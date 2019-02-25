2019-02-25T19:04:35+03:00
Звезды

Супермодель Кендалл Дженнер шокировала вечеринку «Оскара» неприличным нарядом

Младшая сестра Ким Кардашьян пришла на светский прием полуголой [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Платье 23-летней Кендалл Дженнер стало самыми обсуждаемым нарядом вечера.Платье 23-летней Кендалл Дженнер стало самыми обсуждаемым нарядом вечера.Фото: REUTERS

«Оскар»-2019 прошел, но это не значит, что праздник закончился. Вслед за церемонией вручения самой престижной кинопремии планеты звезды экрана и шоу-бизнеса разбрелись по многочисленным пост-оскаровским вечеринкам. Кто-то отправился на тусовку к Мадонне, кто-то заглянул на огонек к Элтону Джону. Но самой престижной и впечатляющей по звездному составу считается вечеринка журнала «Vanity Fair»: именно этот светский прием может похвастаться наибольшим количеством знаменитостей, которые всю ночь напролет едят, пьют и веселятся во славу лауреатов «Оскара».

Приглашения на вечер «Vanity Fair» получили все первые красавицы Голливуда — от Шарлиз Терон до Леди Гаги, которая пришла на вечеринку прямо с золотой статуэткой "Оскара" в руке. Кроме актрис на балу всю ночь зажигали модели, певицы и спортсменки (в их рядах — наша Мария Шарапова, которая уже не первый раз приходит на пост-оскаровскую вечеринку). Согласитесь, чтобы выделиться на этом фоне, нужно очень сильно постараться. И это с легкостью удалось супермодели Кендалл Дженнер. Платье 23-летней манекенщицы стало самыми обсуждаемым нарядом вечера. Почему? Да потому что младшая сестра Ким Кардашьян, по своему обыкновению, вышла в свет полуголой.

Кендалл выбрала для мероприятия очень открытый наряд дизайнера Rami Kadi. Фото: REUTERS

Кендалл выбрала для мероприятия очень открытый наряд дизайнера Rami Kadi.Фото: REUTERS

Кендалл выбрала для мероприятия очень открытый наряд дизайнера Rami Kadi. Платье больше смахивало на купальник, к которому спереди и сзади прикрепили длинные полотнища, имитирующие юбку. Модель с трудом передвигалась в своем костюме, то и дело рискуя зацепиться острым каблучком туфельки за подол и упасть.

Платье больше смахивало на купальник, к которому спереди и сзади прикрепили длинные полотнища. Фото: REUTERS

Платье больше смахивало на купальник, к которому спереди и сзади прикрепили длинные полотнища.Фото: REUTERS

Полотнища юбки развевались, являя светскому обществу очень открытые черные трусики модели и ее идеально эпилированную зону бикини. Наряд был явно на грани приличия, и Кендалл, отлично понимая это, то и дело придерживала юбку рукой, стараясь не светить лишний раз нижним бельем.

Юбка черные трусики модели и ее идеально эпилированную зону бикини. Фото: EAST NEWS

Юбка черные трусики модели и ее идеально эпилированную зону бикини.Фото: EAST NEWS

Вместе с манекенщицей на красную дорожку вышел и ее скандально известный отец Брюс Дженнер, сменивший пол и ставший дамой по имени Кейтлин Дженнер. 69-летняя Кейтлин, которая сейчас готовится к свадьбе со своей подругой, к счастью, выбрала более закрытый наряд, чем у дочки, и ограничилась мини-юбкой, обнажившей ее дряблые коленки.

Вместе с манекенщицей на красную дорожку вышел и ее скандально известный отец Брюс Дженнер. Фото: REUTERS

Вместе с манекенщицей на красную дорожку вышел и ее скандально известный отец Брюс Дженнер.Фото: REUTERS

Кендалл Дженнер любит похвастаться своей идеальной фигурой и продемонстрировать на светских мероприятиях, за что ей платят такие бешеные гонорары. Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты в прошлом году, по версии Forbes, заработала 22 млн. долларов и возглавила рейтинг самых богатых моделей.

Наряд был явно на грани приличия. Фото: EAST NEWS

Наряд был явно на грани приличия.Фото: EAST NEWS

На фоне Кендалл как-то сразу померкли другие звезды, тоже тщательно готовившиеся к пост-оскаровскому приему и собиравшиеся поразить воображение публики смелыми разрезами и глубокими декольте. Одна из главных хулиганок американского шоу-бизнеса Майли Сайрус пришла на вечеринку «Vanity Fair» с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Певица похвасталась впечатляющим вырезом на груди.

Майли Сайрус пришла на вечеринку «Vanity Fair» с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Фото: REUTERS

Майли Сайрус пришла на вечеринку «Vanity Fair» с мужем, актером Лиамом Хемсвортом.Фото: REUTERS

Еще более эффектное декольте показала супермодель Алессандра Амбросио. Бывший «ангел» Victorias secret дебютировала с новой грудью. Поскольку раньше в декольте манекенщицы такого богатства не наблюдалось, все сделали вывод, что 37-летняя бразильянка увеличила бюст.

Алессандра Амбросио дебютировала с новой грудью. Фото: EAST NEWS

Алессандра Амбросио дебютировала с новой грудью.Фото: EAST NEWS

Супермодель Хайди Клум, обычно поражающая воображение глубиной своего выреза, в этот раз была достаточно скромна и сделала ставку на прозрачный наряд.

Хайди Клум поскромничала - всего-то мини и прозрачный верх, и никакого декольте. Фото: REUTERS

Хайди Клум поскромничала - всего-то мини и прозрачный верх, и никакого декольте.Фото: REUTERS

Не скрывающее ничего кружевное платье выбрала и певица Рита Ора. Прозрачный подол обнажил ягодицы британской поп-звезды, поэтому Рита весь вечер позировала спиной к фотографам.

Рита Ора весь вечер позировала спиной к фотографам. Фото: REUTERS

Рита Ора весь вечер позировала спиной к фотографам.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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