Виктор Янукович: Украинские власти готовят покушение на Медведчука

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-06T15:36:32+03:00

По словам экс-президента Незалежной, создана спецгруппа из 12 человек для выполнения этого «задания» [видеотрансляция]

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Украинские власти могут пойти на громкие политические убийства. Об этом сегодня на своей пресс-конференции в Москве заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

Причем одной из мишенью киллеров может стать председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук.

- Есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - уточнил Виктор Янукович. - Я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти.

Янукович добавил, что когда он был президентом, «не всегда был согласен с Медведчуком, но не давал приказов заткнуть ему рот».

5 февраля на Украине завели уголовное дело на Медведчука. Прокуратура заявила, что оппозиционный политик посягнул на целостность Украины, когда предложил придать Донбассу статус автономного региона.

Уголовное преследование Медведчука «противоречит демократическим принципам, которые декларирует сама украинская власть», считает Янукович.

Напомним, сегодня бывший президент Украины Виктор Янукович принимает участие в большой пресс-конференции. Видеотрансляцию общения с журналистами смотрите на kp.ru

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU