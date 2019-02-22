2019-02-22T01:29:20+03:00
Дом. Семья

Рожденный из пены

Эксперименты с омлетами - один из самых благородных видов досуга, которым может себя посвятить мужчина утром в выходные
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Эксперименты с омлетами - один из самых благородных видов досуга, которым может себя посвятить мужчина утром в выходныеЭксперименты с омлетами - один из самых благородных видов досуга, которым может себя посвятить мужчина утром в выходныеФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Экспериментировать можно с начинками - мы знаем омлеты с зеленью, с картофелем, всевозможными видами копченостей. Можно ставить опыты по добавлению в омлеты молока, сливок, сметаны, муки. Иногда в яичную смесь добавляют шампанского - для воздушности.

А самое интересное, когда в омлете нет ничего, кроме яиц. Но представьте, и тут возможны варианты. Сама по себе взбитая яичная смесь - отличная основа. Она может быть в итоге довольно плотной, а может - воздушной. Что для этого нужно?

Отделяем белки от желтков. Желтки хорошенько взбиваем венчиком до однородного состояния. Это быстро. С белками придется повозиться. Их нужно взбивать со щепоткой соли довольно долго - до состояния не просто пены, а очень густой, плотной пены.

Половину этой пены смешиваем с желтками и снова взбиваем. Когда и тут добились образцовой однородности, добавляем вторую половину. Взбиваем (хотя, признаться, процесс уже порядком утомил, но мы не сдаемся). Полученная пена похожа на что угодно, но только не на будущий омлет, но разве нас это остановит? Мы помещаем ее (в случае с обычным омлетом надо было бы сказать - выливаем, но тут не тот случай) на умеренно разогретую сковороду, обильно смазанную сливочным маслом, накрываем крышкой и держим на плите 3 - 4 минуты.

Если у вас получается ловко переворачивать блины на сковороде, можете и этот омлет так же перевернуть. Есть другой вариант - сложить пополам и дожарить с обеих сторон. В этом случае не помешает положить внутрь немного хорошего тертого сыра, а при подаче украсить зеленью. Но не зелень и не сыр тут главное, а полувоздушная консистенция омлета. Это даже и не омлет вовсе, а какое-то яичное суфле.

Устройте себе такой праздник утром в субботу. Дальше все пойдет как по маслу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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