Каждый пятый школьник не может осилить учебную программу

В последние годы учителя стараются не ставить детям плохие оценки. Даже двойки сейчас - это редкость, не то, что колы. Но это вовсе не значит, что дети стали учиться лучше.

По разным оценкам, доля неуспевающих в школе составляет от 5% до 20%. Это те дети, которые не могут освоить азы школьной программы. То есть они плохо умеют считать, имеют очень смутное представление о законах природы и в прямом смысле видят фигу в книжках.

Кто несет яйца

По данным международных исследований, почти у 9% четвероклассников в России есть только очень базовые, фрагментарные знания по математике. А ещё у 2% нет и их — то есть, эти ученики не могут сложить два двузначных числа или измерить линейкой длину объекта.

Примерно та же ситуация в начальной школе и с естествознанием. У 8% четвероклассников есть только очень общие представления об окружающем мире, а каждый сотый вообще словно с Луны свалился. Например, эти дети путают, какие животные несут яйца, а какие нет, и не всегда понимают, что лёд — это та же вода, только в твердой форме.

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В средней школе всё ещё сложнее. Низкий и очень низкий уровень по математике показывают 17% и 5% учеников 8 классов, по естествознанию — 15% и 4%, соответственно. То есть, эти дети не могут распознать номер телефона, если его написать словами, а не цифрами, и не определят, какие предметы притягиваются магнитом.

С чтением у школьников тоже беда.Проблемы с функциональной грамотностью есть у 16% девятиклассников. Они плохо понимают инструкции в письменном виде и даже объявления о товарах по акции в магазине. И речь не о детях с ОВЗ или отклонениями в развитии — это самые обычные школьники.

Не хуже, чем у других

Впрочем, всё не так страшно. У нас ситуация всё же лучше, чем "в среднем по больнице" в других странах. Однако, специалисты отмечают, что по мере взросления школьникам становится все сложнее учиться.

- Мы опросили педагогов, что они думают о сложности учебной программы, - рассказывает Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. - Почти половина учителей считает, что программу начальной школы не может осилить 5 процентов учеников. Еще четверть педагогов считают, что таких детей - почти каждый десятый. В каждом классе есть хотя бы один неуспевающий ученик. И к 8-9 классу таких детей становится ещё больше.

Учителя считают, что основная причина плохой учебы состоит в том, что родители уделяют этому мало внимания. А вот сложность программ или собственный непрофессионализм педагоги посчитали менее значимыми факторами.

Городские маугли

- Сейчас много городских маугли - родители очень мало разговаривают с детьми, и они приходят в школу с неразвитой речью, - объясняет Ольга Узорова, автор учебников для начальной школы. - Они плохо говорят даже на бытовом уровне, дома мама в планшете, папа в телевизоре. А в школе этим детям надо эту неразвитую устную речь как-то переводить в письменную. И учителям приходится в первом классе как-то быстренько им развивать и то, и другое. Понятно, что у детей каша в голове и тихий ужас в глазах. И это отставание с возрастом накапливается.

Куда им дорога?

Вера в плоскую Землю начинается со школьной парты. Сами по себе проблемы с учебой не так страшны. Ну не пойдут эти дети в вуз, ничего страшного, жизнь на этом не заканчивается. Но системные пробелы в знаниях делают таких людей легкой добычей для любых мошенников. Именно вчерашние недоученные школьники берут моментальные кредиты, потому что не могут рассчитать конские проценты, покупают чудодейственную пленку, которая прячет автомобильные номера от камер...

Из-за отсутствия самых базовых знаний о мире вчерашним неуспевающим школьникам потом сложнее устроиться на любую, даже самую несложную работу. И что им остается? Идти в криминал или бездельничать, сидя на пособии по безработице.

ОФИЦИАЛЬНО

“Любая запущенность может быть исправлена”

В Министерстве просвещения считают, что к этим цифрам стоит относиться с долей скептицизма, поскольку они не отражают всей картины в образовании.

- Что же касается непосредственно темы "неусвоения", то отвечу так: любая педагогическая запущенность может быть исправлена, начиная с самого раннего возраста ребенка. Любая! -прокомментировала ситуацию министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА. - Нацпроект "Образование" включает в себя разделы по раннему развитию ребенка не случайно, потому что именно в раннем возрасте закладываются основы для последующего успешного обучения. И российская педагогика настолько далеко шагнула, что это вполне осуществимо. Не потеряй мы несколько лет развития педагогической науки - сегодня были бы первыми в мире. К сожалению, в какой-то момент система образования перестала уделять должное внимание научным исследованиям. И получили то, что получили.