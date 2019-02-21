В Донецке считают, что покушение на Медведчука готовят спецназовцы из Хмельницкого
По данным ресурса Inside Donetsk, которое ссылается на информацию Министерства госбезопасности ДНР, покушение на украинского политика Виктора Медведчука готовит группа военнослужащих из 8-го отдельного полка спецназа, что базируется на западе страны.
Украинских спецназовцев, как полагают в МГБ Донецкой республики, натаскивают специалисты из состава Разведуправления Минобороны США, постоянно проживающие в отеле «Арена» в городе Хмельницком - они готовят группы ликвидаторов непосредственно в расположении воинской части А-0553. При том покушение на Медведчука, выступающего за переговоры с Россией, собираются «повесить» на одну из националистических организаций, которые находятся под контролем украинских спецслужб.
За комментарием «КП» обратилась к лидеру движения русских украинцев «Парус» Юрию Коту:
- Американцы, действительно, могут готовить местных спецназовцев для устранения одного из видных украинских политиков?
- Я склонен доверять этой информации. Когда о группе из 12 человек, готовящих покушение на Медведчука, на пресс-конференции в Москве заявил Виктор Янукович, это был один из первых звонков. Возникло ощущение, что та информация — главная на пресс-конференции. То, что сегодня появилось подтверждение —лишь доказывает, что американская сторона настроена очень серьезно. Они все 5 лет уничтожали любую вменяемую оппозиционную мысль, любое нормальное оппозиционное движение на Украине. Тем более, если оно имеет хоть какое-то отношение к восстановлению русской цивилизации на территории моей страны, Украины. А Медведчук, будучи проукраинским политиком, который руководствуется в первую очередь интересами украинского народа, заявляет о том, что с Россией надо сотрудничать и заканчивать с тем потоком лжи, который льется все минувшие годы.
- Когда назван номер части, где тренируются ликвидаторы, ее местоположение — это гарантия того, что покушение не состоится? Или это форма запугивания?
- Такое происходит не в первый раз за последние 5 лет. Возможно, хорошо, что информация обнародована. Медведчуку понятно, какие меры предпринимать по повышению уровня своей безопасности. Он человек ответственный по отношению не только к своей стране, но и к своей семье. И, полагаю, такой информацией он обладал ранее, чем она была опубликована. А для чего опубликовали — чтобы запугать. Один из элементов давления. Но он - человек не робкого десятка. Эффект, думаю, будет обратный. Медведчук будет идти до конца.
- Возможное покушение, вероятно, запишут на счет националистов?
- Так и есть — именно СБУ под началом Василия Грицака используют радикальные элементы и так или иначе финансируют их. Им крайние националистические группировки нужны именно для грязных делишек - чтобы не своими руками такие вопросы «решать». Особенно что касается распиаренной в последние годы группировки нацистов С-14 (запрещенной в России — ред.). А на месте сил, которые работают вместе с Медведчуком, я бы отнесся к появившейся информации серьезно. И упредил подобные вещи. Начинается период жесткой турбулентности на Украине. У мерзавцев, совершивших 5 лет назад переворот с благословения Запада, земля уходит из под ног. И ситуация меняется. Евроскептики набирают все больше голосов в парламентах своих стран.
- Медведчук не покинет Киев, Украину?
- Нет, он живет там. Со своей семьей, с о своей очаровательной супругой, телеведущей Оксаной Марченко. Он не покидал страну - и не собирается. Хотя его и пытаются выдавить — такими прямыми попытками угрозы его жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU