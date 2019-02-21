2019-02-21T15:31:17+03:00
Политика

В Донецке считают, что покушение на Медведчука готовят спецназовцы из Хмельницкого

Умеренного украинского политика запугивают тем, что его жизни угрожают люди, подготовленные профессиональными киллерами из Америки
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Покушение на украинского политика Виктора Медведчука готовит группа военнослужащих из 8-го отдельного полка спецназа. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПокушение на украинского политика Виктора Медведчука готовит группа военнослужащих из 8-го отдельного полка спецназа. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По данным ресурса Inside Donetsk, которое ссылается на информацию Министерства госбезопасности ДНР, покушение на украинского политика Виктора Медведчука готовит группа военнослужащих из 8-го отдельного полка спецназа, что базируется на западе страны.

Украинских спецназовцев, как полагают в МГБ Донецкой республики, натаскивают специалисты из состава Разведуправления Минобороны США, постоянно проживающие в отеле «Арена» в городе Хмельницком - они готовят группы ликвидаторов непосредственно в расположении воинской части А-0553. При том покушение на Медведчука, выступающего за переговоры с Россией, собираются «повесить» на одну из националистических организаций, которые находятся под контролем украинских спецслужб.

За комментарием «КП» обратилась к лидеру движения русских украинцев «Парус» Юрию Коту:

- Американцы, действительно, могут готовить местных спецназовцев для устранения одного из видных украинских политиков?

- Я склонен доверять этой информации. Когда о группе из 12 человек, готовящих покушение на Медведчука, на пресс-конференции в Москве заявил Виктор Янукович, это был один из первых звонков. Возникло ощущение, что та информация — главная на пресс-конференции. То, что сегодня появилось подтверждение —лишь доказывает, что американская сторона настроена очень серьезно. Они все 5 лет уничтожали любую вменяемую оппозиционную мысль, любое нормальное оппозиционное движение на Украине. Тем более, если оно имеет хоть какое-то отношение к восстановлению русской цивилизации на территории моей страны, Украины. А Медведчук, будучи проукраинским политиком, который руководствуется в первую очередь интересами украинского народа, заявляет о том, что с Россией надо сотрудничать и заканчивать с тем потоком лжи, который льется все минувшие годы.

- Когда назван номер части, где тренируются ликвидаторы, ее местоположение — это гарантия того, что покушение не состоится? Или это форма запугивания?

- Такое происходит не в первый раз за последние 5 лет. Возможно, хорошо, что информация обнародована. Медведчуку понятно, какие меры предпринимать по повышению уровня своей безопасности. Он человек ответственный по отношению не только к своей стране, но и к своей семье. И, полагаю, такой информацией он обладал ранее, чем она была опубликована. А для чего опубликовали — чтобы запугать. Один из элементов давления. Но он - человек не робкого десятка. Эффект, думаю, будет обратный. Медведчук будет идти до конца.

- Возможное покушение, вероятно, запишут на счет националистов?

- Так и есть — именно СБУ под началом Василия Грицака используют радикальные элементы и так или иначе финансируют их. Им крайние националистические группировки нужны именно для грязных делишек - чтобы не своими руками такие вопросы «решать». Особенно что касается распиаренной в последние годы группировки нацистов С-14 (запрещенной в России — ред.). А на месте сил, которые работают вместе с Медведчуком, я бы отнесся к появившейся информации серьезно. И упредил подобные вещи. Начинается период жесткой турбулентности на Украине. У мерзавцев, совершивших 5 лет назад переворот с благословения Запада, земля уходит из под ног. И ситуация меняется. Евроскептики набирают все больше голосов в парламентах своих стран.

- Медведчук не покинет Киев, Украину?

- Нет, он живет там. Со своей семьей, с о своей очаровательной супругой, телеведущей Оксаной Марченко. Он не покидал страну - и не собирается. Хотя его и пытаются выдавить — такими прямыми попытками угрозы его жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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