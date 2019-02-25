Андрей Бокарев: «Уровень финграмотности наших школьников на 4 месте в мире»

Улучшился ли уровень финансовой грамотности в стране за последние годы и как разоблачать перед народом финансовые пирамиды, рассказал «КП» глава департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев.

- Минфин в том году провел исследования по финграмотности в регионах России. Расскажите о его итогах?

- Это первое полномасштабное исследование. Впервые представлен индекс финансовой грамотности всех 85 регионов. Мы исследовали не только уровень знаний наших граждан в области финансовой грамотности, но и их навыки, поведение и целевые установки.

Проведенное исследование показало, что данные очень разнятся от региона к региону. Страна большая - везде разные проблемы, разные вопросы беспокоят людей. В зависимости от региона, уровня дохода, образования, стадии жизненного цикла граждане ставят перед собой разные задачи. Мы старались всесторонне рассмотреть ситуацию в каждом субъекте. И формулировать для региональных властей конкретные рекомендации, вырабатывать с ними совместные меры, как эту ситуацию улучшать и совершенствовать. Такой рейтинг будет публиковаться на регулярной основе. И у нас будет возможность в динамике следить за тем, как ситуация меняется от года к году, от региона к региону. И где будет какой-то интересный и наилучший опыт.

- Вы пробовали сравнивать ваше исследование с аналогичными, которые проводили независимые организации? Можно ли проанализировать, с какими проблемами удалось справиться, а какие до сих пор остались?

- Предыдущие исследования не дают полноты картины. Тем не менее, можно сделать определенные выводы. Первый, что Россия, как и два года назад (прошлое подобное исследование проводила организация ОЭСР), находится в группе уверенных «середняков». Мы не можем отнести себя к лидерам по финансовой грамотности. В то же время, нам далеко от группы отстающих. Причем, речь идет о 20 ведущих экономиках мира.

Второй момент. Если мы берем уровень финансовой грамотности 15-летних школьников, то здесь мы на четвертом месте в мире, опережая большинство развитых экономик. Молодежь и школьники, как более динамичная группа населения, лучше воспринимают новую информацию, и до них проще достучаться. Здесь быстрее достигается результат, чем в работе с населением среднего или старшего возраста.

В чем еще позитивные изменения? В начале нашей работы граждане, особенно в регионах, часто не могли дать внятного ответа, куда обращаться за защитой своих прав. Крайне редко звучало упоминание Роспотребнадзора. Практически никто не упоминал Центробанк. Мало кто вспоминал Общество защиты прав потребителей. Сейчас мы видим, что ситуация меняется к лучшему. И больше 50% граждан осведомлены о своих правах и знают, куда могут обратиться. В то же время у нас масса проблем, где требуется серьезная работа. У нас, по-прежнему, достаточно большая часть населения подвержена активной рекламе со стороны недобросовестных участников финансового рынка – финансовых пирамид.

- В этом году громко прозвучала история пирамиды «Кэшбери». Как объяснить людям, что вложения в пирамиды грозит им печальными последствиями?

- Работа в этом направлении ведется. Другое дело, этих усилий пока недостаточно. И они не охватывают все российские регионы. Возьмем, к примеру, Волгоградскую область. Она считается родиной российских пирамид еще с 90-х годов. Поэтому мы выбрали ее активным участников проекта Минфина по финграмотности еще в 2011 году. Спустя почти 8 лет мы видим серьезные изменения в сознании людей.

На примере последних историй с пирамидами, мы видим, что воздействию поддаются, в основном, люди из регионов, где разъяснительная работа не велась достаточно активно. Увы, пока ни в одной стране мира не нашли универсального рецепта. Социологи и психологи занимались исследованием этого вопроса. Порядка 10% населения в любой стране, несмотря на любые разъяснения и работу консультантов, правительственных органов, региональных властей, все равно склонны верить в пирамиды. Они даже дают себе слово, что с завтрашнего дня начинают новую жизнь, больше никого не слушают, ни на какие уговоры не поддаются. А через день встречают заманчивое предложение и не могут себе отказать в удовольствии попробовать. Более того, мы специально исследовали такую категорию лиц. И в ряде случаев это люди, которые не первый раз обжигаются на подобного рода схемах. Они считают, что научены горьким опытом и теперь знают, в какой момент нужно выйти. Эта категория людей, с кем надо строить работу совершенно на других условиях. И, возможно, с подключением психологов.