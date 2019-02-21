“Ограниченные возможности здоровья и неограниченная сила духа”: В России снимут серию короткометражек об особенных людях

Истории людей, которые несмотря на физические ограничения, живут полноценной жизнью, покоряют спортивные вершины, следуют за своими мечтами и помогают другим. Вот сердце социального проекта «Вслед за мечтой». Его запустила благотворительная организация «Другой Мир» из Екатеринбурга при поддержке фонда президентских грантов. Как говорят сами авторы, это серия короткометражек о “людях с ограниченными возможностями здоровья и неограниченной силой духа”.

Эти истории могут вдохновить каждого.

Маргарита Лаврухина всю жизнь любила плавание. Но два года назад увлечение обернулось страшной травмой в бассейне. Женщина могла лишь лежать, глотать, моргать и говорить. После сложнейшей реабилитации, благодаря умению врачей Ирины Волковой и Раиса Арсланова, а еще собственному упорству и силе воли, Маргарита снова научилась сидеть в кресле и управлять коляской. И решила помочь другим людям, которых подвело собственное тело. Вместе с Ириной Волковой и Раисом Арслановым она открыла реабилитационный центр, где помогают восстанавливаться людям после травм, ДТП, инсультов, операций.

Другой героине, Анастасии Кочкиной, преодолевать себя приходится с рождения. Девушка родилась с целым набором тяжелых диагнозов: спастико-гиперкинетическая форма ДЦП, тугоухость III-IV степени. Но несмотря на скепсис врачей, она с самого детства не опускала руки. В семь лет начала заниматься лечебной верховой ездой, иппотерапией, а в 20 на чемпионате России заняла второе место по паралимпийской выездке под музыку. Год назад девушка преодолела новую планку - прыгнула с парашютом с высоты 2400 метров. А еще Настя запустила проект «Автоволонтёр» он объединяет водителей, которые готовы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться по городу.

Рассказать о себе и стать частью проекта может каждый - сейчас как раз идет сбор историй. А готовые фильмы покажут в кинотеатрах и на телевидении.

- Бытует мнение, что человек с иными возможностями мало может чего достичь. Мы попытаемся сломать этот стереотип и на реальных примерах доказать обратное, - говорят в фонде “Другой мир”.

Причем авторов интересуют не только формальные строчки “достижения” - как в резюме или скучной статистике. Им интересны чувства, личная история. Внутренний мир особенных людей.

Участникам предлагают рассказать о своем детстве, мечтах, увлечениях. О трудностях и о способах их преодоления. О том, что вдохновляет и придает сил.

Подать заявку на участие может любой человек, имеющий ограниченные возможности здоровья любой формы и тяжести. Рассказы о себе принимают до 1 июня. Заявку можно оставить на официальном сайте проекта «Вслед за мечтой» в разделе «Подать заявку». Все заявки размещаются на сайте проекта, а также вj Вконтакте и Facebook.

Лучшие истории, которые затем лягут в основу короткометражек, определит жюри. В него войдут представители фонда «Другой Мир», а также Уральской киностудии «СаундРэк», кинотеатра «Салют», телекомпании «Четвертый канал».

Предполагается, что для съемок будет выбрано 10 человек, но организаторы не исключают, что их может быть и больше. Ведь самое важное - это рассказать удивительные истории о человеческом духе и мечтах.