддержать их и помочь.

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» при поддержке Фонда президентских грантов запустило в конце 2018 года широкомасштабную программу помощи пожилым людям. Псковичам «серебряного» возраста предлагают посетить клуб «Будем здоровы». Это курс лекций, который посвящён здоровью сердца. Практикующий врач-кардиолог в доступной форме рассказывает о признаках сосудистых заболеваний, профилактике сердечной недостаточности, первой помощи при предынфарктных состояниях. Кроме того маломобильным пожилым людям оказывается медицинский уход. По желанию подопечных общественной организации и назначениям врача к ним на дом приходят сестры милосердия, чтобы оказать медицинское сопровождение.

Среди пожилых ещё много активных и целеустремлённых людей, потому в Пскове развивается движение геронтоволонтёров. Представители старшего поколения ходят вместе с юными добровольцами в гости к таким же пенсионерам, как и они. Помогают по хозяйству, дают советы из личного опыта, спрашивают о насущных проблемах. Кроме того, волонтёры регулярно ведут работу по «Телефону общения». Удалённо разговаривая со сверстниками, волонтёры рассказывают им о существующих мерах государственной поддержки и о проводимых мероприятиях, спрашивают о нуждах и проблемах пожилых абонентов на другом конце провода. Часто встречающиеся вопросы собирают в копилку и затем задают на встречах с представителями власти, отвечающими за социальную сферу.

Организуются встречи пожилых людей с подростками Фото предоставлено псковским отделением Российского Красного Креста

Также представители «Российского Красного Креста» открыли для пожилых подопечных модуль «мини-кафе», создающий атмосферу кафе, где они общаются и получают новые знания о здоровом питании. Здесь проходят как теоретические занятия, так и практические. Сначала рассказывают о сбалансированном питании и вариантах сохранения полезных веществ в продуктах, а затем всех приглашают поработать. На кухне выпекают пирожки из бездрожжевого теста, нарезают зимний витаминный салат и готовят нежный омлет. После все съедается самими кулинарами, заодно они выясняют друг у друга секреты приготовления блюд.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов организуются встречи пожилых людей с молодежью из близлежащих районов. На одной из них к псковским школьникам пришла Людмила Кузьминична Рожкова. В годы Великой Отечественной войны она стала узницей фашистского концлагеря:

«Мы, старики, рассказываем это для того, чтобы никто не переписал историю, чтобы молодежь помнили, какие события происходят из-за войн, какое горе это несет семьям, детям, матерям. Запомните самое главное – вы должны сделать все возможное, чтобы новая война не началась. Пока мы живы, мы поможем вам строить мир с чистым небом и счастьем в каждом доме, но, когда нас не станет, все усилия лягут на вас!»

Самые яркие истории юные участники «Клуба рассказов» записывают, а после завершения программы планируется издание сборника «Один день войны в моей жизни».

Ещё одна возможность, которая открылась перед пожилыми псковичами, – это ретро-вечеринки в честь юбилея. Пенсионерам предложили отпраздновать день рождения в одном из городских кафе, пригласив туда всех друзей и близких. Первой счастливицей стала Антонина Павловна Данилова, отметившая в январе 85-летие. Назад в СССР она пригласила 25 подруг. Организаторы постарались сохранить антураж времён молодости именинницы: на стенах были развешаны красные знамёна, а в уголке красовался патефон и бюст Ленина. Торжество сопровождалось музыкальной программой в стиле 70-х. В конце каждого месяца в псковском отделении «Российского Красного Креста» собираются все именинники месяца, чтобы отметить день рождения в кругу друзей и единомышленников.

По словам участников проекта, персонал псковского отделения «Российского Красного Креста» создает все необходимые условия для улучшения здоровья пожилых людей, повышения качества их повседневной жизни и создания условий для активного и здорового долголетия.